LG ukázalo přenosný displej v kufru. Pustíte si na něm video, plápolání krbu nebo si zahrajete hry

LG už sice před dvěma lety vzdalo veškeré snahy v mobilním segmentu, jenže „mobilních“ produktů se značka ještě úplně nezbavila. Důkazem budiž zařízení, produkt či doplněk (záleží na tom, jak se na tento „výtvor“ díváte) s označením LG SnandbyME Go 27LX5. Ve zkratce se jedná o přenosný displej v kufru (!), na nějž můžete zrcadlit obsah ze smartphonů s Androidem či se systémem iOS.

Tento bizarní produkt obsahuje 27" dotykový displej s rozlišením Full HD a podporou Dolby Vision, sadu 20W reproduktorů s podporou Dolby Atmos a baterii. Ta vydrží bez přídavného napájení udržet celou sestavu „při životě“ až po dobu tří hodin. Vše je uloženo v pouzdře, které nepřipomíná nic jiného, než cestovní kufr. Po rozevření působí půlka kufru jako stojánek, v němž můžete displej naklonit o 90 stupňů, změnit mu orientaci (na šířku/výšku) nebo jej vysunout až 18 centimetrů do výšky.

V chytrém displeji běží systém webOS, který je k dispozici i u televizí této jihokorejské značky. Hlavní důraz je však kladen na bezdrátové zrcadlení obrazu z platforem Android a iOS, popř. přes HDMI kabel. Zařízení podporuje i hlasové ovládání, to abyste nemuseli pokaždé hledat dálkové ovládání, které mimochodem ukládáte přímo do kufru. Při jeho otevření se displej automaticky zapíná, při zavření kufru se zase celé zařízení vypne. Externí displej v kufru se začne prodávat od července v Jižní Koreji, a to, v přepočtu, za zhruba 20 tisíc korun. Našli byste pro něj uplatnění?

Kufr s přenosným displejem od LG: