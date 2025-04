Vyžaduje všechna oprávnění, na která si jen vzpomenete. Aplikaci Vault si přesto stáhlo 100 milionů uživatelů

Když si stahujete aplikace pro Android, můžete si ještě před stažením zkontrolovat počty a konkrétní oprávnění, která po vás aplikace požaduje. Na světě přesto existuje aplikace, která má snad všechna dostupná oprávnění, o která je možné na Androidu požádat, a přesto u počítadla stažení svítí až neuvěřitelné číslo – 100 milionů.



Toto nejsou oprávnění všech systémových aplikací v Androidu, ale jedné jediné. Navíc eviduje přes 100 milionů stažení, a stále je pravidelně aktualizována

Aplikace Vault – Hide Pics, App Lock má na Androidu relativně snadnou úlohu. Když chcete schovat některé pořízené fotografie nebo před spouštěním vybraných aplikací vyžadovat heslo, stačí si ji jen nainstalovat. Problémem však jsou počty oprávnění, která aplikace požaduje. Aplikace může přistupovat do souborového systému, číst logy, historii prohlížení webových stránek, upravovat systémová nastavení, volat na telefonní čísla, zjišťovat identitu uživatele a spoustu dalšího. Ano, oprávnění nemusíte aplikaci povolit, díky tomu však nemusí pracovat tak, jak by měla. A někteří uživatelé automaticky povolují všechna oprávnění u aplikací, aniž by si prostudovali, k čemu vlastně slouží.

Oprávnění aplikací příliš neřešíme

Při porovnání s podobnými aplikacemi na uzamykání fotek a aplikací je zřejmé, že spousta oprávnění je zcela zbytečných. Podobné aplikace dokáží s deseti oprávněními 90 % toho, co tato aplikace snad se všemi oprávněními Androidu. Aplikace na Google Play existuje už delší dobu a minimálně ze začátku byla její role důležitá, protože Android a nadstavby jednotlivých výrobců neměly žádné řešení pro schování fotek a zamykání aplikací. Dnes už to však nabízí každá druhá nadstavba, přesto se uživatelé mnohdy upínají ke staré známé aplikaci, která však má od bezpečnosti vlastně hodně daleko. Vůbec nikdo totiž neví, co se se získanými daty děje.

Mezi nejčastější negativní ohlasy uživatelů této aplikace patří to, že nejde odinstalovat. To je však logické, protože uživatelé aplikaci nastavují jako správce zařízení. A před odinstalací je nutné aplikaci správcovství odebrat, ale málokdo ví, kde tuto funkci v nastavení najít. A počet instalací přes 100 milionů naznačuje, že na světě existuje hodně uživatelů smartphonů, kteří si z povolování oprávnění na Androidu nedělají těžkou hlavu.