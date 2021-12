Lidé v roce 2021 mnohem více utráceli za hry a aplikace. Toto jsou ty nejstahovanější tituly

Je tomu jen pár dní, kdy jsme vás informovali o nejlepších aplikacích pro Android a iOS, u nichž výběr obstarali editoři Googlu a Applu. Nyní tu máme žebříček nejstahovanějších aplikací a také těch s nejvyššími příjmy, a to na obou platformách. Sestavila jej agentura SensorTower.

Už u tržeb můžeme vidět obecný trend v tom, že jsou uživatelé ochotni čím dál tím více platit za aplikace. Letos v aplikačních obchodech Googlu a Applu utratili 133 miliard dolarů, což je dokonce o 20 % více než v předchozím roce. Přitom počet stažených aplikací a her se zvýšil jen o zanedbatelného půl procenta. Hlavní tržby tedy byly z In-App nákupů. Nejvíce letos rostl Google Play, a to o čtvrtinu. Stále však v celkových tržbách z aplikací vede Apple s 85 miliardami dolarů vůči 48 miliardám u Googlu.

Sociální sítě vedou

Pokud se podíváme na žebříčky počtu stažení mobilních aplikací (vyjma her), vévodí jim největší sociální sítě a komunikátory. Počtem stažení celkově vyhrál TikTok. Hned za ním se umístily aplikace od firmy Meta - tedy Facebook, Instagram, WhatsApp. První pětici uzavírá počtem stažení Messenger. Překvapivé 6. místo získal Telegram, který se na AppStoru nedostal ani do první desítky, zato se mu dařilo na Androidu. Do TOP10 se dostal také Snapchat, Zoom a Spotify.

Když se podíváme na žebříček největších tržeb aplikací, tak uživatelé nejvíce zaplatili za TikTok. Hned druhý je překvapivě YouTube, u nějž zřejmě zafungovalo předplatné. Celkově třetí skončila japonská aplikace Piccoma hned v závěsu za seznamkou Tinder. Dále se dařilo streamovacím službám Disney+, Tencent Video a překvapivě i HBO Max, které zatím u nás není dostupné. Vysoké tržby si připsalo i předplatné Google One.

Při pohledu na žebříčky her je zajímavé, že počet stažení meziročně klesl skoro o 2 procenta. Generují ale stále větší peníze. Z hlediska tržeb vyhrálo PUBG, a to i přesto, že bylo až třetí nejstahovanější hrou. Druhé nejvyšší tržby si připsal Honor of Kings, třetí skončila anime RPG Genshin Impact. V první desítce se dále umístily „stálé“ tituly jako Candy Crush Saga či Pokémon GO. V počtech stažení se na stupně vítězů postavila hra Garena Free Fire, Subway Surfers a již zmíněné PUBG Mobile.