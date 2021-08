Legenda pokračuje. Špičkové Xiaomi Mi Mix 4 schovalo selfie kameru do displeje

Xiaomi v Číně představilo smartphone Mi Mix 4. Jedná se o řadu, která již před lety začala experimentováním s rozšiřováním obrazovky po čelní ploše displeje. U prvních modelů selfie kamerku vměstnala dolů pod displej, u dalších přišla s výsuvnou konstrukcí, která ji úplně schovala. S Mi Mix 4 se ale integrovala přímo do displeje, takže ve zhasnutém stavu není vidět.

Telefon nabízí prémiový design s kvalitním zpracováním, které opět spoléhá na keramiku jako hlavní materiál na zádech. Nabízí také 6,67“ AMOLED displej přes celou čelní stranu. Panel má Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací a 480Hz vzorkovací frekvencí. Displej přitom kryje ochranné sklíčko Gorilla Glass Victus.



Sestavení fotoaparátů na Xiaomi Mi Mix 4

Samozřejmostí je nekompromisní výkon díky procesoru Qualcomm Snapdragon 888 Plus s přetaktovaným hlavním jádrem na 3 GHz a až 12 GB RAM. Pro data pak poslouží 256 GB, respektive až 512GB vnitřní úložiště. O zvuk se starají stereo reproduktory Harman/Kardon. Z konektivity nechybí Wi-Fi 6E, NFC, 5G infračervený port nebo také UWB s funkcí Point to connect, které vás instantně připojí k jinému kompatibilnímu zařízení na které telefonem namíříte.

Xiaomi se pochlubilo také grafenovou baterií s kapacitou 4 500 mAh. Ta slibuje vyšší životnost a díky systému odvádění tepla si skvěle poradí i se 120W dobíjením, které telefon nabije do plného stavu za rekordních 15 minut. S rovněž velmi rychlým 50W bezdrátovým dobíjením pak nabití do plného stavu trvá zhruba 28 minut.

Propracované maskování

Fotoaparát je zde s výrazně vystouplým modulem, podobně jako u modelu Mi 11 Ultra. Je opět trojitý, přičemž hlavní snímač sází na rozlišení 108 Mpx při cloně f/1.9. Sekundárním snímačem je 13Mpx ultraširokúhlý objektiv s úhlem záběru až 120°. Trojici pak doplní 8Mpx teleobjektiv s periskopickou soustavou čoček a optickou stabilizací a 5× optický a až 50× digitální zoom.

Hlavní technologickou vychytávkou je zde však 20Mpx selfie kamerka, kterou se výrobci podařilo kompletně ukrýt do displeje. Na rozdíl od ZTE, které tuto technologii implementovalo už dříve, Xiaomi dokázalo rozdílný rastr pixelů nad kamerkou upravit tak, že by v běžném stavu neměl být vidět, Xiaomi mluví v místě kamerky o jemnosti obrazu 400 ppi. Využilo k tomu technologii tzv. Micro-diamond pixelů, s atypickým tvarem, které umí změnit svou transparentnost. Až do spuštění fotoaparátu tak o skryté čelní kamerce prakticky nevíte

Xiaomi ukazuje, jak zkonstruovalo selfie kameru v displeji:

Jak už to u těchto spíše experimentálních modelů bývá, nejprve se otestují u zákazníků na domovském trhu v Číně. Tam se Mi Mix 4 bude prodávat za 5 000 jüanů (16 700 Kč bez daně) v základní verzi. Nejvyšší verze 12 + 512 GB pak vyjde na 6 200 jüanů (21 000 Kč bez daně). K dispozici bude telefon v bílém, šedém a černém provedení. Zda se dostane i na globální trh a tím tedy potenciálně i do Česka, není v tuto chvíli známo.