Malý a velký Pixel 10 Pro. Oba kouzlí s umělou inteligencí a 100× zoom vám vyrazí dech

Nová řada Pixel 10 od Googlu v Česku zahrnuje tři telefony, přičemž dva nejvýkonnější již testujeme v redakci. Novinky od Googlu zvýšily výpočetní výkon, rozšířily funkce umělé inteligence a výrazně vylepšily bezdrátové nabíjení. Výkonovými rekordmany rozhodně nejsou, na druhou stranu si však příslušnost k nejvýkonnějším telefonům hravě obhájí.
Jsou určeny pro široké spektrum uživatelů – od těch, kteří hledají kompaktnější topmodely (v tom případě volte menší Pro verzi), až po ty, kteří chtějí to nejlepší a největší, co Google nabízí (XL varianta). Největším ústupkem bude mimo kapacity baterie a úhlopříčky displeje vlastně jen pomalejší kabelové a bezdrátové nabíjení u menšího modelu, což je za nás trochu zbytečné, možná až umělé omezení.
Pixel 10 Pro se v Česku nabízí ve dvou velikostech těla a ve čtyřech barevných variantách. Šedou a černou doplňuje zelená a bílá
Nejvíce technologických novinek dostala dvojice Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL, které se na první pohled liší velikostí displeje a kapacitou baterie. Zpracování je u obou telefonů stejně příkladné jako vloni. Google kombinuje matná skleněná záda (Victus 2) s lesklým hliníkovým rámem. Kontrast na první pohled vypadá zajímavě, postupem času však budete proti světlu na bocích pozorovat viditelné otisky prstů. Osobně jsem nakloněn spíše vzhledu základního Pixelu 10, který má matný rám a lesklá záda. Pravděpodobně si však na telefon stejně nasadíte originální ochranný kryt, takže toto srovnání pozbývá smyslu. Oba telefony splňují odolnostní normu IP68.
Podobnost s iPhony není náhodná
Rohy jsou u obou telefonů příjemně zakulacené a vyvolávají pocit, že se jedná o něco jako "iPhone" s Androidem. Proč ale měnit něco, co evidentně funguje? Pixel 10 Pro je sice trochu větší než iPhone 16, zato má hrany směrem k displeji a zadnímu krytu více zaoblené, ne tak ostré jako iPhone. Další podobnost lze vidět u hlavního reproduktoru, který má stejně jako iPhony dvě mřížky obklopující centrální USB-C konektor.
Srovnání rozměrů Pixelu 10 Pro a Pixelu 10 Pro XL
Boky telefonů narušují pouze vývody antén. U českých verzí telefonu opět chybí podpora pásma mmWave. U loňského Pixel 9 Pro XL jsme sice anténu měli u testovacího kusu, ale zřejmě nedopatřením. Ani loňské modely na regionální úrovni pásmo mmWave nepodporovaly. Bohužel se nic nezměnilo ani na pravém boku telefonu, kde má Google tradičně prohozené tlačítko zámku s regulátory hlasitosti. Pokud budete přecházet prakticky z jakéhokoli jiného Androidu, budete si muset na prohození tlačítek zvyknout. Ze začátku budete místo zamykání telefonu zvyšovat hlasitost.
Při ovládání systému je zpětná šipka stále vlevo. V zádech telefonu i v doplňkových krytech jsou zabudované magnety pro bezdrátové dobíjení a příslušenství Pixelsnap
Na horní hraně mají oba telefony šuplíček pro nanoSIM kartu. Druhou si přidáte jako eSIM. Telefony nám do redakce dorazily ve dvou ze tří dostupných odstínů: menší verze s černými zády a tmavým rámem, větší verze s šedými zády a stříbrným rámem. V obou případech jsou do levé části vepsané povinné regulační informace. Alternativně jsou Pixely k dostání ještě v bílé a zelené barvě. Zelená nám z tiskových fotografií přišla jako nejatraktivnější, hned za ní bychom zařadili šedou. Černá a bílá nám připadají jako hodně všední, naštěstí si však každý může vybrat svou oblíbenou barvu. Rozhodně oceňuji matné sklo na zádech, které nezanechává otisky prstů.
Fotoaparáty a nabíjení
Dominantou zad je i tentokrát výrazně vystouplý podélný fotomodul. Oproti klasickým ostrůvkům se telefon na stole vůbec nekolébá. Součástí masivního fotomodulu jsou tři fotoaparáty: hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací, 48Mpx širokoúhlý a také 48Mpx teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Ten podle Googlu nabízí 10× optickou kvalitu a u 20× přiblížení už nastupuje šikovná AI, která fotografii patřičně vylepší. Ostření je u všech fotosenzorů typu Dual Pixel PDAF. Součástí fotomodulu je ještě teploměr, který si Pixely přenášejí z loňského modelu. Zatím však neumí měřit teplotu těla, ale jen teplotu okolních objektů.
