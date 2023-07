Letní slevy, předplatné k PlayStationu a sluchátka za 1 Kč. Nabídky zařízení u operátorů v červenci

Až do konce roku 2023 nebo do vyčerpání zásob platí speciální nabídka televizorů a notebooků s tarifní dotací až 5 000 Kč. I nadále mohou zákazníci uplatnit tarifní dotace na všechny modely Apple iPhone a Apple Watch .

Vodafone

V červenci na zákazníky Vodafonu čeká rozšířená nabídka mobilních telefonů. Jednou z novinek je Honor 90 5G za14 977 Kč. Další novinkou z portfolia mobilních telefonů je Vivo V29 Lite 5G s cenou 7 701 Kč. Nejen k tomuto novému modelu, ale i ke všem telefonům Vivo v nabídce tohoto operátora pak zákazníci získají fotbalový míč za korunu.

Do nabídky přibyla také nová paměťová varianta Honor Magic5 Lite 5G 256 GB za 8 977 Kč. K nákupu přidá Vodafone jako dárek bezdrátová sluchátka Honor Earbuds 2 Lite za korunu. Nabídka platí sice pro všechny paměťové varianty, ale jen do konce července, případně do vyprodání zásob.

I nadále je u Vodafonu možné získat k Samsungu Galaxy Z Flip4 za korunu tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi, stačí telefon pořídit online nebo na vybraných prodejnách.

Nově má Vodafone v nabídce balení konzole PlayStation 5 Digital Edition s předplatným služby PlayStation Plus Premium na 24 měsíců. Předplatné zahrnuje přístup ke katalogu her, který je pravidelně aktualizovaný. K dispozici je také cloudové úložiště, online multiplayer nebo slevy na PS store. Cena je 18 201 Kč.

Fanoušci počítačových her si přijdou na své i v nabídce příslušenství. Vodafone ji totiž od začátku července rozšiřuje o edici ROG od Asusu. Přibyla například herní sluchátka Asus ROG Delta S Wireless za 3 777 Kč nebo Asus ROG Cetra True Wireless za 2 177 Kč, bezdrátová myš Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition za 2 677 Kč a klávesnice Asus ROG Strix Scope RX za 2 477Kč.

Ať už si zákazník na prodejně Vodafonu pořídí minimálně na šest měsíců nový tarif, televizi nebo pevný internet, v létě na něj čeká odměna. K nákupu totiž od 10. července získá sluchátka AirFlex 3 za korunu (původní cena 501 Kč). Nabídka platí až do vyprodání zásob a v době letních dovolených je možné ji využít i při nákupu přenosného internetu, díky kterému si může každý vytvořit stabilní Wi-Fi i na chatě nebo při kempování.