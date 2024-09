Luxusní kryt pro nové Apple Watch stojí víc než samotné hodinky. Vyrobí se jen 999 kusů

Švédská firma Golden Concept si připravila nový kryt pro hodinky Apple Watch Series 10, které změní k nepoznání. Potřebovat z nich budete prakticky jen tělo hodinek bez řemínků. Kryt přidá hodinkám na rozměrech, změní jejich design, a to včetně nových řemínků. U hodinek však musíte počítat s tím, že narostou jejich rozměry a v součtu i koncová cena. Kryt totiž stojí dvakrát více, než samotné hodinky.

Díky „otvíracímu“ sklíčku nasadíte kryt na Apple Watch Series 10 bez použití šroubků. Hmotnost a rozměry hodinek však výrazně narostou

Na novém krytu kompletně chybí digitální korunka. Místo ní je na krytu vycentrovaná „obyčejná“ korunka se dvěma doplňkovými tlačítky, což podle výrobce přibližuje hodinky Apple Watch běžným (luxusním) náramkovým hodinkám. Druhé tlačítko však zřejmě nemá žádnou funkci. Součástí krytu je i robustní rámeček a také řemínky, které mohou být vyrobeny z fluoroelastomeru nebo z nerezové oceli. Z ní (specifikace 316L) je vyrobený i samotný kryt, a to v kombinaci s keramikou. Výrobce u krytu zmiňuje odolnost proti vodě (bez uvedení normy IP) a také hmotnost, která je 153 gramů. Jenže to platí jen pro samotný kryt, s vloženými hodinkami naroste na 213 gramů, a to už podle nás půjde na zápěstí poznat.

Kryt bude k dostání ve stříbrné a zlaté variantě, a to pouze pro větší 46mm variantu hodinek Apple Watch Series 10. Kryt vychází na 1 088 dolarů, což dělá necelých 25 tisíc korun. Kryt k hodinkám nové generace od Applu tak stojí podobně jako nejdražší varianta hodinek Apple Watch Ultra 2. Na druhou stranu však bude celosvětově vyrobeno a dodáno jen 999 kusů, a tak budou mít majitelé tohoto krytu určitou „exkluzivitu“. Kryt má být pro hodinky řady Series 10 dostupný do konce letošního roku.

Představení hodinek Apple Watch Series 10:

Zdroj: Goldenconcept