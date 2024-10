Malé, těžké, zato stojí 80 tisíc. Garmin má luxusní hodinky Marq vyrobené z damascénské oceli

Hodinky Garmin, to nejsou jen špičkové Fénixy a profláknuté řady Venu, Forerunner, Instinct a Vívoactive, ale také několik speciálních hodinek. Garmin má hodinky pro atlety, piloty, golfisty, potápěče nebo lodní kapitány, a tentokrát přišel s vylepšenou verzí „hodinek do terénu“ Marq Adventurer, které jsou vyrobeny z damascénské oceli, a také pořádně zdražila.



Takto vypadá nová edice hodinek Garmin MARQ vyrobena z damascénské oceli

I ve světle nových Fénixů 8 se však stále díváme na koncepci hodinek o generaci nazpět, která se po technické stránce nijak nezměnila. Tím hlavním je změna materiálů. Hodinky jsou vyrobeny z damascénské oceli, a to platí, jak o dýnku, tak o jejich rámečku. Čekejte tedy typické mramorování a také výraznou robustnost hodinek, hmotnost těla vzrostla z 59 na 81 gramů. A hodinky nově doplňují kožené řemínky. S luxusními materiály však vzrostla cena, a to pořádně. Zatímco titanovou verzi pořídíte za 53 990 Kč, varianta s damascénskou ocelí vychází na 79 990 Kč.

Hodinky podporují odolnost 10 ATM, do jejich těla se dostal 1,2" AMOLED displej s rozlišením 390 × 390 pix. Podporované funkce hodinek jsou víceméně podobné jako u známějších Fénixů. Do 32GB paměti hodinek si uložíte, nejen hudbu, ale také mapové podklady. Do výbavy se dostala podpora GPS, kompas, výškoměr, gyroskop a teploměr, který změří, jak teplotu prostředí, tak teplotu těla. Optické snímače měří srdeční tep, okysličení krve nebo úroveň stresu či kvalitu spánku. V hodinkách je spousta cvičeních režimů, vaše výstupy analyzuje párovací aplikace Garmin Connect, a samozřejmě se myslí i na platby Garmin Pay.

Představení hodinek Garmin Marq Adventurer z damascénské oceli:

Pokud tedy chcete hodinky, které mají oproti Fénixům menší displej, jsou těžší a stojí minimálně 2× až 3× tolik, co Fénixy, a nevíte, co s penězi, právě jste našli ideální model hodinek. Výhodou je také to, že za tuto pořizovací cenu máte jistotu, že je na zápěstí nebude mít každý druhý...