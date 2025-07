Levnější Androidy se za poslední dobu výrazně zlepšily. Jenže už nemusí být tak cenově dostupné jako dříve

Dlouhou dobu platilo, že investice do levnějšího Androidu se z dlouhodobého hlediska nemusela vyplatit. V minulosti se jednalo o zařízení, která často disponovala nedostatečně výkonnými procesory a především malou operační pamětí, která postupem času požadavkům systému (často aktualizovaného) prostě nestačila. U úložiště telefonu takový problém nebyl, protože chybějící interní paměť bylo možné nahradit microSD kartami. Hlavním rozdílem však byly fotoaparáty, které byly u levných telefonů prakticky nepoužitelné. Fotily a natáčely slušně za dobrého světla, jenže jakmile se podmínky trochu zhoršily, kvalita velmi rychle klesala.



I ty nejlevnější telefony se za poslední roky výrazně zlepšily. Mají funkce a parametry, které byste dříve našli jen u dražších telefonů

Topmodely za poslední roky vyšlapaly cestu levnějším telefonům, které často dostávají starší součástky – ty jsou však při pohledu na vývoj vítaným přínosem. Pokud nesáhnete vyloženě po ultralevných telefonech, i v nejnižších kategoriích některých značek najdete telefony se slušnou operační pamětí a dostatečným výkonem procesoru. Výrobci začínají i u nejlevnějších telefonů přidávat OLED displeje, vyšší kapacity baterií s rychlejším dobíjením, větší úložiště, základní normy odolnosti (IP) nebo podporu DualSIM a 5G. Technologie obecně pokročily natolik, že na případné problémy narazíte pouze ve specifických případech.

Šance, že šlápnete vedle, je nižší než dříve

Největším kompromisem u levnějších telefonů nadále zůstává fotoaparát, který může mít problémy v horších světelných podmínkách, případně mu může citelně chybět teleobjektiv nebo softwarová podpora. Těžko od Androidu za tři tisíce čekat sedmiletou podporu jako u podstatně lépe vybavených telefonů. U některých značek je podpora pouze na pár let, některé ji raději ani neuvádějí. Lze očekávat, že postupem času výkon telefonů mírně poklesne, protože nároky systému a aplikací se prakticky stále zvyšují. To samé platí o umělé inteligenci, která se maximálně omezí na aplikace, které si do telefonů sami nainstalujete.



Motorola Moto G05 s umělou kůží na zádech

Celkově by se dalo říci, že levnější telefony mají daleko méně překážek než dříve, ale za předpokladu, že jste do nich ochotni investovat trochu více peněz. Například u Samsungu to platí o Galaxy A16 s šestiletou softwarovou podporou. Za cenu okolo čtyř až pěti tisíc korun (5G verze je za příplatek) dostanete 90Hz OLED displej, 4GB RAM a 128GB paměť. Pokud nepotřebujete 5G (to je opět za příplatek), je v podobné cenové relaci třeba Xiaomi Redmi Note 14 se 108Mpx fotoaparátem, 120Hz AMOLED displejem, DualSIM, rychlejším nabíjením, větší kapacitou baterie a větší operační pamětí.

U levnějších modelů je možná daleko důležitější důkladně pročítat recenze a zkušenosti uživatelů než u dražších telefonů. Třeba proto, že jich je v oběhu kvůli nižší ceně zřejmě daleko více než několikrát dražších modelů. A někdy mohou rozhodovat detaily, třeba nemožnost bezkontaktních plateb u jinak slušně vybavené (myšleno pro nenáročné uživatele) Motoroly Moto G05, která je za zajímavou cenu i v paměťové konfiguraci 8 + 256 GB. To je však jen namátková ukázka, daleko větší počet cenově dostupných telefonů najdete v tomto článku:

Pokud překousnete slabší softwarovou podporu a fotoaparáty, které na tom nebudou tak, jako u dražších telefonů, šance, že v roce 2025 pořídíte opravdu špatný levnější Android, je nižší než třeba před deseti lety. Důvodem je mimo jiné to, že mnohé z telefonů dnes nabízejí funkce, které měly dříve pouze mnohem dražší telefony. Ovšem s příplatky za 5G verze a větší úložiště pořizovací ena levnějších Androidů minimálně o několik stovek vzroste. A s tím je třeba počítat.