Fotomodul se třemi fotoaparáty se meziročně prakticky nezměnil. Stále je dominantou zad telefonu a stále obsahuje i teploměr
Možná nejdůležitější změny se odehrály uvnitř telefonů. Baterie o kapacitách 4 870 a 5 200 mAh sice mezigeneračně přišly o reverzní bezdrátové nabíjení. Absence cívky však otevřela cestu k integraci magnetů pro magnetické bezdrátové dobíjení Pixelsnap. U Pixelu 10 Pro má maximální výkon 15 wattů, v případě Pixelu 10 Pro XL se bavíme o podpoře Qi2.2 a bezdrátovém dobíjení o výkonu 25 wattů. Kabelové dobíjení Google vylepšil na 45 wattů, menší Pro model má maximální výkon 30 wattů.
Boky mají stále prohozená tlačítka pro zamykání a regulaci hlasitosti. Spodní hrana má po vzoru iPhonů dvojitou mřížku reproduktoru
Označení Pixelsnap se používá i pro magnetické doplňky k Pixelům od Googlu. Kromě nabíječky se může jednat o stojanovou nabíječku nebo přídavný magnetický stojánek. Pixely jsou kompatibilní i s MagSafe příslušenstvím, které bylo původně určeno pro iPhony. Uživatelům těchto telefonů se tak otevírá zcela nová oblast mobilního příslušenství.
Displej a výkon
Pro modely snadno rozlišíte podle rozměrů displeje. Základní Pro model má 6,3" zobrazovací panel, zvětšená verze pak 6,8" panel. U obou se letos zvýšil maximální jas až na tabelárních 3 300 nitů a v praxi jsou na přímém slunci velmi dobře čitelné. Největším problémem však není jas, nýbrž odrazy okolních objektů v displeji. Displeje chrání sklo Victus 2, které nemá žádnou antireflexní vrstvu, což bohužel platí i pro spoustu dalších topmodelů na trhu. Pod displejem je schovaná dobře fungují ultrazvuková čtečka otisků prstů.
Pixel 10 Pro má ve výbavě 6,3" Actua Displej, Pixel 10 Pro XL dostal 6,8" zobrazovací panel
Displeje obou Pro Pixelů se nepatrně liší v rozlišení, oba však podporují obnovovací frekvenci 1–120 Hz a u Always On displeje může být na pozadí zobrazená tapeta z plochy. Celkově je zobrazovací kvalita na velmi dobré úrovni, jako uživatel si můžete upravit barevný režim (včetně automatického tónování barev), barevný kontrast nebo rozlišení obrazovky. V základu je aktivní nižší rozlišení, stejně tak si musíte zapnout automatické otáčení obrazovky.
V benchmarku Antutu dopadl lépe Pixel 10 Pro XL
Výpočetní výkon zajišťuje 3nm procesor Tensor G5 od Googlu, který v benchmarku AnTuTu získal 1 423 435 bodů (Pixel 10 Pro XL), respektive 1 336 742 bodů v podání menšího modelu. U obou telefonů je k dispozici velkorysá 16GB operační paměť, zatímco u úložiště máte poměrně velký výběr. Základní Pro model startuje na 128 GB (telefon má volných necelých 90 GB místa), Pro XL jsme na vyzkoušení dostali se základním úložištěm 256 GB. Po úvodním nastavení telefonu je v paměti volných 216 GB.
Pixely 10 Pro spojuje bohatá konektivita
Konektivita telefonů je bohatá, počítat můžete s podporou Bluetooth, Wi-Fi a NFC. Kromě toho je k dispozici Auracast pro poslech zvukových streamů, sdílení zvuku, propojení kamer, Google Cast nebo Quick Share. U obou Pro modelů je trvale aktivní UWB, které dokáže zjistit relativní pozici okolních zařízení.
Software a funkce
V obou telefonech běží hned od začátku Android 16, který se může pochlubit až sedmiletou softwarovou podporou. Pixely 10 budou jako první dostávat nové verze Androidu, k tomu i bezpečnostní záplaty a také pravidelné Feature Dropy – balíky nových funkcí exkluzivních pro Pixely.
