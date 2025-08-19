Levný radar dokáže odposlouchávat telefonní hovory. Stačí mu mikroskopické vibrace sluchátka, zbytek doplní AI

Vědci z Pensylvánské státní univerzity ukázali, že ani telefonní hovory vedené přes šifrované kanály nemusí být zcela soukromé. Představili metodu WirelessTap, díky které lze na dálku odposlouchávat konverzace. Neprolamují přitom žádné šifrování ani neinfikují zařízení virem.
Celý trik spočívá ve využití komerčně dostupného radaru, který s neuvěřitelnou citlivostí snímá mikroskopické vibrace, jež při hovoru produkuje sluchátko telefonu. Metoda je odolná vůči okolnímu hluku, protože nesnímá zvukové vlny, ale přímo vibrace přístroje. Funguje tak i ve velmi hlučném prostředí (například na večírku či konferenci), kde by byl klasický odposlech mikrofonem nemožný.
K odposlechu slouží radar pracující v pásmu 77–81 GHz, tedy technologie, kterou dnes běžně vídáme v automobilech, kde například hlídá mrtvý úhel, nebo v nejrůznějších detektorech pohybu. Zatímco obvykle sleduje velké objekty, jeho citlivost stačí i na zachycení vibrací v rozmezí pouhých sedmi mikrometrů. Je to podobné, jako byste se snažili uhodnout slova podle chvění vodní hladiny ve sklenici postavené vedle reproduktoru.
I malá úspěšnost může stačit
Samotný signál ze snímacího zařízení by ovšem lidskému uchu mnoho neřekl. Jde o velmi zašuměná data, kterým chybí vyšší frekvence důležité pro srozumitelnost řeči. A právě zde nastupuje umělá inteligence. Odborníci upravili známý model Whisper od OpenAI, který naučili rozumět tomuto specifickému, silně zkreslenému signálu. Díky tomu dokáže i z velmi nekvalitního vstupu rekonstruovat původní slova a věty.
Suryoday Basak připravuje prezentaci o odposlechu na konferenci ACM WiSec
A jaké jsou výsledky? Tým testoval tři telefony (Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy A22 a OnePlus 9 Pro) a v laboratorních podmínkách dosáhl při vzdálenosti půl metru přesnosti přepisu až 59,25 %. Když mobil držela reálná osoba, klesla úspěšnost při vzdálenosti zhruba 75 až 90 centimetrů na stále solidních 40,82 %. Autoři výzkumu tuto schopnost přirovnávají k odezírání ze rtů, kde také stačí zachytit jen část slov a zbytek si člověk domyslí z kontextu.
Měli bychom se tedy začít bát telefonovat na veřejnosti? Prozatím můžeme zůstat v klidu. Riziko je v současnosti nízké, protože metoda vyžaduje přímou viditelnost na zařízení a její přesnost s rostoucí vzdáleností rapidně klesá. Na tři metry už zachytí jen pár slov (2 až 4 %), nicméně i to může v některých situacích stačit.
Je to riziko do budoucna
Technologie radarů se stále zmenšují, zlevňují a schopnosti umělé inteligence rostou. To, co dnes funguje jen v laboratoři, se může zítra objevit v kapesním zařízení schovaném v kanceláři, na konferenci nebo i doma. Stačí připomenout, že ještě před třemi lety zvládali vědci rozpoznat jen deset předem definovaných slov, zatímco nyní už identifikují celá souvětí.
Podstatné je, že tento způsob „odposlechu“ neprolamuje šifrování ani nevyužívá žádné chyby v síti. Stačí přímá viditelnost na přístroj a radar, který si zájemce může koupit za pár tisíc korun. Technika tak obchází tradiční ochrany a ukazuje, že problém není v datech, ale v samotné fyzice zařízení. Hlas, který slyšíme, totiž zároveň rozhýbává celý mobil a toto chvění lze měřit.
Tento výzkum je tak především varováním. Ukazuje, jak pokrok v jedné oblasti může otevřít nečekaná bezpečnostní rizika v jiné. Naštěstí existují i možné obrany. Výrobci mohou do telefonů integrovat softwarová i hardwarová opatření, která by pomocí vibrací vytvářela šum, případně použít v okolí sluchátka materiály tlumící vibrace. Cílem vědců nebylo vytvořit nástroj pro špiony, ale upozornit na hrozbu dřív, než se stane reálnou.