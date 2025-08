Liquid Glass už i na Androidu. Stačí si nainstalovat aplikaci, která stávající ikony převleče do tekutého skla

Zatímco Apple teprve testuje iOS 26 s grafickým designem Liquid Glass, na Androidu si tento vzhled můžete vyzkoušet už nyní. Pokud vás oslovil připravovaný vzhled operačního systému pro iPhone, stačí si stáhnout balík Liquid Glass 26 Icon Pack obsahující více než tři tisíce ikon určených nejen pro systémové aplikace, ale i pro řadu dalších aplikací z aplikačního obchodu Google Play. Balík ikon podporuje nejpoužívanější launchery a v Česku za něj zaplatíte 23 korun.



Zakoupení aplikace, základní obrazovka, kontrola aplikací, pro které neexistuje skleněná ikona, podporované launchery

Ikony jsme vyzkoušeli v nadstavbě od Samsungu, která sice není přímo podporovaná, ale pokud si nainstalujete modul Good Lock a v něm stáhnete modul Theme Park (popř. jej z Galaxy Storu nainstalujete samostatně), můžete si stisknutím tlačítka „Icon" vytvořit novou sadu ikon. Následně využijte jako zdroj nainstalovanou aplikaci Liquid Glass 26 Icon Pack a novou sadu ikon můžete hned nastavit do systému. Všechny podporované aplikace se rázem promění do podoby „tekutého skla“. U telefonů od Samsungu je při přidávání nových ikon vždy nutné ručně vytvořit nový profil přes Theme Pack, jinak se nové ikony do systému nenačtou.

Autoři vyrobí i ikony na přání

Nepodporované aplikace si zachovají původní ikonu, přes staženou aplikaci však můžete vývojáře požádat o vytvoření ikon pro vaše aplikace bez skleněného designu. Můžete si vybrat mezi bezplatnou nebo placenou variantou, která bude samozřejmě rychlejší. Ikony v hlavní nabídce i na ploše vypadají skvěle v kombinaci s tmavšími tapetami, některé si můžete stáhnout přímo ve zmiňované aplikaci.



Nastavení u Samsungů a vzhled skleněných ikon na domovské obrazovce a v hlavní nabídce

Mezi podporované launchery patří například Microsoft Launcher, Nova, Apex, Poco, ZenUI a další. Aplikaci Liquid Glass 26 Icon Pack stahujte z Google Play.