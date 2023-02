Lidé se stále ochotněji spokojí s telefony z bazaru. Prodej použitých iPhonů má do roku 2026 stále růst

Mobilní výrobci nám každý rok představují své mobilní novinky, které „musíme mít“, jenže dříve rapidní vývoj se ve světě smartphonů téměř zastavil. Meziroční inovace a novinky nejsou tolik výrazné, protože i ti výrobci, kteří se každým rokem hnali za „ještě lepšími“ telefony, už sundali nohu z plynu. A je to tak trochu logické, smartphonům vyšší třídy dnes vlastně nic podstatného nechybí, postupným trendem se stává i delší softwarová podpora a to znamená, že si zcela nové telefony bude kupovat stále méně a méně uživatelů.

A to je důležité zmínit zejména v aktuální době, ve které se zdražuje prakticky vše, energiemi počínaje, potravinami konče. A z toho plyne i fakt, že trh s použitými smartphony je lukrativnější byznys, než kdykoliv dříve. Do tří let se má na trhu prodat až 413 milionů použitých smartphonů, které se řadí do kategorie „bazarových“ a repasovaných zařízení. V současné době v tomto segmentu dominuje Apple, až 82 % telefonů z druhé ruky má totiž logo nakousnutého jablka. Jednoduše proto, že iPhony si svou cenu drží nejdéle, telefony s Androidem mají už často po roce jen zlomek původní hodnoty.



Repas se někdy týká jen baterie, jindy k němu telefony zase dostanou i nové kryty, které zajistí i dokonalý vizuální dojem

Motivace repasovaných zařízení je zřejmá - nižší pořizovací cena. Pro spoustu uživatelů je dnes iPhone symbolem určitého statusu či „příslušnosti ke skupině“, jenže jeho ceny jsou stále dosti vysoké, a tak přichází na řadu repas. V tomto segmentu, více či méně poctivě, podniká celá řada subjektů. U některých služeb si můžete vybrat i mezi rozdílnými stavy telefonu, je však třeba počítat s tím, že i nejvyšší kategorie A může na sobě nést stopy používání.

Největší lákadlo? Nižší pořizovací cena

Naopak u nižších kategorií je hlavním lákadlem cena, ale zase na úkor fyzického stavu telefonu. Tedy nic pro ty uživatele, kteří si telefon hlídají jako oko v hlavě, a všimnou si každého vlasového škrábance. Repas už ve větší míře rozjíždí i Apple, a to přímo na svých stránkách, kde se jeho nabídka telefonů postupně rozšiřuje. V Česku však tato služba nefunguje, takže si musíte pomoci nabídnkou místních prodejců telefonů.

Ať už se bavíme o Androidech nebo iPhonech, hodnota trhu s použitými telefony vzroste do roku 2023 na neuvěřitelných 99 miliard dolarů! Jenže v Evropě poptávka po použitých zařízeních výrazně převyšuje nabídku. Jen v roce 2021 muselo být na starý kontinent dovezeno 11 milionů telefonů, aby došlo k pokrytí poptávky. Stále častěji se také hovoří o tom, že by mohl Apple nabídnout iPhony za předplatné, tedy v podobné formě, jak funguje předplatné u aplikací a her. Oficiálně však zatím žádné rozhodnutí nepadlo.

Nastává snad doba, kdy budou uživatelé pokukovat po jednoletých či dvouletých špičkových telefonech a aktuální topmodely budou na pultech obchodů chytat prach? Pokud se výrobci neumoudří a nepřestanou šponovat ceny novinek do astronomických výšin, je bez výhrad, že právě použité smartphony budou na mobilním trhu zaujímat stále důležitější roli.

A jak jste na tom vy? Pořizujete si vždy úplně nové telefony nebo si vystačíte ze smartphony z druhé ruky, a pak je třeba po pár letech ještě jednou pošlete do světa? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: Computerworld