Lidi už nebaví si na Štědrý den volat a posílat SMS. Obyvatelé velkých měst zmizeli na venkov

Češi o Štědrém dnu odeslali méně SMS zpráv než v předchozích letech a mírně klesá i počet klasických telefonních hovorů. Komunikace o svátcích se přesouvá do online prostoru, proto na úkor tradičních služeb, jako jsou textovky a volání, roste spotřeba mobilních dat. Štědrý den už neznamená významný nápor na sítě operátorů, jako tomu bývalo ještě před desetiletím. Síťový provoz odpovídá spíše běžnému víkendu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili operátoři T-Mobile, O2 a Vodafone ke štědrodennímu provozu ve svých sítích.

Celkový provoz u T-Mobilu vykazoval letos na Štědrý den při meziročním srovnání snižující se trend. Odchozích hovorů se v síti T-Mobile uskutečnilo kolem 7,4 milionů (o 4,7 % meziročně méně), nejvytíženější čas byl dopoledne mezi 10. až 11. hodinou, kdy proběhlo přes 1,6 milionu hovorů. Celkem se odeslalo z mobilních zařízení přes 6 milionů SMS, jde o pokles o 12 % při meziročním srovnání. Také datový provoz na Štědrý den meziročně poklesl, a to o 10 %. Hodina nejrušnějšího datového provozu zůstává stejně jako loni v čase 21:15 až 22:15.

Druhý největší operátor (podle počtu zákazníků využívajících mobilní služby) letos už ani nedodal obvyklé statistiky provozu v jeho mobilní síti. Místo toho O2 přináší bigdatovou analýzu, která zjistila, že část obyvatel velkých měst v Česku se vydala slavit Vánoce jinam – ať už ke svým rodinám, na chalupu nebo na hory. Detailnější vhled do mobility populace během vánočních svátků přináší O2 v rámci svého Centra pro umělou inteligenci Dataclair.ai.

Z anonymizovaných a agregovaných dat vyplývá, že například z Prahy odjelo letos na Vánoce 22 % jejích rezidentů. Podobný odliv obyvatel se odehrál i v Brně. Téměř čtvrtina rezidentů dvou největších měst v republice tak tráví svátky mimo jejich městská bydliště. Naopak Ostrava se ve srovnání s těmito dvěma městy vylidnila o poznání méně: opustilo ji jen něco přes 11 % v ní trvale žijících lidí.

Vylidnění největších českých měst pak bylo ještě umocněno snížením dojížďky lidí, kteří do nich pravidelně míří za prací nebo jinými povinnostmi. Například v Praze poklesl počet dojíždějících o 57 %. Pro představu: během běžného pracovního dne do hlavního města přijede z blízkého i vzdálenějšího okolí kolem 250 tisíc lidí, na Štědrý den jich bylo pouze 100 tisíc – tedy o celých 150 tisíc lidí méně. To je pro srovnání, jako by tam nedorazila skoro celá Plzeň. Data také ukazují, že do největší moravské metropole Brna poklesla pravidelná dojížďka o 58 % oproti běžnému stavu. V Ostravě pak o 38 %.

A kam vlastně obyvatelé velkých měst na vánoční svátky „zmizeli“? Pokud nezůstali ve svém kraji na venkově, pak Pražáci nejčastěji cestovali do Jižních Čech, Brňáci na Vysočinu a obyvatelé Olomouce do sousedního Moravskoslezského kraje. V blízkosti svého krajského města nejvíce setrvávali obyvatelé, kteří odcestovali z Českých Budějovic – v Jihočeském kraji tráví Vánoce 70 % z celkového počtu dojíždějících.

Kam mimo svůj kraj cestovali obyvatelé velkých měst (zdroj: Dataclair.ai)