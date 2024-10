Vlakový dopravce hlásí pokrytí všech svých linek rychlým internetem. Používá 5G od T-Mobilu a Vodafonu

Vlakový dopravce Leo Express láká na rychlý a dostupný internet pro cestující na všech svých linkách. Ke zlepšení dostupnosti jeho bezplatné Wi-Fi ve vagonech mohlo dojít díky pokrytí koridorů, po nichž se jeho vlaky pohybují, sítí 5G. Pokrytí by se mělo zvýšit z původních 60 % až téměř na 100 %. Platí to pro tuzemské linky Leo Expressu, i ty zahraniční (např. do Krakova).

Dopravce uvádí, že průměrná denní spotřeba dat na jeden vlak vzrostla ze 61 na 313 GB, tedy zhruba o 400 %. Nejvyšší denní spotřeba na jeden vlak byla dosud zatím přes 1,3 TB, což odpovídá streamování 300 filmů v HD kvalitě. Upgrade je výsledkem testování, uskutečněného ve spolupráci s operátory. Leo Express na svých soupravách používá 5G modemy se SIM kartami od T-Mobilu a Vodafonu. Do „5G Wi-Fi“, jak dopravce tuto bezplatnou konektivitu pro cestující nazývá, investoval 1,25 milionu.

„Díky 5G technologii a kombinaci dalších prvků, například využíváním paralelní konektivity více telekomunikačních operátorů, konkrétně Vodafone a T-Mobile, dosahuje internetové připojení na vlacích Leo Express téměř 100% pokrytí v závislosti na dostupnosti a vytížení základových stanic a mobilních vysílačů. To umožňujeme cestujícím zůstat ve spojení po celou dobu cesty,” říká Richard Erben, IT ředitel Leo Express.