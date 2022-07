Kurvítka v základní výbavě, výrobci mají umělé zastarávání v malíku. Začalo to bateriemi, pokračuje softwarem

Jednou dostali přes prsty a už to zkouší zase znovu. Výrobci si zvykli na nekonečný růst mobilního trhu a také na to, že mohou telefony chrlit do prodeje jako na běžícím páse. Jenže s příchodem koronaviru, který druhotně vyústil v nedostatek součástek, k němuž můžeme připočíst i válku na Ukrajině, došlo ke změně myšlení uživatelů. Lidé se v prvé řadě starají o sebe a svou domácnost. I díky rostoucí inflaci, cenám pohonných hmot a energií už na smartphony nezbývá tolik financí jako dříve...

...jenže mobilní výrobci nechtějí ustoupit ze svých ambiciózních cílů, chtějí vydělávat stejně jako v minulosti, nebo ještě zvýšit své marže. Jenže uživatelé chtějí přesný opak, tedy aby jim telefon vydržel s patřičnou podporou co nejdéle. Výrobcům jde o finance v první řadě, a tak se musí uchýlit k nepopulárnímu „umělému zastarávání“. Protože však tyto prakticky již vstoupily do všeobecného povědomí, musí jednat nenápadně. A vůbec nevadí, že už v minulosti dostali přes prsty, v podobném trendu totiž pokračují i nadále.

Můžeme se však tomuto trendu, jakožto uživatelé, nějak bránit?

Plánované zastarávání není nic nového

Vývoj jde neustále kupředu, a pokud by mobilní výrobci nepřetržitě neprodávali svá zařízení v milionech kusů, nebyly by finance na další výzkum a vývoj. Nebyly by výkonnější procesory, výkonnější paměti či kvalitnější fotoaparáty. Spousta výrobců si byla nekonečného řetězce vědoma již dříve, a proto nám výrobci do paměti vštěpovali, že moderní telefon vydrží jen několik málo let. Typicky dva až tři roky, poté opět potřebuje nový „moderní“ telefon...

Typickou výmluvou bylo to, že na starší hardware není možné dostat novou verzi systému, a tím pádem nemají smysl ani bezpečnostní záplaty. Jenže komunita nezávislých vývojářů záhy přišla s důkazem, že to jde. Jenže, proč by se firmy snažily, když místo toho mohou prodat další a další telefony?

Tzv. „kurvítka“ nemusí být jen součástky s omezenou životností. Spolehlivě je zastoupí i patřičný software...

Řešení je tzv. „plánované zastarávání“. Hledají se různé způsoby, jak uměle ukončit životní cyklus telefonu, aby jej mohl nahradit telefon nový. A zatímco dříve se používaly různé mechanismy, které zapříčinily hardwarové problémy, např. poddimenzovaný materiál či jednotlivé komponenty horší kvality, dnes už je vše v rukou softwaru.

Začalo to s iPhony...

O umělém zastarávání telefonů se hovořilo dlouhodobě, ovšem až Apple potvrdil, že se jedná o běžnou praxi. Vzpomeňme na kauzu s bateriemi z roku 2017, kdy byl americký gigant usvědčen z úmyslného zpomalování iPhonů. Mnozí Applu na mobilním trhu předpovídali strmý pád, jenže americký gigant se ze všeho vcelku rychle oklepal. Zastarávání svedl na baterie, které už po letech nemají tak velkou kapacitu, a tak výrobce prostě „musel“ přistoupit k omezení výkonu telefonu. A všichni mu to sežrali i s navijákem...

Apple totiž při představení svých produktů srovnává jejich mezigenerční „rychlost“, a tak starší modely při uvedení nového modelu dostaly aktualizaci, která je zpomalila. A pří přímém porovnání bylo jasné, že prostě potřebujete mít novější a rychlejší iPhone. Starší telefony přirozeně „stárnou“, ale Apple je chtěl trochu více popohnat. Nakonec se omluvil, zaplatil pokutu a dnes u baterie ukazuje její „zdraví“ a posuvník, kterým můžete výkon telefonu utlumit, abyste „šetřili“ baterii. Problém vyřešen, ale pachuť zůstává. Apple totiž nebyl jediným usvědčeným...

Samsung a omezení herního výkonu

...Samsung se do obdobných vod namočil v podobě softwaru Game Optimising Service (GOS). Ten byl používán dlouhodobě a to i u těch nejdražších telefonů řady Galaxy. Zatímco u benchmarků, které byly ve whitelistu, Samsung povolil plný výpočetní výkon, při hraní her byl už od prvního zapnutí telefonu jeho výkon cíleně omezen. Oficiálně byla důvodem delší výdrž baterie a ne tak výrazné zahřívání telefonu při hraní her...

