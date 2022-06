Letní dovolená je peklo pro mobily i jejich baterii. Na tyto věci byste si měli dát pozor

Letní dovolená je častokrát spojená s pobytem u vody. I obyčejná návštěva pláže či bazénu ale může váš telefon nenávratně poškodit, pokud se přístroj dostane nějak do kontaktu s vodou. To se týká zejména těch nejlevnějších telefonů, které dnes stále nejsou narozdíl od většiny těch dražších nijak voděodolné.

Nepříjemná zpráva pro horaly

Pokud místo trávení dovolené u vody raději vyrazíte na túru do hor, buďte opatrní při výstupu do vyšších nadmořských výšek. I ta má totiž negativní dopady na smartphony. Je totiž klidně možné, že zatímco pod kopcem vyrazíte s plnou baterií, po prudčím výstupu do do větších výšek začne baterie vašeho smartphonu rychleji klesat.



Vyšší nadmořská výška může způsobit rychlejší vybíjení telefonu.

Může za to řidčí vzduch. Ve větších nadmořských výškách je totiž menší procento kyslíku ve vzduchu, který má v případě elektrického obvodu v telefonech slabší izolační vlastnosti a způsobí, že zde elektřina proudí rychleji. Telefon se tak začne vybíjet o něco rychleji, než za normálních podmínek. Mluvíme však zejména o vyšších nadmořských výškách, takže ani při výšlapu na českou Sněžku nemusíte mít strach, že by se vám telefon rychle celý vybil. S vyšší nadmořskou výškou souvisí i nižší teploty, které ale telefonu neprospívají.