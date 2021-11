Magfoldy tote je ten nejpraktičtější MagSafe doplněk pro iPhone. Na záda telefonu schová nákupní tašku

Když Apple představil magnetický konektor MagSafe, hlavním využitím bylo bezdrátové dobíjení, přesto se očekávalo, že to otevře úplně nový ekosystém příslušenství. Viděli jsme MagSafe stojánky, bezdrátové nabíječky, peněženky a spoustu dalšího. Nyní však společnost Zeropoint Design uvedla na crowdfundingovém portále Indiegogo jednoduché, ale přitom neuvěřitelně praktický doplněk zvaný Magfoldy tote.

Kdo čeká něco netradičního, možná bude překvapen, že je to vlastně taška. Ne ale ledajaká. Přestože složená je tak malá, že si ji přicvaknete na záda iPhonu a ani o ní skoro nevíte, po rozložení získáte praktickou tašku na cestování nebo nákup. Dostupné jsou navíc dvě verze: Classic a Grand. U první po rozložení získáte malou tašku o rozměrech 29 × 35 cm (objem 8 litrů), do druhé jmenované s rozměry 40,5 x 35 cm (objem 11,5 litru) a nosností až 25 kg už se ale rozhodně kde co vejde.

Výhodou tašky Magfoldy tote však je, že má využití i ve složeném stavu. Z vrchní části má totiž samostatnou kapsičku, která po připnutí na iPhone slouží jako peněženka na karty, mince, ale také třeba jako kapsa na klíče. Produkt je dostupný v tradičních barvách ale i vtipných designech od piva až po banány. Výhodou je i její voděodpuzující vrstva a také to, že se dá prát v pračce. Tašku lze předobjednat v přepočtu za 330 Kč (bez DPH), a to i do České republiky.

Taška Magfoldy tote v praxi: