Letošní zatím nejmenší odolný telefon. Cubot Kingkong Mini 2 Pro se pohodlně vejde do kapsy

Čínská značka představila a uvedla do prodeje letošní zatím nejmenší odolný telefon. Nese krkolomný název Cubot Kingkong Mini 2 Pro. Novinka navazuje na stále prodávající se Cubot Kingkong Mini 2, který však, navzdory svému vzhledu, neměl zvýšenou odolnost. Tento „drobný“ nedostatek však napravuje Pro verze telefonu, která je prachuvzdorná a voděodolná. Výrobce se však i tentokrát ve specifikacích vyhýbá přímému uvedení norem IP68 i MIL-STD810G.

Že to s odolností nebude tak horké nasvědčují i vysvětlivky, podle nichž nemáte telefon přímo ponořit do vody. Ten totiž odolá jen dešti či polití čajem a kávou. Promo fotografie telefonu však nasvědčují spíše pravý opak. Telefon navíc dovnitř nepustí prach a nečistoty, a je také odolný vůči pádům na zem. A to všechno nabídne ve velmi kompaktní podobě se 4" qHD+ displejem a hmotností 123 gramů. Na zádech vyztuženého těla o rozměrech 119 × 58 × 12,5 mm čeká jeden 13Mpx fotoaparát s LED diodou, 5Mpx selfie má fixní ostření.



Klíčové specifikace odolného Cubot Kingkong Mini 2 Pro

Baterie o kapacitě 3 000 mAh (výdrž je stanovena na jeden den) je uživatelsky nevyměnitelná, ovšem část zadního krytu lze odšroubovat přibaleným šroubovákem. To abyste zde mohli vložit dvě nanoSIM karty a k tomu ještě microSD (až 128 GB). Ta rozšíří interní 64GB úložiště, na nějž navazuje 4GB RAM. Výpočetní výkon zajišťuje osmijádrový Mediatek MT6762, takže je jasné, že 5G sítě telefon podporovat nebude.

Telefon si poradí s dvoupásmovou Wi-Fi, Bluetooth 5.0 a lokalizací v terénu pomocí GPS/GLONASS/Galileo/Beidou. Dobíjení baterie zajišťuje konektor USB-C. Uvnitř běží téměř čistý Android 11, který je obohacen o některé doplňky Cubotu, např. o FM rádio, záznamník či internetový prohlížeč. Telefon už se nabízí na Aliexpressu, a to za 157 dolarů (cca 3 890 Kč), jenže k tomu je třeba ještě připočíst DPH a vyměřené clo.

Dá se však předpokládat, že bude telefon postupně zařazován i do nabídky některých českých e-shopů. A to proto, že předchůdce, Kingkong Mini 2, se v Česku již delší dobu prodává. V prvních obchodě je české cena stanovena na 4 490 korun.

Představení odolného telefonu Cubot Kingkong Mini 2 Pro:

Zdroj: Cubot