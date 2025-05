Letošní iPhone 17 podraží. Apple to nechce svalovat na cla, a tak vymýšlí náhradní důvody

Apple bude muset zdražit své telefony. Zvýšení cen u připravované řady iPhone 17 pomůže Applu zmírnit dopady cel na dovoz produktů ze zahraničí (pro Apple jsou důležitá cla vyměřená pro dovoz z Číny a Indie). Podle zdroje však Apple nechce, aby bylo zdražení připisováno dodatečnému celnímu zatížení. Oficiálně tak máme očekávat zdražení iPhonů kvůli „novým funkcím a designovým změnám“.



Letošní iPhony 17 podle zdroje meziročně podraží. Neoficiálně samozřejmě kvůli americkým clům, oficiálně zřejmě kvůli „novým funkcím a designovým změnám“

USA a Čína se sice dohodly na pozastavení vzájemných cel, která dosahovala neskutečné výše. Pravdou však zůstává, že na čínské zboží je stále uvaleno 20% clo, které se týká i smartphonů. Podle Wall Street Journal se Apple za žádnou cenu nechce zdražení omlouvat cly a bude se snažit jej přičíst čemukoliv jinému. Zřejmě proto, aby si proti sobě nepopudil americkou administrativu. Jako příklad je uváděn obchod Amazon, který v dubnu oznámil, že při nákupech u něj v samostatné kolonce bude uvádět částku, o kterou byla cena navýšena kvůli clům. Bílý dům to označil za akt nepřátelství a Amazon následně uvedl, že nikdy nic takového neplánoval.

Slevy nestačí, bude se muset zdražovat

Apple se podle zdrojů snažil u svých dodavatelů dojednat slevy, to se mu však nepodařilo. Pokud by zachoval stejné ceny iPhonů, poklesly by mu zisky. Zvolil tedy zvýšení cen letošních iPhonů a marketingovou strategii, ve které cla vůbec nebude zmiňovat.

Apple sice ještě před platností zvýšených cel poslal z Asie do USA několik letadel plných iPhonů, tyto skladové zásoby mu však u připravované řady iPhone 17 už nepomohou. Apple sice v posledních letech diverzifikuje výrobu iPhonů a část z nich už vyrábí v Indii, vyšší modely Pro a Pro Max však stále kompletuje v Číně. V Indii totiž na jejich hromadnou výrobu, která by nahradila veškerou výrobní kapacitu z Číny, chybí potřebná infrastruktura a technické zázemí.

Letošní iPhony 17 tedy zcela určitě zdraží a to v globálním měřítku. Klíčovou otázkou však je, o kolik. Zde se všichni vyhýbají spekulacím a až čas ukáže, zda se bude jednat jen o kosmetické, nebo o výraznější zdražení v řádu tisíců korun.

Oficiální ceny aktuální generace iPhonů jsou v Česku následující: