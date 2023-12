Lokátoru Invoxia GPS Tracker Pro nevadí absence blízkého telefonu. Svou pozici na mapě prozradí díky síti LTE-M

Lokátory, třeba AirTagy od Applu nebo SmartTagy od Samsungu, využívají celosvětovou vyhledávací sít, která pomůže s jejich offline dohledáním. Jenže, abyste ztracená zařízení dohledali, potřebujete součinnost dalších uživatelů, a ani tehdy nemusí být jejich pozice stoprocentní. Pokud potřebujete znát polohu zařízení v reálném čase, je nutné využít GPS tracker. Třeba právě oznámený Invoxia GPS Tracker Pro.



Invoxia GPS Tracker Pro ukáže svou polohu na mapě v mobilu na vyžádání. Jedná se o lokátor s GPS a podporou datové konektivity v sítích LTE-M. V závislosti na četnosti aktualizací polohy vydrží týden až tři měsíce na jedno nabití

Jedná se o kompaktní zařízení o rozměrech 105 × 27 × 9,5mm, které váží pouze 30 gramů. Krabička je podle výrobce navržena na práci při teplotách mezi 0 a 40°C, a s přídavným krytem splňuje odolnost IP67 (samostatně má IP53). K telefonu se připojuje přes Bluetooth 4.0, samozřejmě podporuje GPS, jenže největším přídavkem je podpora sítí LTE-M (alias Cat–M), a to ve více než 40 zemích světa. Mobilní datová konektivita však není součástí pořizovací ceny trackeru, vychází na 5 EUR (cca 120 Kč) na měsíc, a automaticky funguje i v roamingu.

GPS lokátor dokáže při dotazu z mobilní aplikace oznámit svou polohu v reálném čase, současně z něj načtete i historii jeho polohy. Navíc můžete lokátoru nastavit hranice pohybu, a pokud je překročí, ozve se vám ve smartphonu upozornění. To stejné platí i o upozornění na detekci pohybu. Baterii o kapacitě 300 mAh je možné průběžně dobíjet, na jedno nabití vydrží GPS lokátor od jednoho týdne do tří měsíců. A to podle toho, jaký interval aktualizace aktuální polohy si přes mobilní aplikaci nastavíte.

Český Vodafone spustil síť Cat-M před půl rokem:

Primární využití tohoto trackeru je u aut, motorek nebo u cenností denní potřeby. GPS tracker ostatně můžete zavřít i do kufru, takže budete mít přehled o pozici zavazadla prakticky v reálném čase. Tedy za předpokladu, že se bude lokátor nacházet na místě, které je pokryté datovou sítí. Lokátor je možné pořídit na českých stránkách výrobce, a to za 99 EUR, tj. za zhruba 2 400 Kč.