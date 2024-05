Kvůli nemoci přišla o hlas. Díky umělé inteligenci znovu „mluví“ prostřednictvím aplikace v iPhonu

Alexis Logan vloni v srpnu přišla o hlas. Jeho ztráta souvisela s tím, že ji z mozku odoperovali nádorové ložisko. V následujících měsících měla problém s tím vůbec vyslovit slůvko „hi“. Ani po měsících rehabilitace se ji však hlas zcela nevrátil. Když k její řeči vidíte doprovodné titulky, „slyšíte“ to, co byste měli. V opačném případě je však její mluva prakticky nesrozumitelná, a to i pro její rodiče a blízké kamarády, kteří ji znají celý život. Alexis Logan svým způsobem přišla o svou vlastní identitu, kterou ji však vrátila zpět umělá inteligence.



Aplikace Voice Engine obrazně řečeno vrátila 21leté dívce její původní hlas. To co potřebuje sdět, jen napíše do iPhonu

Zatímco se ve světě hovoří o hrozbě zneužití hlasu generovaného umělou inteligenci pro různé nekalé účely, v tomto případě AI rozhodně pomohla. A to díky aplikaci Voice Engine od firmy OpenAI, ke které měla dívka předběžný přístup. Aplikaci stačila jen patnáctisekundová nahrávka hlasu, podle něhož byl vytvořen jeho digitální ekvivalent. Bohatě stačilo video, které nahrávala na web v rámci staršího vysokoškolského projektu. Umělá inteligence ji následně vrátila zpět její identitu. Co do telefonu napíše, to telefon přečte nahlas jejím hlasem, který je téměř totožný s jejím původním hlasem.

Samotná aplikace Voice Engine přitom není veřejně dostupná, a to kvůli možnosti vygenerovat uvěřitelný mluvený projev prakticky kohokoliv, což může být hodně nebezpečné. V případě Alexis Logan však byla tato náhrada řeči jedinou schůdnou možností, a proto je jednou z mála osob na světě (mimo partnerů OpenAI), kteří mají k aplikaci ve verzi „preview“ vlastní přístup. OpenAI už dříve uvedlo, že zatím nemá zájem na tom, aby byla aplikace dostupná celosvětově. Zatím jen probíhá její uzavřené testování, aby si mohla firma vyhodnotit způsob, jak aplikaci v budoucnu dostat do mobilů.

Zdroj: AP, OpenAI