LG ukázalo natahovací MicroLED displej pro mobilní zařízení budoucnosti. Protáhne se až o polovinu

LG se před třemi a půl lety rozloučilo s výrobou telefonů, firma je však stále hodně aktivní ve vývoji mobilních technologií. Jedním z posledních počinů firmy je natahovací MicroLED displej, který má úhlopříčku 12 palců, a který můžete natáhnout, povolit nebo jej překroutit. V případě potřeby se displej může zvětšit až o 50 procent své základní plochy, a LG s ním počítá pro mobilní a nositelná zařízení budoucnosti.



Nový displej vychází z prototypu z roku 2022, který se dokázal natáhnout o 20 procent. Nová generace panelu se zvládne z 12" úhlopříčky natáhnout až o 50 procent, a to až 10 000×, než by mohlo dojít k poškození displeje. Ano, toto číslo udávající životnost displeje je zatím hodně malé, dá se však předpokládat, že se bude jeho odolnost a výdrž dalším technologickým vývojem postupně vylepšovat. V aktuálním prototypu, který byl hlavní atrakcí zářijové módní akce S/S Seoul Fashion Week, jsou umístěny 40μm microLED s plnou podporou RGB spektra. LG u displeje uvádí jemnost 100ppi.

Displej telefonu půjde natáhnout

Displej může být připevněn k zařízením libovolného typu nebo třeba na oblečení nebo další objekty. Nevadí mu vysoké ani nízké teploty ani různé nárazy. A zatímco mobilní svět aktuálně vidí jako hlavní alternativu ke klasickým smartphonům skládací displeje, podle LG to budou natahovací panely. Mohou poskytovat potřebné informace na rukavicích záchranáře, vytvořit „3D“ palubní displej v autě nebo proměnit podobu mobilních zařízení. Když budete potřebovat větší displej, např. pro pohodlnější psaní textů, jednoduše si panel „natáhnete“. Tedy za předpokladu, že natažení umožní i jeho další komponenty, např. flexibilní rám nebo baterie.

Všechna možná využití zní hodně futuristicky, přesto je to cíl LG, z něhož nechce ustoupit. Třeba proto, že je v jeho vývoji částečně zapojena i jihokorejská vláda, která má zájem na tom, aby se podobné displeje dostaly do běžně dostupných komerčních zařízení. A to ještě minimálně několik let potrvá...

