Nejzajímavější telefony, které se představí letos o prázdninách. Samsung, OnePlus, Google, Nothing...

Na mobilní premiéry bývá bohatá zejména první polovina roku. Nejen mobilní rok odšpuntuje lednový veletrh CES, na nějž navazuje březnový veletrh MWC v Barceloně. A v prvních měsících roku se výrobci předhánějí i se svými samostatnými mobilními premiérami. Prázdninové měsíce bývaly měsícem relativního „mobilního klidu“, to však letos neplatí. Své premiéry uspíšil, jak Samsung, tak Google, a zapomenout nemůžeme ani na Apple, které by měl nové iPhony ukázat hned ze startu babího léta. V průběhu letošních prázdnin se nudit nebude, a to ani vy, protože je rozhodně na co se těšit. Velké letní premiéry startují velmi brzy... CMF by Nothing Telefon se šrouby na zádech, sluchátka a hodinky. Začínáme doslova za pár hodin. Podznačka Nothingu, CMF by Nothing, vyrukuje se svým smartphonem CMF Phone 1, který bude cokoliv jen ne tuctový telefon. Premiéra je v plánu na dnešek 8. července v 11:00 hod. středoevropského času, a to v podobě tzv. „Nothing Community Updatu“. U běžných Nothing Phonů nás zaujala blikající záda, a CMF Phone 1 bude chtít opět uchvátit zejména zadní stranou.

Záda telefonu CMF Phone 1 – to jsme u smartphonů ještě neviděli Výrobce ji nabídne v oranžové, černé, modré a mint. Nejzajímavější je však provedení zad, které budu čtyři „šrouby“, do nichž bude možné přimontovat různé doplňky, např. kryty nebo přídavnou powerbanku. Hovoří se i o tom, že budou záda snadno vyměnitelná. Šroubovací bude i „kolečko“ v levém spodní části zad, do něhož umístíte držák poutka nebo stojánek. Má na sobě vyražené „plusko“, to abyste mohli kolečko snadno demontovat. Přibalený šroubovák sdílí své tělo se špendlíkem pro vytažení bočního šuplíčku. A pokud si kolečko na zádech necháte, bude sloužit k úpravě hlasitosti. Telefon by měl pohánět procesor Mediatek Dimensity 7300 5G s 8GB RAM. 6,67" AMOLED má mít jas až 2 000 nitů, obnovovací frekvenci 120 Hz a poddisplejovou čtečku otisků prstů. V průstřelu bude čekat 16Mpx selfie, hlavní foťák na zádech bude mít rozlišení 50 Mpx (F1.8). Do telefonu s odolností IP52 by se měla dostat 5 000mAh baterie se slibem dvoudenní výdrží.

Hodinky CMF Watch Pro 2 dostanou vyměnitelné rámečky Mimo smartphonu se můžeme těšit na hodinky CMF Watch Pro 2 s vyměnitelnými displejovými rámečky a na zcela bezdrátová sluchátka CMF Buds Pro 2. CMF už koncem loňského roku rozšířila svou distribuci i do Česka, a tak je s předstihem jasné, že novinky se budou, minimálně u vybraných prodejců, nabízet i u nás.

Samsung Dvě skládačky, k tomu dvoje hodinky, sluchátka a prsten. Samsung má tiskovou akci naplánovanou na 10. července od 15:00 hod. V Paříži vypukne velká představovací akce. Té však trochu sebraly vítr z plachet intenzivní úniky z předchozích týdnů. Prakticky už teď víme, na co se za pár dní těšit. Středobodem programu bude premiéra skládacích telefonů Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6. Podle uniklých tiskových fotek nečekáme žádnou zásadní designovou změnu. Flip a Fold tak budou zřejmě vypadat hodně podobně jako vloni, u Foldu bychom mohli podobnost vysledovat i k o něco starším generacím. Ty největší změny se tedy zřejmě odehrají uvnitř. Samsung v pozvánce zmiňuje umělou inteligenci, která se zřejmě naučí nové funkce. Čínský leaker Ice Universe uvádí, že dokoupitelný stylus pro Fold6 tentokrát bude nutností, a my se můžeme jen domnívat, že to bude kvůli umělé inteligenci.

