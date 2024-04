Má hada, vydrží dlouho na jedno nabití a stojí za ním známý pivovar. Toto je nejnudnější telefon světa

Pivovarský konglomerát Heineken se spojil se značkou HMD, a vznikl velmi netradiční telefon The Boring Phone alias „nudný telefon“. Značka na něm spolupracovala s firmou HMD, která na léto chystá „Barbie telefon“. Tentokrát však vzniklo véčko, které vsází na nostalgii. Odstřižení od sociálních sítí je však jen podružný prvek. Tím hlavním je pevné plastové véčkové tělo, jehož baterie vydrží celonoční zábavu s přáteli. Telefon si pověsíte na krk a současně nepřijdete ani o možnost focení, byť v o něco horší kvalitě, než jste zvyklí...



Véčko je součástí marketingové kampaně, v rámci které se bude telefon ve vybraných zemích rozdávat na sociálních sítích Heinekenu. Později se však má dostat i do běžného prodeje. Véčko samo o sobě v dnešní době smartphonů vypadá velmi jednoduše. Na jednom dílu je umístěný zeleně podsvícený 2,8" QVGA displej, na druhém najdete velkou alfanumerickou klávesnici s rozměrným blokem ovládacích kláves, jemuž vévodí kurzorový kříž s potvrzováním. Na vnějším krytu je k dispozici sekundární monochromatický displej s úhlopříčkou 1,77 palce.

Nuda kam se podíváš...a nebo ne?

Véčko má na svém těle VGA kamerku a podporuje 2G, 3G a LTE sítě. Nemá aplikace, webový prohlížeč, pouze si s ním zavoláte a napíšete textovku. Navíc je snad jen populární had, který odkazuje na legendární tlačítkové Nokie. A co je u telefonu „zábavné“? Prakticky jen poloprůhledné kryty, které dají nahlédnout na součástky telefonu. Na kryty si můžete dále nalepit přibalené nálepky, a přidat tak telefonu patřičný styl. 0,3Mpx foťák vaše přátele zobrazí rozpixelované, jenže máte slušnou šanci, že noční pařbu s přáteli přežije, jak telefon, tak jeho baterie.

Telefon je koncipovaný jako DualSIM, podporuje Bluetooth 4.2, má na svém těle sluchátkový jack a jeho 1 450mAh baterii nabijete přes microUSB. Interní 128MB paměť doplní až 32GB microSD karty. Do výbavy se ještě protlačilo FM rádio. Primárně se počítá s tím, že bude vyrobena limitovaná edice pěti tisíc kusů. Některé z nich budou využity jako dárky v kampaních na sociálních sítích, posléze by se však měl telefon v Evropě dostat i do volného prodeje. Oficiální premiéry se telefon dočká zítra, a to na akci Milan Design Week.

Představení telefonu The Boring Phone:

HMD na závěr dodává, že pokud si k telefonu fyzicky nenajdete cestu, v červnu zpřístupní pro smartphony aplikaci, která z nich vytvoří „nudné telefony“. To však není nic nového pod sluncem, protože podobné aplikace, které omezí chytré funkce smartphonů, jsou na trhu už celou řadu let. Toto retro véčko by si však mohlo najít vcelku širokou uživatelskou základnu, které pět tisíc kusů nemusí stačit...

Zdroj: Heineken