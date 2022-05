Malé telefony s Androidem ještě nevymřely. Už brzy se dočkáme nového čtyřpalcového telefonu do kapsy

Cubot je sice méně známou čínskou značkou, přesto její telefony seženete v prodeji i v Česku. Už brzy by měla značka oficiálně předvést svůj nový kapesní smartphone, který bude ve světě obřích displejů, které dominují mobilnímu trhu, působit jako naprosté zjevení. Chystaný Cubot Pocket totiž nabídne displej, jehož úhlopříčka bude pouhé čtyři palce. A to je stejná úhlopříčka, která byla použita třeba u stařičkého iPhonu 5.

Pokud v současné době hledáte Android smartphone s velmi malým displejem, zřejmě nepochodíte. Nejzajímavějším malým Androidem je „kompaktní“ Asus ZenFone 8, jenže jeho displej má stále velkou úhlopříčku 5,9 palce. Cubot Pocket tak prakticky nemá žádnou velkou konkurenci, byť je otázkou, jak konkrétně bude chystaný telefon od Cubotu vybaven.



Cubot Pocket brzy rozšíří nepříliš velkou základnu čtyřpalcových telefonů s Androidem (Obr. Cubot)

Výrobce na svém webu zatím ukázal celou řadu produktových fotografií, o hardwaru telefonu však zatím nepadlo ani jedno slovo. Zato však víme, že se telefon bude nabízet hned v několika barevných variantách. U telefonu se počítá s černou, černo-červenou, fialovou, růžovou a zeleno-zlatou barevnou kombinací. Na všech tiskových fotkách vidíme výhradně záda telefonu, na nichž najdeme jeden fotoaparát a přisvětlovací diodu, na spodní hraně čeká pouze USB-C, regulátory hlasitosti hledejte na levém boku, zamykací klávesu zase vpravo.

Svými kompaktními rozměry však padne, nejen velmi dobře do ruky, ale schováte jej i v kapse džín nebo do kabelky. Samotný čtyřpalcový displej bude mít dost výrazné rámečky, v nichž bude umístěna i selfie kamerka. Samotný tvar těla telefonu napovídá, že bychom se u něj mohli dočkat zvýšené odolnosti. Ostatně, bylo by to vítané vylepšení oproti 4" Cubot King Kong Mini 2, který i přes vzhled a samotné označení nesplňuje žádnou normu IP. Jakmile budeme znát specifikace telefonu a dostupnost, do článku tyto informace doplníme.

Dřívější kompaktní sourozenec, King Kong Mini 2:

Zdroj Cubot