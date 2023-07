Li-Fi už má své standardizované označení IEEE. Do smartphonů a tabletů má stále hodně daleko

Uskupení IEEE oficiálně uznalo komunikační technologii Li-Fi (Light Fidelity, někdy uváděnou zkratkou LiFi) jako komunikační standard, a bude jej nově označovat pod názvem IEEE 802.11bb. Už od roku 2019 přitom tomuto standardu konkuruje ITU G.9991. Li-Fi se od běžně používané Wi-Fi liší tím, že se o přenos dat nestarají rádiové vlny, ale lidským očím neviditelné infračervené světlo. A to se může hodit v oblastech, které jsou z hlediska bezdrátových sítí velmi zarušené. Tedy např. v hotelech či v bytových domech, kde se překrývají desítky Wi-Fi sítí. Do mobilů a smartphonů však má tato technologie ještě velmi daleko.

Vývoj a propagaci Li-Fi má na starost výzkumný institut Fraunhofer HHI a společnost PureLifi. Ve společné tiskové zprávy tak obě firmy uvítaly nový standard, který pro přenos využívá neviditelnou část světelného spektra. Li-Fi je ve vývoji od roku 2010, a tak je zřejmé, že to této technologii „na svět“ trvalo hodně dlouho. A to zejména proto, že byla nutná miniaturizace. Zatímco na straně „routeru“ až tak nezáleželo, problém nastal zejména u koncových zařízení.



Smartphony budoucnosti budou mít dvě světelné LiFi „antény“ - přední pro přístup k internetu a horní pro sdílení dat s dalšími zařízení, které podporují LiFi. Jenže to nám ve spojitosti s bezrámečkovými telefony nepřijde jako ideální spojení...

Až letos v únoru došlo k uvedení modulu Light Antenna One, který se díky svým rozměrům může teoreticky dostat do smartphonů. Jeho rozměry jsou 12,5 × 14,5 × 4,5 mm.Konkrétně dokáže zmiňovaný LiFi modul komunikovat maximálně na vzdálenost 3 metrů, signál současně nedokáže prostupovat překážkami, což může být bezpečnostní plus. Na jednu stranu sice není nutná přímá viditelnost mezi oběma zařízení, pro maximální rychlost (přes 1 Gbps) je však nutností. Ještě, když je úhel záběru jen 24°.

Samotná technologie však nechce Wi-Fi nahradit, pouze ji vhodně doplnit. A to na místech, kde má tato technologie smysl. Její využití je tedy spíše na úrovni místností. Na druhou stranu jsme se oproti dva roky staré ukázce posunuli výrazně kupředu. Ještě před dvěma lety byla LiFi prezentována na smartphonu se speciálním LiFi krytem, dnes už existuje modul, který lze zakomponovat dovnitř telefonu. Je však otázka, kdo z výrobců se k tomuto kroku odhodlá jako první, a jak dlouho to ještě bude trvat. Umístění LiFi antén se totiž nepotkává se současným trendem bezrámečkových displejů...

Představení a ukázka technologie Li-Fi v praxi:

Zdroj: purelifi