To sice nelze přímo brát jako formu umělého zastarávání, ale ukazuje to sílu softwaru, který v případě omezování funkcí a výkonu hraje zásadní roli. Nebýt neustálého porovnávání výsledků v různých výkonových režimech, na toto cílené omezování, které Samsung v tichosti praktikoval několik let, by se zřejmě vůbec nepřišlo. A navíc, díky tomu, že Samsung pouštěl plný výkon telefonu „kdy chtěl“, byly výsledky jeho telefonů odstraněny z benchmarku Geekbench. Záhy se prokázaly podobné praktiky u řady Xiaomi 12, takže Samsung v tom rozhodně nebyl (a není) namočený sám.

Samsung to zkusil, ale dostal přes prsty. Zejména v Jižní Koreji byl z provalení služby GOS doslova poprask. Samsung se omluvil, přiznal chybu a přidal do nastavení přepínač, který může omezení služby GOS deaktivovat. I tak však zůstává hořká pachuť. Tyto systémy by v telefonech určitě měly existovat, ale uživatel by nad nimi měl mít určitou kontrolu. Telefon totiž není majetkem výrobce, ale samotných uživatelů. A právě ti by se měli sami rozhodovat, jak s výkonem a energetickou spotřebou naloží. A to i za cenu vyššího zahřívání.

Užitečné a zákeřné aktualizace

Apple se v minulosti „vyžíval“ v aktualizacích systému, které telefon zpomalily. Software byl totiž přímo navržen pro novější model iPhonu, a starší „logicky“ nemohl fungovat tak dobře, jako ten nejnovější. Poté, co se v roce 2017 provalila aféra se zpomalováním zařízení, už je tento „problém“ prakticky neviditelný. A to přesto, že Apple nabízí čtyři až šest generací systému v rámci životního cyklu iPhonů. Tedy vysoký nadstandard. U Androidů je však situace složitější.

Dlouhodobě nejlépe na tom byl s aplikacemi Google, nyní jej dohnal Samsung, který u svých telefonů nabízí čtyři další generace Androidu a až pět let bezpečnostních aktualizací. Podobně jsou na tom ještě Pixely, zbytek mobilních výrobců je na tom však daleko hůře. Spousta z nich dopředu raději ani neuvádí, kolik nových verzí telefon dostane, aby to nemohlo být použito proti nim, když se kýžená aktualizace neobjeví. Za vším je třeba hledat peníze.



Google jako jeden z mála výrobce přesně uvádí, do kdy budou telefony dostávat updaty systému a zabezpečení

Při pořízení telefonu si tedy „kupujete“ i softwarovou podporu. Z tohoto pohledu tak vypadá velmi smutně situace zejména u herních telefonů Red Magic. Ty mají softwarovou podporu jeden a půl až dva roky, přičemž na telefony „obecně“ dorazí jedna velká aktualizace systému. Jenže, loňský Red Magic 6 na update zatím stále čeká, a u výrobce je ticho po pěšině. Nízká pořizovací cena telefonu tedy není vše.

Důležitá poučka: Spolu s telefonem si kupujete i softwarovou podporu. Když je levný...

Bezpečnostní aktualizace jsou v dnešní době bezesporu velmi důležité, jenže krátká doba podpory nutí uživatele „vyhodit“ telefony, s nimiž jsou jinak spokojeni. Kupříkladu Pixel 3 měl softwarovou podporu jen tři roky, a protože už nedostává aktualizace zabezpečení, uživatelé jej museli, chtě nechtě, vyměnit za novější modely.

Aktualizace však mohou být i trochu „zákeřné“, výrobce do nich může přidat doplňky, které omezí některé funkce telefonu. Na vyšších verzích softwaru nemusí fungovat některé aplikace, které však nemají problém běžet na nové generaci telefonu se stejnou verzí systému. A nebo si musíte na update aplikace počkat neúměrně dlouho, nový telefon totiž vždy dostává přednost.

Za zmínku stojí i politika bezpečnostních aktualizací, které vydává Google ve svém pravidelné sekci Android Security Bulletins. Hned při vydání se aktualizace dostává do Pixelů, a pak také k dalším výrobcům na trhu. Jenže ti si k záplatám systému přidají i své vlastní, a je jen a jen na nich, kdy a zda vůbec tyto aktualizace do telefonů pošlou. Vcelku šikovně se tak dá „uměle“ ukončit softwarová podpora telefonu. Když už nedostáváte bezpečnostní aktualizace, nastal čas pořídit si nový telefon.



Google vždy zveřejňuje obsah měsíčních záplat zabezpečení, o jejich nasazení však rozhodují sami výrobci

Jeden za všechny, jako příklad nežádoucího updatu můžeme uvést Apple, který u starších monitorů bez tlačítek deaktivoval možnost úpravy jasu přes nabídku v operačním systému. Výrobce mohl nechat jeho jas na maximu, ale místo toho je fixně nastavený na minimu, takže na něm nic nepřečtete. Jenže, pokud si koupíte novou generaci monitorů, úprava jasu samozřejmě funguje. Je to cílená akce nebo jen chyba, která vznikla nedopatřením? To necháme na vás...