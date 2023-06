Letní nabídka BLESKmobilu. 30 GB dat za 299 Kč měsíčně až do konce roku

Se speciální nabídkou v letních měsících přichází také virtuální operátor BLESKmobil. Od 1. června zlevnil o polovinu datový balíček ULTRA s 30 GB dat z původních 599 Kč na akční cenu 299 Kč měsíčně. Tato zvýhodněná cena za balíček zákazníkům zůstane až do konce letošního roku, pokud jej stihnou aktivovat nejpozději do 30. září 2023.



Zvýhodněnou nabídku lze aktivovat do konce září, využívat ji pak až do konce roku 2023

Balíček lze aktivovat prostřednictvím bezplatné SMS odeslané ve formátu ULTRASLEVA na číslo 999340 nebo v internetové samoobsluze. Jde o samoobnovovací balíček, který se po skončení 30denního období sám znovu aktivuje, pokud je na předplacené kartě BLESKmobilu dostatek kreditu. V opačném případě se výhoda vypne (a po 30. září ji nepůjde znovu „zapnout“). Balíček jde také kombinovat s jinými nedatovými balíčky (např. pro výhodnější volání).

Výhodou balíčku na rozdíl od podobně koncipovaných předplacenek typu Datamánie nebo T-Mobile 100 GB je, že data lze používat nejen v Česku, ale podle principu „roam like at home“ bez příplatku také v zemích EU. Akce je určena pro stávající i nové zákazníky, kteří si mohou předplacenou kartu zakoupit přímo na stránkách BLESKmobilu (běžná cena je 150 Kč, v září bude SIM nabízena za akční cenu 75Kč).



Nabídka datových balíčků BLESKmobilu a jejich ceny

BLESKmobil je virtuální operátor, kterého napůl vlastní operátor O2 a vydavatelství Czech News Center (do jehož portfolia patří i portál MobilMania.cz). Poskytovatelem sítě je O2, resp. jeho sesterská společnost CETIN. Zákazníci BLESKmobilu mají přístup také k 5G síti v místech, která už jsou touto konektivitou pokrytá. Sazby za spotřebované jednotky (mimo balíčky) jsou 2,50 Kč za minutu hovoru do všech sítí a 1,50 Kč za odeslanou SMS do všech sítí.