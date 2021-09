LTE a 5G jsou v dalších dvou stanicích metra. Operátorům jich zbývá pokrýt ještě 8

Konsorcium tuzemských mobilních operátorů pokrývá již 53 stanic a přilehlých tunelů pražského metra z celkových 61. Mobilní signál LTE (4G) a 5G je od září 2021 nově dostupný ve dvou dalších stanicích: Ládví a Strašnická.

Do konce letošního roku tak zbývá pokrýt posledních 8 stanic – Skalka a Depo Hostivař na lince A, Rajská zahrada a Černý Most na lince B, Střížkov, Prosek a Letňany na lince C. Úplně nakonec si konsorcium nechá stanici Jiřího z Poděbrad na lince A, kde signál LTE a 5G zavede po dokončení chystané modernizace stanice.



Pokrytí pražského metra mobilním signálem k 17. 9. 2021 | Zdroj: DPP

Pokrytí tunelů metra spočívá v instalaci přibližně 5 cm širokého vyzařovacího kabelu v celé délce pražského metra, kromě nejnovějšího úseku trasy A - Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. V tomto úseku byla LTE technologie zajišťující telefonování a vysokorychlostní datové připojení instalována již během výstavby.

Rychlost osazování tunelu metra sítí LTE záleží na jeho délce. Nejkratší úsek mezi Muzeem a Hlavním nádraží měří 425 metrů a naopak nejdelší s délkou 2 748 metrů spojuje Nádraží Holešovice a Kobylisy. Na instalacích se v přepravní výluce podílí až 70 techniků. Na výstavbu LTE sítě v jedné stanici je potřeba minimálně 50 hodin, pokrytí tunelu mezi dvěma stanicemi v obou směrech zabere přibližně 2 měsíce.

Linka A

Stanice Pokryto Termín Nemocnice Motol ✔️ od dubna 2015 Petřiny ✔️ od dubna 2015 Nádraží Veleslavín ✔️ od dubna 2015 Bořislavka ✔️ od dubna 2015 Dejvická ✔️ od srpna 2020 Hradčanská ✔️ od července 2020 Malostranská ✔️ od července 2020 Staroměstská ✔️ od července 2020 Můstek ✔️ od dubna 2020 Muzeum ✔️ od dubna 2020 Náměstí Míru ✔️ od prosince 2020 Jiřího z Poděbrad ❌ do konce roku 2021 Flora ✔️ od března 2021 Želivského ✔️ od srpna 2021 Strašnická ✔️ od září 2021 Skalka ❌ do konce roku 2021 Depo Hostivař ❌ do konce roku 2021 Pokryto 14/17

Linka B

Stanice Pokryto Termín Zličín ✔️ od května 2021 Stodůlky ✔️ od května 2021 Luka ✔️ od března 2021 Lužiny ✔️ od prosince 2020 Hůrka ✔️ od prosince 2020 Nové Butovice ✔️ od března 2021 Jinonice ✔️ od května 2021 Radlická ✔️ od března 2021 Smíchovské nádraží ✔️ od června 2020 Anděl ✔️ od června 2020 Karlovo náměstí ✔️ od srpna 2020 Národní třída ✔️ od prosince 2020 Můstek ✔️ od září 2020 Náměstí Republiky ✔️ od prosince 2020 Florenc ✔️ od června 2020 Křižíkova ✔️ od dubna 2020 Invalidovna ✔️ od dubna 2020 Palmovka ✔️ od června 2020 Českomoravská ✔️ od června 2020 Vysočanská ✔️ od července 2021 Kolbenova ✔️ od července 2021 Hloubětín ✔️ od července 2021 Rajská zahrada ❌ do konce roku 2021 Černý Most ❌ do konce roku 2021 Pokryto 22/24

Linka C

Stanice Pokryto Termín Háje ✔️ od října 2020 Opatov ✔️ od prosince 2020 Chodov ✔️ od října 2020 Roztyly ✔️ od října 2018 Kačerov ✔️ od října 2018 Budějovická ✔️ od října 2018 Pankrác ✔️ od října 2018 Pražského povstání ✔️ od října 2018 Vyšehrad ✔️ od října 2018 I. P. Pavlova ✔️ od října 2018 Muzeum ✔️ od září 2019 Hlavní nádraží ✔️ od září 2019 Florenc ✔️ od září 2019 Vltavská ✔️ od září 2019 Nádraží Holešovice ✔️ od září 2019 Kobylisy ✔️ od července 2021 Ládví ✔️ od září 2021 Střížkov ❌ do konce roku 2021 Prosek ❌ do konce roku 2021 Letňany ❌ do konce roku 2021 Pokryto 17/20

Víte, že... Pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi stojí v průměru 10 milionů korun.

K instalaci a montáži sítě LTE do jedné stanice je potřeba 50 hodin.

Pokrýt tunel mezi dvěma stanicemi v obou směrech zabere až 2 měsíce.

Výstavba probíhá jen během tří hodin v noci, kdy vlaky stojí.