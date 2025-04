Laťka se pomalu zvedá. Google už necertifikuje Androidy s 16GB úložištěm a vítá i větší operační paměť

Pro výrobce Androidů je stěžejní získání certifikace Google služeb, díky čemuž mohou být v telefonech k dispozici důležité aplikace od Googlu jako je Google Play, YouTube nebo Mapy Google. Mimo Huawei může certifikaci získat každý výrobce, který splní minimální podmínky, jejichž součástí je také minimální hardwarová konfigurace. Její laťka se zvyšuje s každou další verzí Androidu, což je důležité proto, aby se někteří výrobci nevrhli na výrobu levných Androidů s nejnovější verzí systému, které by měly nedostatečný hardware pro jeho běžné fungování.



Kvůli levným telefonům vznikla potřeba minimální hardwarové konfigurace. Nově tyto smartphony s Androidem 15 musí mít alespoň 32GB úložiště

I když dnes bereme jako nepsaný standard 128GB úložiště a u operačních pamětí atakují telefony metu 16GB, minimální požadavky jsou úplně někde jinde. Až do Androidu 14 (při předinstalaci do nového telefonu) výrobcům stačila 16GB interní paměť, což je na dnešní dobu směšně malé číslo. Od Androidu 15 nemohou výrobci do licencovaných AOSP telefonů a tabletů integrovat paměti menší než 32 GB.

Větší tlak na dostatečnou RAM

Google si od tohoto kroku slibuje lepší uživatelský zážitek s nejlevnějšími telefony, kterých se, světe div se, na světě prodá ze všech nejvíce. Větší úložný prostor znamená více místa pro software od výrobce, a také více místa pro aplikace. Je ale třeba dodat, že větší úložiště automaticky neznamená rychlejší paměti. V rámci úspory při vývoji telefonu většina těchto levných telefonů stále používá paměťové čipy eMMC na úkor rychlejších UFS pamětí. Ale v nejlevnějším segmentu telefonů je třeba přimhouřit oči.

A to platí i o operační paměti. S Androidem 14 bylo možné certifikovat telefon s 2GB RAM jen v podobě systému Android Go, který má paměťové optimalizace. U Androidu 15 jsou paměťové optimalizace nutné i u 3GB operační paměti, a od telefonů se 4GB RAM je to na samotném výrobci. Předpokládá se však, že v budoucích verzích systémů bude povinné nasazení optimalizací rozšířeno i na telefony se 4GB RAM.

Pokud si budete vybírat levný telefon s aktuálním Androidem, v nejnižší konfiguraci se bude jednat o verzi s 2GB RAM, 32GB úložištěm a s paměťově optimalizovaným Androidem 15. A to nejsou moc zajímavé vyhlídky, když dnes jako „standard“ bereme telefony s 6 nebo 8GB RAM a 128GB pamětí. Na druhou stranu jsou tyto parametry důležité pro rozvojové mobilní trhy, kde je hardware často až na druhém místě. A kdyby Google hranice postupně neposouval, spousta telefonů by vývojově zůstala hodně pozadu.

Android 15 přináší výrobcům i jednu další povinnost. Při nouzových voláních musí mít uživatelé možnost volitelně sdílet svá geolokační data s nouzovými kontakty v případě problémů. Posledním důležitým požadavkem je podpora Vulkan API pro zobrazení grafiky na Androidu a knihoven, které novým telefonům umožní zpětně podporovat spouštění a vykreslování starých aplikací a her. Tato knihovna sice zatím není zcela povinná, ale od Androidu 16 už tomu tak bude. A dá se čekat, že další verze opět zvýší minimální konfiguraci Androidu, což je samozřejmě jen a jen dobře.