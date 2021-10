Lenovo chystá herní konzoli s Androidem. Přes cloud rozjede i hry z jiných platforem

Lenovo už nějakou dobu vyrábí své herní telefony řady Legion. Nyní se však ukázalo, že chystá i malou přenosnou konzoli s Androidem jako konkurenci pro Nintendu Switch. Díky mobilnímu operačnímu systému však nabídne Google Play včetně herního obsahu a bude mít ještě blíže ke smartphonů ovšem s tradičním herním ovládáním.

Pro hráče bude připraven také 7“ Full HD+ displej s podporou HDR a duální stereo reproduktory pro co nejlepší herní zážitek. Výhodou přístroje má kromě mobilních her má být plná podpora hraní přes cloud, které na zařízení přinese plnohodnotné hry známe ze světa počítačů. K tomu by zařízení mělo využívat platformu NVIDIA Geforce Now. Aby si hráči náročné tituly dlouho užili i na cestách, má být zařízení opatřeno baterií s kapacitou 7 000 mAh.

Informace o přístroji včetně renderů unikly přímo z neveřejných stránek Lenovo, kde byloy připraveno jako novinka pro jarní veletrh MWC 2021. Z nějakého důvodu se však novinka na této akci neobjevila. Zřejmě tak výrobce zatím ladí detaily před finálním uvedením jehož termín zatím neznáme.

Zdroj: Liliputing, Via GSMArena

