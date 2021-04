LG se zavázalo k až tříleté softwarové podpoře u svých posledních smartphonů

LG v tomto kvartálu skončí s výrobou smartphonů, distributoři a prodejci následně do konce července doprodají stávající zásoby. To ale neznamená, že by se jihokorejská firma na uživatele ze dne na den vykašlala. I když si dnes koupíte například stále aktuální model vyšší střední třídy LG Velvet, máte zaručenou klasickou softwarovou podporu, jako by k žádnému uzavření mobilní divize nedošlo.

Pokračující podpora funkčních i bezpečnostních aktualizací Androidu platí zejména pro modely vyšší třídy. U některých slibuje výrobce až tři velké updaty Androidu, počítáno od roku pořízení. Pokud jste tedy zakoupili loni zmiňovaný model LG Velvet s Androidem 10, měli byste se podle slibu ještě v roce 2023 těšit na aktualizaci s Androidem 13. U nižších modelů počítá výrobce se dvěma velkými aktualizacemi.