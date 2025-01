Lidé na venkově mohou být vystaveni vyššímu záření z 5G sítí než obyvatelé měst

Nástup 5G sítí přinesl nejen rychlejší připojení a větší kapacitu sítě, ale také otázky ohledně expozice elektromagnetickému poli (RF-EMF). Švýcarská studie provedená v rámci projektu GOLIAT ukazuje zajímavé a v některých bodech až překvapivé závěry. Nejvíce překvapující je fakt, že lidé na venkově mohou být vystaveni vyššímu záření než obyvatelé městských oblastí.

Vědecký tým se zaměřil na různá prostředí ve Švýcarsku, konkrétně dvě velká města (Zürich a Basilej) a tři venkovské oblasti (Hergiswil, Willisau a Dagmersellen). Měření probíhalo pomocí speciálních batohů vybavených osobními expozimetry a mobilními telefony se senzory pro sledování výkonu záření. V průběhu studie bylo nasbíráno přes 30 tisíc datových bodů.

Expozice roste při aktivních datech

Při pohledu na výsledky se jasně ukázalo, že expozice RF-EMF může být na venkově během některých aktivit vyšší než ve městských oblastech. Ve městech byla průměrná expozice 0,33 mW/m² v Basileji a 0,48 mW/m² v Zürichu. Proti tomu na venkově dosahovala průměrná hodnota 0,17 mW/m²

Expozice však během aktivního využívání mobilu k odesílání velkých souborů výrazně vzrostla a dosáhla 29 mW/m² na venkově oproti 16 mW/m² ve městských oblastech. Vyšší expozice na venkově tedy platí jen při aktivním odesílání dat, kdy dosahuje skoro dvojnásobně vyšších hodnot než ve městech.

Na venkově může být expozice elektromagnetickému poli 5G sítí paradoxně vyšší

Důvodem je fakt, že mobilní telefony na venkově musejí vysílat s vyšším výkonem, aby udržely spojení se základnovými stanicemi, které se většinou nacházejí ve větších vzdálenostech. Proti tomu ve městech je hustší síť vysílačů, což znamená, že mobily nepotřebují vysílat tak silný signál. Paradoxně tedy ačkoli je na venkově méně vysílačů, mobilní telefony zde často vysílají s větší intenzitou, což vede k vyšším hodnotám záření.

Mobilní sítě páté generace zavádějí beamforming – metodu, při které signál místo plošného šíření směřuje přímo k uživateli. Tato technologie zvýšila expozici RF-EMF během stahování dat, ale největší nárůst byl zaznamenán během nahrávání souborů.

Pořád je to jen zlomek limitů

Co to znamená pro nás? Vědecké týmy zdůrazňují, že naměřené hodnoty jsou hluboko pod mezinárodními směrnicemi pro bezpečnost. I při nejvyšších naměřených úrovních RF-EMF byly hodnoty stále stokrát nižší než limity stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Projekt GOLIAT bude v měřeních pokračovat v dalších devíti evropských zemích. Výzkum poskytne důležité informace pro pochopení dopadů 5G sítí na naše zdraví a pomůže lépe informovat o potenciálních rizicích. Kromě sledování zdravotních dopadů se studie zaměří i na rozdíly v hustotě vysílačů mezi městy a venkovem, což by mohlo poskytnout nový pohled na optimalizaci pokrytí sítě.

Závěry studie potvrzují, že zavedení 5G má vliv na expozici RF-EMF především při aktivním využívání mobilu. Ačkoli záření při běžném používání nepřekračuje bezpečnostní limity, venkovské oblasti zažívají během aktivních datových přenosů vyšší zatížení. To by mělo vést k zamyšlení nad tím, jak budoucí rozvoj sítí ovlivní nejen naši konektivitu, ale i zdraví.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány v odborném časopise Environmental Research, který pokrývá široké spektrum environmentálních témat včetně vlivu chemických látek, hluku a elektromagnetických polí na lidské zdraví. Důkladný proces anonymního recenzního řízení zajišťuje, že publikované články splňují vysoké standardy kvality a přispívají k pokroku.

Zdroj: sciencedirect.com, studyfinds.org, phys.org