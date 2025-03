Legendární Razr znovu ožívá, tentokrát jako chytré véčko Vortex. Je to nejmíň praktický telefon, ale má svůj styl

Véčková Motorola Razr, to je „žiletka" – mobilní legenda. Pokud byste chtěli i v dnešní chytré době používat toto véčko, právě se vám naskytla skvělá příležitost. Společnost Vortex totiž po 20 letech připravila kopii tohoto světoznámého véčka, které je však oproti předchůdci chytré. Dostalo Android, jenže spousta věcí tak trochu skřípe. A některé nedostatky vypadají hodně úsměvně.



Vortex V3 je kopie původního Razru. Uvnitř běží Android 11 Go, a vše pohání osm let starý procesor od Mediateku. Véčko má slot pro microSD, USB-C a je ve světě mobilů velkou kuriozitou

Vortex V3 si na nic nehraje, je to zcela jasná kopie první generace Motoroly Razr. A zatímco Razr byl ve své době brán jako symbol luxusu, Vortex V3 je relativně kvalitní reprodukce s cenou pod 1 000 Kč (bez DPH), která se snaží co nejvíce vypadat jako originál. Výrobce okopíroval jak design véčka v zavřeném stavu, tak i bradu s mřížkou reproduktoru nebo, na tehdejší dobu, futuristicky vypadající klávesnici. V bradě je však vidět ještě jeden rozdíl. Původní systémový konektor nahradil povinný USB-C, kabelová sluchátka v něm ale nebudou fungovat.

Android 11 Go a osm let starý procesor

Pokud se na telefon podíváte v zavřeném (i otevřeném) stavu, rozhodně byste si netipovali, že v něm běží otevřený operační systém. Konkrétně se bavíme o Androidu 11 Go (z roku 2020), přičemž na klávesnici se myslelo i na tlačítko pro hlasového asistenta, popř. můžete boční tlačítka využít jako spoušť fotoaparátu. Vše vypadá na jednu stranu hodně zajímavě, jenže se vše začíná kazit u baterie. Ta má kapacitu 1 000 mAh, a to je až pětkrát méně než u běžných Androidů. A pokud k tomu připočteme procesor z roku 2017, který nezná spojení slov „energetická efektivita", ani nepřekvapí, že se Vortex vybije za pár hodin. Když s ním nebudete dělat vůbec nic, vydrží v nabitém stavu až 11 hodin.



Hlavní nabídka u Androidu s nedotykovým displejem. Dotyky můžete suplovat virtuální myškou, kterou ovládáte kurzorovým křížem

Ani jeden z použitých displejů není dotykový, a telefon (a vy s ním) se zadýchá už jen při psaní textů. Ty totiž píšete na alfanumerické klávesnici se slovníkem T9. Podržením hvězdičky aktivujete virtuální kurzor myši, která potvrzuje stiskem středu navigační klávesnice.

„Toto je nejhorší telefon, jaký jsem kdy chtěl mít“

A příliš nepomáhá ani systém, který není stavěný na 2,4" displej. V aplikacích jsou schovaná důležitá tlačítka na místech, na která se vůbec nedostanete, a některé Android aplikace po instalaci dokonce znefunkční základní launcher, který je pro účely véčka extrémně zjednodušený. Přesto často nejde poznat, kterou ikonu máte aktuálně vybranou, a musíte to jen odhadovat. A pak tu máme 5Mpx fotoaparát, který vás u fotek a videí kvalitativně posune o řadu let nazpět.



Kvalita fotek i pozice telefonu při focení – to je hodně velké retro

Vortex V3 je sice brán jako telefon pro milovníky staromódních telefonů nebo pro ty, kteří hledají „digitální detox“. Ve finále je ale spíše určen těm, kteří se se svým Androidem nudí a chtějí zažít něco, co s jinými aktuálními telefony jen tak nezažijí. Protože u véčka není nic standardní, je třeba neustále experimentovat, a tím se mnozí uživatelé ochotně vrací do svých mladých let. V tomto vlákně na Redditu se začíná sbírat komunita, vznikají návody, jak nastavit některé funkce a existuje také dvouhodinové video (!), které vystihuje všechny funkce a hlavně problémy tohoto véčka. A jako retro bonus má formát 4:3.

Skládáme velkou poklonu tomu, kdo jej natočil, a hlavně těm, kteří video dokoukali až do konce. Véčko vlastně trefně vystihuje tento komentář: „Tohle je nejhorší telefon, jaký jsem kdy chtěl mít“. A pod to se musíme podepsat i my.