Kvůli této unikátní funkci jsme si málem ukroutili ruku. Čím nás uchvátilo vzácné Vivo X70 Pro+?

Na podzim k nám na trh dorazil se zpožděním vlajkový telefon Vivo X60 Pro se kterým se značka snažila vstoupit do světa fotomobilů díky spolupráci s firmou Zeiss. Krátce po něm však přišel model X70 Pro, který tuto spolupráci ještě prohloubil. Dostupný je ale jen v Číně. Přesto vám z něj můžeme zprostředkovat první dojmy, a to konkrétně z nejvyšší varianty X70 Pro+.

Plusková verze má téměř stejný design jako ty ostatní, jen je nepatrně větší a má výraznější modul fotoaparátu. Dokonce tak výrazný, že při chycení do dlaně vám prst vyjde přesně na jeho hranu, než si zvyknete jej chytat trošku jinak. Celkově je ale pěkně lehký, a má příjemný povrch, takže velmi pohodlně padne do ruky. Specialitou pluskové verze je pak matné zpracování, voděodolnost dle normy IP68 a také prémiové balení, ve kterém zákazník kromě telefonu získá i koženkový kryt a bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku.

Vivo X70 Pro+ se pyšní velkým 6,78" LTPO displejem s 2K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se zde stará špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 888+ doplněný o 12 GB RAM a 256GB úložiště. Výdrž telefonu pak zajišťuje baterie s kapacitou 4 500 mAh, která navíc podporuje 55W drátové, ale hlavně 50W bezdrátové dobíjení. Telefon bez problému vydrží celý den náročnějšího používání. Bonusem navíc jsou pak stereo reproduktory s hlasitým zvukem a hudebními ambicemi.

Tím hlavním zaměřením je zde ale fotoaparát se čtyřmi objektivy. Ten hlavní s 50Mpx rozlišením doplní 48 Mpx ultraširoký objektiv. Teleobjektivy má telefon rovnou dva ale s nižším rozlišením 12 a 8 Mpx. První je klasický s 2x optickým přiblížením, druhý má periskopický mechanismus se kterým nabízí až 5x optické přiblížení.

Gimbal a Zeiss v hlavní roli

Celkově jsou ale fotografie pěkně ostré a mají vynikající detaily. Dokonce i v noci podává excelentní výkony díky optické stabilizaci, takže jsou pěkně prosvětlené a mají minimum šumu. Co se barevné věrnosti týče, dá se fotit buď ve výchozím režimu, který nabízí sytější líbivé odstíny, nebo přepnout do režimu Zeiss, kde už je výsledek daleko bližší realitě. Zeiss na telefonu ale spolupracovala i na samotné výrobě čoček s antireflexní vrstvou T*, což je znát při focení v protisvětle. V fotoaparátu si uživatel ale může zvolit více režimů včetně manuálního.



Ukázkové fotografie z hlavního fotoaparátu Vivo X70 Pro+

Tou nejzajímavější funkcí je však gimbalová stabilizace u hlavního objektivu, která se naučila pár nových triků. Kromě tradiční stabilizace a pak ultra stabilizace nabízí i novou, nejpůsobivější funkci vyrovnávání horizontu, kterou známe například z akčních kamer GoPro. V tomto režim můžete libovolně otáčet s telefonem při natáčení videa a na obrazu to vůbec nepoznáte - zůstane naprosto rovný.



Předinstalovaná nadstavba OriginOS s widgety a vlastní grafikou je povedená, ale bohužel rovněž určená jen pro Čínu

Jak můžete vidět, na telefonu je předinstalovaná čínská nadstavba OriginOS bez služeb Googlu, kde vás zarazí i velmi exotická nadstavba, která je ale stejně jako samotný telefon určená výhradně pro Čínu, kde se prodává cca za 23 000 Kč. Vivo X70 Pro+ ani jeho jiné varianty se u nás, a dokonce ani v Evropě vůbec neprodává. To je ale vcelku škoda, jelikož jde o sympatickou vlajkovou loď s vynikajícím fotoaparátem, která ničím nezaostává za špičkovou konkurencí od Applu, Samsungu, Googlu a dalších značek.

Pozitivní zprávou ale je, že firma již pracuje na nástupci, se kterým by se po jednogenerační pauze mělo opět počítat i do Evropy, takže sem přijde i se službami Google a vším, na co jsme u globálně dostupných telefonů Vivo zvyklí.