Kvůli službě AirDrop muselo přistát letadlo. V rozesílané fotografii byla zmínka o možné bombě na palubě

Funkce AirDrop, která slouží ke sdílení souborů mezi uživateli iPhonů nepříjemně omezila let Southwest Airlines z Las Vegas na Hawai. Jeden z cestujících totiž přes AirDrop odesílal ostatním uživatelům iPhonů obsah, ze kterého vyplývalo, že by na palubě letadla mohla být bomba. Díky tomu muselo letadlo neplánovaně přistát v Oaklandu, kde se podrobilo důkladné kontrole na možnou přítomnost výbušnin. velmi nepovedený „kanadský žertík“ znamenal, že let 3316 přístál na Havaji se šestihodinovým zpožděním.

AirDrop ke sedílení souborů využívá Bluetooth nebo Wi-Fi, a v tomto případě jasné, že ke sdílení nevhodného obsahu došlo až v průběhu letu. Sdílel jej tedy někdo na palubě letadla. Po zastavení museli všichni cestující vystoupit a čekat na letištním terminálu, po příchodu policie a psovodů se samozřejmě k rozesílání této zprávy nikdo nepřiznal, a tak i nadále probíhá vyšetřování, v rámci něhož se hledá jeden účastníků letu 3316.



V letadlech se začíná stále častěji zneužívat AirDrop. V jednom případě došlo k zasílání nevhodných fotek, v případě druhém visela ve vzduchu hrozba bomba. Viník? Neznámý. Ale stoprocentně jeden z pasažéřů letadla

Jedná se v pořadí již o druhou nepříjemnost, pod kterou má na palubě letadel podpis služba AirDrop. Vloni v září, shodou okolností opět u aerolinky Southwest Airlines, rozesílal jeden z pasažérů v průběhu letu explicitní fotografie. A to ještě před vzletem. Zasáhnout musel až pilot, který pohrozil, že se letadlo vrátí zpět k bráně, a že si budou muset všichni vystoupit. Ani tehdy se pachatele dohledat nepodařilo, fotografie však již rozesílány nebyly, a tak mohlo letadlo vzlétnout na čas.

Vše vyřeší patřičné nastavení

AirDrop však má potřebná nastavení k tomu, aby vás nemusely rozptylovat soubory, které nechcete přijmout. Přes Nastavení - Obecné nebo přes Ovládací centrum můžete AirDropu nastavit jeden ze tří režimů. Příjem může být vypnutý, k dispozici jen pro vaše kontakty nebo může být váš iPhone viditelný všem zařízením ve vaší blízkosti, a to po dobu 10 minut. Následně se vrátí nastavení této funkce na položku „Pouze kontakty“. Problematický je zejména náhled fotografie, jejíž stažení je nutné schválit. I v náhledu se totiž může skrývat nechtěný explicitní obsah.

Z iPhonů na Androidy se sice sdílený obsah nedostane, u operačního systému od Googlu však na podobném principu funguje služba Nearby Share alias Sdílení nablízko. I u něj můžete svou viditelnost nastavit dočasně na pár minut pro všechny, a následně se omezí jen na uživatele z vašeho seznamu kontaktů.

A jak jste na tom vy? Už jste v iPhonu obdrželi náhodný obsah přes AirDrop (nebo přes Sdílení nablízko). A nebo se spíše máme ptát „Kolikrát“? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.