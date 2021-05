Loučení s LG. Tohle je 13 legend, které se nesmazatelně zapsaly do historie

Jihokorejské LG, jakožto dlouholetý výrobce telefonů, 5. dubna oznámilo, že výrobu mobilů kompletně ukončí. Firma, která spoustu let snažila konkurovat zejména úspěšnějšímu Samsungu, doplatila na to, že se jí nepodařilo dostat smartphonovou divizi do černých čísel. A protože prodeje telefonů od roku 2015 neustále klesaly, musela mobilní divize LG zavřít krám.

To však neznamená, že by LG ve své dlouhé mobilní historii nemělo světu co nabídnout. Za svou dlouhou působnost uvedlo na trh spoustu legendárních telefonů a smartphonů, a mnozí ze stávajících uživatelů na ně až do dnešních dnů nedají dopustit. Ať už se jedná o populární LG G3 nebo o netradiční LG Wing s otočnou konstrukcí. Je však pravda, že některé inovace a experimenty se LG dvakrát nepovedly. Na druhou stranu se LG vždy snažilo přijít s něčím svým a nespokojilo se jen s opisováním od konkurence.

Na které telefony LG s nostalgií vzpomínáme?

LG Chocolate: prastará módní ikona

V době, kdy světu dominovaly véčky Motorola Razr, přišlo LG na trh s výsuvným LG Chocolate, jehož design dominoval telefonů od LG několik let. Telefon se prodával v několika funkčních a regionálních variací, celá řada Chocolate prodávaná v letech 2005 - 2009 se podílela na souhrnných prodejích přes 15 milionů kusů. Na Razr to sice stále nebylo dost, pro LG to však znamenalo významný milník. Ukázalo se, že když firma dělala něco jinak, než konkurence, rozhodně to nebylo na škodu.



Toto byl legendární vysouvák LG Chocolate

Stylové telefony LG Chocolate se vyznačovaly širokou paletou barev, pod displejem byla umístěna dotyková tlačítka. Z běžné výbavy telefonu můžeme, z dnešního pohledu, vypíchnout tak běžné věci jako MP3 přehrávač, podporu her, internetový prohlížeč nebo integrovaný fotoaparát.