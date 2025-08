Laciné, dvakrát placené. Proč se nevyplatí kupovat úplně nejlevnější telefony a kde číhají nástrahy

Ty nejlevnější telefony jsou pro mnohé obrovským lákadlem. Proč kupovat telefon za deset, osm nebo třeba pět tisíc korun, když může stát jen necelé dva tisíce? Asi i vy často hledáte telefon „jen na volání a SMS“ a chcete skutečně to nejlevnější na trhu. Výrobci jsou na to samozřejmě připraveni a přímo úměrně tomu uzpůsobují i marketing. Stačí se jen podívat do prezentací výrobců, z nichž nabydete dojmu, že je tento ultralevný telefon přesně pro vás. Vždyť přece nic navíc nepotřebujete.



Dvoudenní baterie, AI fotoaparát, robustní procesor nebo velký 6,6" displej. Výrobci levných Androidů vás přesvědčí čísly u nepodstatných parametrů

Výrobci extrémně levných telefonů se však naučili komunikovat působivě znějící specifikace, které pro uživatele ale nejsou důležité. Současně vás zahltí nič neříkajícími čísly a strategicky zakryjí důležité nedostatky. A právě ty při používání telefonu hned poznáte.

Před pěti lety by vám ultralevný telefon možná ještě stačil, jenže dnes už i webový prohlížeč nebo komunikační aplikace s filtry dají telefonům pořádně zabrat. A právě tady se ukáže v plné nahotě, jak nedostatečný může být výběhový čipset. Výrobce jej do telefonu dal se zcela jasným účelem, byť vás může přesvědčit třeba to, že je tento procesor osmijádrový, takže to určitě bude stačit.

Základní hardware a problematický software

I ultralevné telefony musí jít s dobou, a tak na jejich zádech nemohou chybět tři nebo dokonce čtyři fotoaparáty. Relativně slušný je však vždy maximálně jeden. Doplní jej širokáč s nízkým rozlišením nebo „oblíbené“ nepoužitelné makro či teleobjektiv s pramizernou kvalitou. Můžete se nechat zlákat na vysoké rozlišení hlavního fotočipu, jenže to už dávno přímo nesouvisí s kvalitou fotografie. Fotočipy jsou malé, s post-processingem si nikdo hlavu neláme. Pomalý procesor a paměť pak znamená, že při focení dochází k velké prodlevě a dlouhému ukládání fotek. O focení pohyblivých objektů se vůbec nebavíme – to často není možné vůbec, protože si díky shutter lagu pořídíte jen rozmazanou fotografii.



Výrobci často škudlí i na procesorech. Ty nejlevnější modely mají čipset Unisoc, Allwinner nebo hodně výběhový Mediatek. Na podporu 5G zapomeňte

Velká čísla se prodávají, a tak vás mohou výrobci zlákat na slušné úložiště i operační paměť. Pokud však místo 4GB RAM dostanete 2GB fyzické + 2GB virtuální RAM, je to opravdu velký rozdíl. U pamětí pak výrobci zamlčují jejich rychlost. Ta totiž ovlivňuje svižnost telefonu jako takového. Staré výběhové paměti sice mohou mít možná zajímavou kapacitu, ale rychlostmi už moderní době nebudou stačit.

Ani 5000mAh baterie není automatickou zárukou výdrže. Stačí se podívat na displej, který musí svítit na maximum, abyste na něm vůbec něco přečetli, nebo na procesor, který je vyrobený starou neefektivní technologií a který se zahřeje jen při procházení hlavní nabídkou. Ve finále dostanete telefon, který je navržený k tomu, abyste jej prodali a koupili nový. Jenže najde se vůbec někdo, kdo by jej od vás koupil?

A pak tu máme otázku softwaru. U ultralevných Androidů vůbec nepřemýšlejte o nějaké softwarové podpoře. Často mají telefony už v základu starší verzi Androidu, která nedostává záplaty a která nebude aktualizována na novější verzi. A tím pádem v telefonu zůstávají místa, která jsou snadno zneužitelná. Ani odlehčený Android Go není řešení, protože předinstalované aplikace jsou hodně omezené a ty modernější, které si stáhnete z Google Play, nemusí mít dostatek systémových zdrojů.

Třeba proto, že výrobci levných telefonů potřebují zaplatit i z druhé strany, a tak předinstalovávají bloatware – aplikace, které nechcete a nepotřebujete. Ať už to jsou hry, nákupní aplikace nebo třeba různé čističe, které často jen zabírají paměť a hlavně zobrazují reklamy.

Skryté náklady levných telefonů

Nakonec zjistíte, že si k levnému telefonu musíte pořídit powerbanku, aby vydržel. Přikoupíte paměťovou kartu, protože úložiště v telefonu je zabrané zbytečnostmi, které nejdou odstranit. A pak ještě třeba zainvestujete do sluchátek, protože ta přibalená nestojí za nic. A právě toto všechno navyšuje cenu telefonu. Jenže jsou i záležitosti, které si za peníze nekoupíte. Když telefon zamrzne, zmeškáte hovor. Než stihnete vyfotit momentku, už není co fotit.

I když od telefonu nepotřebujete nic speciálního, pořízení toho nejlevnějšího, co lze v obchodech najít, není dobrý nápad. Přitom stačí jen trochu připlatit za telefon nižší střední třídy, kde se výrobci za nic neschovávají. Ano, je třeba důkladně vybírat, ale raději si jednou připlatit, než si za půl roku kupovat nový telefon, protože je ten stávající zasekaný a nepoužitelný. Až budete nadávat na nový ultralevný telefon, zkuste to příště jinak.