Loupež, zbraně, rukojmí a výkupné v kryptoměnách. To vše si zažili zákazníci nizozemského Apple Storu

Občas se stává, že se některý z kamenných obchodů Apple Store stane terčem zlodějů, kteří se tyto značkové prodejny pokusí vyloupit. Přeci jen jde o prémiové zboží, které po prodání může pachatelům vydělat hodně peněz. Přesto se firma snaží udělat vše pro to, aby případnou loupež zařízení co nejvíce znesnadnila. Používá zabezpečení, pomocí kterých kradená zařízení přestanou fungovat, nyní vyvíjí i speciální ochranné stojánky do obchodu.

V hotové drama se ovšem změnilo loupežné přepadení v nizozemském Amsterdamu, které muž v maskáčovém obleku s kuklou. Zloděj vykradl obchod v úterý večer, ovšem když obchod opouštěl, zpanikařil když poblíž spatřil policejní hlídku. Odchytl tak náhodného kolemjdoucího a vzal si jej jako rukojmí. O situaci na webu informovala nizozemská policie.

Na Twitteru někteří svědci situaci natočili, jak jeden pachatel drží rukojmého pod krkem se zbraní u hlavy. Kromě pistole měl údajně i poloautomatickou zbraň a slyšet byly dokonce i výstřely. Na místo tak dorazilo na pomoc několik policejních týmů včetně národní gardy a speciálních jednotek. Oblast kolem obchodu tak musela být úplně uzavřena. V okolí zůstali akorát návštěvníci protější kavárny, ze které záběry pochází. Těm byly doporučeno zůstat na místě, jen se stáhli do bezpečí do místností ze zadní strany budovy.

Na místo byli povoláváni vyjednávači, kteří s lupičem započali aktivní jednání. Pachatel si jako požadavky za propuštění rukojmého vyžádal o 200 milionů Euro v kryptoměnách a o bezpečnou dopravu pryč. Vyjednávači se pokusili zločince rozptýlit. Vše se změnilo ve chvíli, kdy policie nesla ke dveřím budovy vodu pro rukojmého, kterému se v ten okamžik podařilo uniknout. Pachatel se za ním rozběhl a v tu chvíli ho srazilo auto speciálních služeb. Poté byl převezen do nemocnice, kde je aktuálně ošetřován a hlídán.

