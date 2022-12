Letos to nevyšlo, tak co za rok? Tři technologické inovace, které mají otřást mobilním světem

Co může být hitem příštího roku? Třeba technologické inovace, které to na trh v letošním roce (možná) jen těsně nestihly. Stále se o nich mluví, ale praxe zatím trochu pokulhává. A kdo ví, možná se těchto tří zásadních novinek dočkáme již příští rok. Nasvědčuje tomu vývoj na trhu, konkurenční boj i některé dříve oznámené produkty, které vypadaly zajímavě, jen neměly potřebnou sílu k tomu, aby dokázaly oslovit uživatele po celém světě. Jaké by mohly být skryté mobilní technologické „perly“ pro blížící se rok 2023?

Smartphony s rolovacím displejem

Netvrdíme, že si to trh přímo žádá, ovšem vývoj v posledních dvou letech dává tušit, že skládací zařízení už brzy dostanou konkurenci v podobě smartphonů s rolovacími displeji. Jedním příkladem ze všechny budiž LG Rollable, který byl prakticky ve finální fázi vývoje, než LG zavřel krám a rozpustil mobilní divizi. A i kdyby byli ostatní výrobci ve skluzu, dá se předpokládat, že za rok a půl LG určitě dohnali. Minimálně velcí hráči na trhu.

V čem vlastně tkví kouzlo rolovacích displejů? V běžném stavu by měl telefon vypadat a fungovat podobně, jako běžný telefon. Podobnost s běžným smartphonem by měla být výraznější, než u aktuálních skládaček, jejichž displeje mají často hodně protažené displeje či panely s prapodivnými poměry stran. Rolovací telefony budou vypadat jako běžné telefony, a až v případě potřeby z útrob na jedné straně, a po stisknutí tlačítka, vyrolují schovanou část displeje. Jeho úhlopříčka tak naroste do podoby menšího tabletu.

Příští rok by se na trh mělo dostat minimálně 23 nových skládaček a také několik rolovacích modelů. Ten první by měla mít na svědomí čínská značka, přičemž displej bude pocházet z Jižní Koreje. A asi je jasné, kdo tento displejový panel vyrobí. Zdroje se u rolovacích prvotin shodují u značek Oppo, Huawei či Motorola. Ale ze hry nelze vynechat Samsung, který rolovací displeje bude dodávat ostatním, a určitě i on sám si bude chtít v nově vzniklém segmentu mobilních zařízení ukousnout alespoň malý podíl.

Naše první dojmy z rolovacího Oppo X 2021:

A jaké byly rolovací pokusy doposud? Mimo LG Rollable byl v roce 2020 oznámen i koncept Oppo X 2021, který jsme si vloni v červenci mohli vyzkoušet. A naše dojmy byly velmi pozitivní. Rolovací displej nám dává větší smysl, než skládačky. Na druhou stranu je to vždycky „něco za něco“. Zarolovaný displej uvnitř zabírá dost místa, a ani baterie u skládaček současnosti zatím není žádné terno. Který z výrobců nás tak v příštím roce překvapí v pozitivním slova smyslu?