Sluchátka Galaxy Buds 3 a hodinky Galaxy Watch Ultra Navíc se máme dočkat dvojice chytrých hodinek - Galaxy Watch7 a Galaxy Watch Ultra. První model vypadá podobně jako loňský předchůdce Galaxy Watch6, Ultra od Samsungu zase bude chtít konkurovat Ultře od Applu. Samsung i nadále vsadí na kruhový displej, který se tentokrát dostane do hranatějšího těla. A pak tu máme ještě sluchátka řady Galaxy Buds 3, které se mají hodně podobat AirPodům. Černým koněm této akce, dle našeho názoru, bude kompletní premiéra prstenu Galaxy Ring. Vůbec bychom se nedivili, kdyby Samsung novinářům hned po akci rozdal prsteny pro testování, protože se jedná o produkt, který budí velkou vlnu zájmu. Na akci Unpacked se dovíme vše, co prsten změří, a také to, kolik bude stát, a kdy se dostane do prodeje. Teaser na akci Samsung Galaxy Unpacked:

Honor Premiéra nového skládacího telefonu, počítá se i s jeho evropskou verzí. Honor má v rukávu (jen metaforicky, protože by se tam nevešla) další generaci skládacího hybridu. Honor Magic V3 má být extrémně tenkou skládačkou, dokonce ještě tenčí, než u minulé generace. Telefon bude také lehčí, fotoaparáty však zřejmě zůstanou stejné jako u předchůdce.

Pozvánka Honoru na tiskovou akci, která se v Číně koná 12. července Honor Vs3 by měl být levnější variantou této skládačky, a je poměrně překvapivé, že je chce čínský výrobce oznámit na stejné akci. Podle zdrojů existuje šance, že Magic V3 zavítá i do Evropy, pár měsíců si na to však počkáme. Loňské generaci telefonu to na starý kontinent trvalo dlouhých šest měsíců. Odhadujeme, že bychom se premiéry telefonu mohli dočkat např. na zářijovém veletrhu IFA v Berlíně. Honor na akci uvede ještě tablet MagicPad 2 a notebook MagicBook Art 14. Jejich prodej v Evropě je ale značně nejistý.

OnePlus Návrat celokovového smartphonu v řadě Nord s podporou 5G. OnePlus zve na tiskovou konferenci, která se uskuteční 16. července od 15:00 hod. v italském Miláně. Nápovědy k akci jsou všeříkající. Hvězdou odpoledne má být celokovový smartphone OnePlus Nord 4 5G, u něhož se OnePlus tak trochu vrátí ke kořenům. Ze skla má být vyrobena pouze část zad.

Takto má vypadat OnePlus Nord 4 5G. Telefon bude vyrobený z kovu, pouze část okolo fotoaparátů má být vyrobená ze skla Telefon by měl funkčně vycházet z čínského OnePlus Ace 3V. Očekáváme 6,74" 120Hz OLED displej s jasem přes dva tisíc nitů, procesor Snapdragon 7+ Gen 3, až 16GB operační paměť typu LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.0 nebo zvýšenou odolnost IP65. Pokud bude vzor v Ace 3V stoprocentní, bude mít telefon 5 500mAh baterie až se 100W dobíjením. Je však možné, že určité specifikace na tom budou u globální varianty horší, než u čínského modelu. Vzhledově však má telefon vypadat úplně jinak. Mezi další novinky mají patřit sluchátka OnePlus Buds 3 Pro a chytré hodinky OnePlus Watch 2R.

Google Urychlená dvojice Pixelů a možná i nástupce první skládačky. Google oznámí své hardwarové a softwarové novinky už 13. srpna, což je o dva měsíce dříve, než je u něj běžné. V americkém Mountain View se dočkáme uvedení řady Pixel 9, která bude mít i tentokrát více modelů. K základnímu Pixelu 9 by se měl přidat Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. Současně očekáváme i premiéru druhé generace skládacího Foldu, u něhož by měl Google sjednotit označení. Zařízení by se mělo nazývat Pixel 9 Pro Fold (popř. Pixel 9 Fold) a nikoliv Pixel Fold 2.

Toto je první fotografie Pixelu 9 Společně s novými Pixely očekáváme i den oficiálního vydání Androidu 15, který se od té chvíle začne pomalu (opravdu pomalu) dostávat do dalších telefonů v rámci OTA aktualizací. Google uspíšením premiéry dostane čas navíc, než dojde k premiéře nových iPhonů. Společně s Pixely čekáme i premiéru hodinek Pixel Watch 3