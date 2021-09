Litva varuje: „Zahoďte telefony z Číny”. Ty od Xiaomi prý umí skrytě cenzurovat obsah. Firma to popírá

Oživeno 17:46: Do redakce nám dorazilo oficiální vyjádření Xiaomi ke zveřejněné litevské zprávě, ve kterém osočení z cenzurování obsahu popírá. V prohlášení však překvapivě vynechala vyjádření k tomu, že by by podle Litvy měla mít i nástroje k tomu, jak obsah cenzurovat.

„Zařízení Xiaomi v žádném případě necenzurují příchozí ani odchozí komunikaci uživatelů. Společnost Xiaomi nikdy neomezovala a neblokovala a ani nikdy nebude omezovat a blokovat jakékoli osobní chování uživatelů smartphonů Xiaomi, ať už se jedná o vyhledávání, volání, procházení webu nebo používání komunikačního softwaru třetích stran. Společnost Xiaomi plně respektuje a chrání zákonná práva všech uživatelů. Společnost Xiaomi dodržuje obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).”

Není tajemstvím, že se některé značky přizpůsobují některým režimům a někdy dokonce dochází i k určité cenzuře. Nedávno jsme informovali o tom, jak Apple v Číně cenzuruje některé výrazy, které si nelze nechat vygravírovat na objednaný produkt. Jak ukazuje nová studie z Litvy, někteří výrobci však zachází s cenzurou ještě dál.

Místní kyberbezpečnostní technici v telefonech Xiaomi (konkrétně u dražšího modelu Mi 10T 5G) odhalili softwarovou funkci pro cenzurování některých slov a slovních spojení. Aktuálně bylo odhaleno přes 400 takových výrazů, často souvisící se svobodou Tibetu, nezávislostí Taiwanu nebo bojem za demokracii. Pokud je funkce aktivní, tato spojení budou v systémových aplikacích včetně webového prohlížeče cenzurována.

Podle Litvy je ale u telefonů pro Evropský trh tato funkce deaktivována, ovšem dle studie má Xiaomi nástroje k tomu ji vzdáleně kdykoliv aktivovat. Telefony údajně také odesílají šifrované data na servery v Singapuru. O případu informovala agentura Reuters, která hned oslovila Xiaomi o komentář. Společnost se však zatím k situaci nevyjádřila.

S Xiaomi to však nekončí. Litva poslední dobou začala ostřeji vystupovat proti Číně a místní Ministerstvo obrany dokonce doporučuje svým občanům, aby se vyhnul nákupům telefonů z Číny a ty dosavadní vyhodili. Kromě Xiaomi totiž bezpečnostní experti zkontrolovali i některé další značky. Jednu jedinou bezpečnostní výhradu měli i k telefonům Huawei, a to ohledně obchodu AppGalery, který často odkazuje uživatele na repozitáře aplikací třetích stran. Naopak telefony OnePlus vyhodnotila studie jako bezproblémové.

Zdroje: Litevské Národní centrum kybernetické bezpečnosti, Reuters