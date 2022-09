Lightning konektor slaví 10 let. Kdysi přinesl inovaci, dnes už přesluhuje a stahují se nad ním mračna

Svět chytrých telefonů dnes žije zejména moderním konektorem USB-C, ovšem dříve trh býval výrazně pestřejší. Nyní v rámci představení nových iPhonů uběhne totiž výročí 10 let od doby, kdy Apple přinesl světu konektor Lightning konektor, který mu dal na určitou dobu velkou výhodu, ale dnes je spíše trnem v oku mnoha uživatelů.

Nyní se ale vrátíme do kontextu tehdejší doby. Je září 2012 a Apple tehdy na první velké keynote probíhající bez Steva Jobse oznámil velké změny. Představil totiž iPhone 5 s úplně novým designem a také větším 4“ displejem, což byl tehdy velký krok, jelikož všechny iPhone před ním měli jen 3,5“ displej. Pak na pódium vstoupil Phil Shiller (tehdy ještě jako šéf marketingu Applu) a oznámil další změnu - nový konektor Lightning, moderní konektor pro následující dekádu, což vzhledem k aktuálnímu 10. výročí firma skvěle odhadla.



Takto 12. září 2012 Phil Shiller představil Lightning port se slovy, že půjde o moderní konektor pro následující dekádu. Dobu tehdy trefil přesně, dnes konektor slaví 10 let.

Do té doby firma využívala široký 30-pinový konektor se kterým přišla v roce 2003 s přehrávačem iPod (první 2 roky iPod využíval konektor FireWire). Oproti němu měl Lightning jen 8 pinů a hlavně byl o 80 % menší. Ušetřené místo se tak Applu v telefonu hodilo k možnému umístění nových komponent. Hlavně byl ale symetrický, takže bylo jedno, jak otočený jen uživatel zastrčí do telefonu. To ostatně byla jedna z hlavních nevýhod konektoru micro-USB, který jinak používal zbytek trhu.

Ve chvíli představení se tak konektor Lightning skutečně jevil jako moderní konektor s výhodami i proti zmíněnému konkurenčnímu micro-USB. Pro Apple však znamenal i obrovskou výzvu. Znamenalo to totiž s novým iPhonem postupně odstřihnou celý obrovský ekosystém příslušenství postaveného na 30-pinovém konektoru, který budoval dlouhých 9 let. Naštěstí šlo vše zpočátku snadno vyřešit i redukcí.

Rychlý nástup a náskok před micro-USB

Krátce po iPhonu 5 nový Lightning konektor získal i nový iPad 4 a první iPad mini a Apple poté započal migraci na nový konektor i u přehrávače Lightning. Od září 2012 tak už všechny nové produkty přicházely na trh jen s tímto konektorem. Po následující 2 roky Lightning platil za moderní konektor, na který majitelé Androidů koukali potichu tak trochu se závistí. To ovšem netrvalo příliš dlouho. Už v roce 2014 však přišel konektor USB-C, který se o pár let později stal hotovým standardem pro celý trh a dokonce i Apple jej mezi prvními implementoval u několika produktů a nyní už jej nabízí u iPadů.



Lightning nahradil starý a velký 30-pinový port, který Apple používal od roku 2003. (foto: GottabeMobile)

Nyní je tak Apple opět ve stejné pasti jako před lety a opět to byl on sám, který si ji vytvořil. Na trhu je znovu celý ekosystém příslušenství založený na Lightningu, který by opět skončil, kdyby firma na iPhonu rychle přešla na USB-C. Právě zavedení konektoru u jiných produktů je cestou, jak tento ekosytém alespoň postupně budovat.

Tento přechod mohl trvat ještě libovolně dlouho, ovšem od chvíle, kdy se problémem sjednocení konektorů začala zabývat Evropská komise byl Apple zatlačen tak trochu do kouta s pevným termínem - podzimem 2024. Do této doby firma bude muset přejít, ať už bude chtít nebo ne. Sice jen v Evropě, ale to vzhledem k náročnosti prodeje dvou verzí postrádá smysl a je jasné, že jej Apple nahradí úplně. Jak to ale vypadá podle prvních spekulací, firma to udělá pravděpodobně už příští rok.

Jeden konektor povládne všem

Důvod je ten, že konektor USB-C je modernější, rovněž má symetrický design, takže je jedno, jak jej do zařízení zasunete a má proti Lightningu spoustu výhod. Jednak nabízí daleko vyšší nabíjecí výkony, a to až 240 W díky možnosti integrovaného Thunderboltu, zatímco u Lightningu jsme viděli jako maximum zatím 20 W (neoficiálně zvládá i 27 Wattů). Ovšem to pouze za předpokladu, využití kabelu s USB-C na druhém konci. Port USB-C je v tomhle i mnohem univerzálnější, jelikož v podstatě nahradil nebo integroval dřívější porty jako Ethernet, VGA, HDMI, DisplayPort nebo již zmíněný Thunderbolt.



Lightning dnes stojí ve stínu modernějšího konektoru USB-C, který je lepší prakticky ve všech ohledech.

Limity portu od Applu jsou také v přenosových rychlostech. Zatímco USB-C s podporou USB 4.0 dnes zvládne přenosové rychlosti až 40 Gb/s tradiční Lightning využívající standardu USB 2.0 přenáší data maximální rychlostí kolem 480 Mb/s. U některých iPadů však existovala i rychlejší varianta postavená na standardu USB 3.0 s rychlostí až 5 Gb/s. To však zatím nikdy nebyl případ iPhonu, který je v tomto dnes limitován.

Příchodem USB-C si tak iPhone určitě velmi polepší. Přesto konektor Lightning z hlediska svých inovací měl ve své době velký smysl. Je nutné však už přiznat, že jeho slávě už dávno odzvonilo a dnes už patří do starého železa.

