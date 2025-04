Magnety v mobilech zatím zvládá jenom Apple. Uživatelé Androidů musí improvizovat s nálepkami a pouzdry

MagSafe je sice výsadou iPhonů, už dávno však není jejich exkluzivitou. Standard Qi2, který mohou použít i výrobci Androidů, je však žalostně nevyužívaný. V telefonech jej sice najdete, ale protože magnety v poslední fázi standardu vypadly z „povinné“ výbavy tohoto standardu, skoro nikdo z výrobců Androidů je nevyužívá, i když se kompatibilitou Qi2 chlubí. Tedy až na osamoceného „vojáka v poli“ HMD Skyline, který magnety opravdu obsahuje. Přitom zabudované magnety v telefonu mají řadu výhod.



Kryt PanzerGlass se zabudovaným magnetem pro připojení magnetického příslušenství. Až s konkrétním MagSafe doplňkem poznáte, zda mají magnety dostatečnou sílu

Primárně jsou důležité pro magnetické příslušenství – telefon s magnety na zádech tak nemusíte upevňovat do držáku v autě, do stativů nebo do magnetické nabíječky. Na záda telefonu pak můžete přicvaknout magnetické doplňky, např. peněženku nebo powerbanku. Jinými slovy můžete i do Androidů (neoficiálně) dostat kompatibilitu s MagSafe příslušenstvím pro iPhony, které se za poslední roky rozrostlo jako houby po dešti.

Kryt, nebo nalepovací magnety

Je zarážející, že i známější výrobci Android telefonů do svých zařízení nechtějí přímo integrovat potřebné magnety. Platí to např. o řadě Galaxy S25 od Samsungu nebo o telefonech od Infinixu. Částečně za tím může být snaha o šetření (umístění magnetu dovnitř výrazně změní návrh telefonu), ale i možné problémy s interferencí – konkrétně s magnety v telefonu nebo s dotykovým perem u Samsungů. Ale Apple to dokázal vyřešit, tak proč by to nezvládli i jiní?



Nalepovací magnety Scosche mohou být jen v podobě prstence nebo nalepovacího magnetického kruhu

V obou případech jsou magnety oficiální cestou k dispozici jen u doplňkových krytů, a stejný přístup volí i výrobci pouzder. Na trhu dnes seženete nejen řadu krytů se zabudovanými magnety, ale také magnetické nálepky. Ty můžete nalepit přímo na záda telefonu nebo na stávající kryt. A v praxi je to možná nejjednodušší řešení – tedy za předpokladu, že jsou magnety dostatečně silné. U pevně integrovaných modelů je to jistota, o dodatečných magnetech to ale platit nemusí.



Nalepovací magnetické plíšky Fixed jsou určeny, buď pro telefony bez bezdrátového nabíjení, nebo do stávajících držáků v autě

Nalepovací magnety vyjdou na pár stovek, u telefonu neruší signál a neblokují NFC. Často k jejich nalepení máte k dispozici i šablonu podle modelů, abyste je nalepili přesně okolo cívky pro bezdrátové nabíjení. Protože se však jedná o neoriginální příslušenství, můžete natrefit na kusy, které drží hůře, a na ty, které drží lépe. Samostatně se dají koupit i univerzální magnetické plíšky, buď na telefon nebo třeba do stojánku v autě.

Druhou možností jsou originální (v případě, že je výrobce nabízí) i neoriginální kryty s magnetickým prstencem nebo magnetickou kruhovou plochou (když telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení). Na trhu je jich dnes už celá spousta, a nejčastěji jsou určené pro Pixely a Samsungy, u nichž uživatelům magnety evidentně citelně chybí. Cenově se bavíme o vyšší investici, než za pouhou nálepku. Pro Samsungy jsou vhodnější dražší odstíněná pouzdra, která nenaruší fungování stylusu S Pen, a i zde je ale třeba před pořízením pročíst recenze uživatelů, kteří si kryt koupili před vámi. U některých krytů, popř. jen u některých kusů, mohou být totiž magnety pro vaše použití relativně slabé.

Nezbývá než doufat, že se mobilní výrobci konečně rozhoupají a přidají do telefonů magnety ve stylu iPhonů. Pomoci k tomu může výhledově i nabíjecí standard Qi2. U něho je ale velká škoda, že si výrobci „vylobovali“ i jeho podporu bez magnetů, které byly ze startu tohoto standardu brány jako povinné. Pokud by tato povinnost zůstala, můžeme předpokládat, že výrobce některých high-end telefonů by to už teď donutilo k jejich integraci do telefonu. Ve stávající podobě má v sobě magnety jen jeden telefon na trhu a to je žalostně málo.

A jaké máte zkušenosti s magnetickými kryty či magnetickými nálepkami vy? Mají dostatečně silné magnety, nebo nic extra neudrží? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.