Domovská obrazovka, horní lišta a nastavení
Hlavní novinkou je designové prostředí Material 3 Expressive, které osvěžilo podobu Androidu a především systémových aplikací, které mají tučný font a výraznější tlačítka. Změnou už prošla řada systémových aplikací (Záznamník, Fotoaparát, Hodiny, editace ve Fotkách Google, Kalkulačka, Telefon aj.), některé v době psaní článku na svou změnu ještě čekají, například Google Play, Pixel launcher nebo alba a vzpomínky ve Fotkách Google. Na pozadí si můžete dát vlastní fotografii, které přidáte 3D efekt. Celkově je prostředí hravější a ne tak sterilní jako v předchozích generacích Pixelů. Stále se však bavíme o čistém Androidu, který může být pro řadu uživatelů lákavější než mnohdy přeplácané nadstavby OEM výrobců.
Nový diktafon neumí přepis do češtiny, tak aspoň vygeneruje hudbu na pozadí. Tapeta s 3D efektem, když pohybujete telefonem do stran
Co se týká čistě nových funkcí v telefonech, i nadále doplácíme na region (Evropa) a také na náš jazyk. To jsou dvě základní limitace, které i tentokrát stojí za tím, že je seznam nepodporovaných služeb Pixelů v Česku stále velmi dlouhý. Třeba automatickému hlasovému překladu při hovorech chybí podpora češtiny, kreativní Pixel Studio a užitečné Pixel Screenshots v základní výbavě v Česku chybí už několik let po sobě.
Aplikace Deník, Notebook LLM a nové funkce Pixelů pěkně vedle sebe
Mezi novinky tentokrát patří aplikace Deník, do které můžete ukládat fotky, kreativní inspiraci, nápady nebo příběhy. Za zmínku stojí i záznamník s přepisem do textové podoby – aplikace se tváří, že češtinu podporuje, ale v reálném provozu žádný přepis nevytvoří. Do zvukové nahrávky můžete alespoň přidat hudbu na pozadí ve zvoleném stylu. Zmínit musíme i předinstalovanou aplikaci Notebook LLM.
Vylepšení fotoaparátu
Další výraznější změny se týkají aplikace Fotoaparát. Režim SuperRes Zoom až pro 100× přiblížení je hodně podobný Samsungu. Na maximální zoom v hledáčku vypadá absolutně nepoužitelně, ale z finální fotografie, která si výrazně pomůže AI, budete příjemně překvapení. Ano, úpravy poznáte, někdy AI vaří z vody a hodně „dokresluje“, ale celkově překvapí tím, jak z minima vytvoří maximum možného. Hodiny vzdáleného kostela byly původně jen shlukem pixelů. Ve výsledku dostanete prakticky čistý snímek, byť popisky ciferníku si AI jen domyslela.
Z této mazanice udělá SuperRes Zoom použitelné 100× přiblížení, které je viditelně domalované. Tento AI modul si telefon musí nejprve sám stáhnout
Dále nás překvapil Fotokouč, který podle obsahu v hledáčku vyhledá z databáze návody na focení daného typu fotografie (květy hortenzie, barevné knihy v knihovničce apod.) a v jednotlivých krocích vám dává vědět, že máte vyrovnat telefon, odstoupit od objektu, zaměřit se na určitý detail, posunout jej lehce mimo střed a pořídit fotografii. V aktuální podobě bychom očekávali větší interaktivitu než jen přepínání tipů šipkou nad spouští, ale základ vypadá zajímavě.
Fotokouč velmi dobře rozpozná scénu a dá vám vědět, jak při focení správně postupovat krok za krokem
Funkce Nejlepší záběr zase při jednom stisku vytvoří několik fotek a AI z nich poskládá takovou skupinovou fotografii, na které vypadají všichni tak, jak by vypadat měli. Nikdo se tak nebude dívat stranou ani nebude mít zavřené oči. U fotografií, které vznikly za pomocí speciálních režimů, se to dozvíte v jejich detailních náhledech. Panorama mohou být nově pořízena s 5× zoomem, jednotlivé snímky posléze poskládá AI.
Pixel vyfotil opravdu velkou spoustu fotek na jedno stisknutí spouště. Ve výsledku dostávám fotku, kde se všechny osoby dívají na mě a žádná nemrká
Je však vidět, že Google si je ve využití umělé inteligence dostatečně jistý, takže jí jsou prošpikované i některé další systémové aplikace. Často však potřebují přístup k internetu, v offline režimu toho mnoho nesvedou. Při pořízení Pixelů 10 Pro navíc dostanete předplatné Gemini AI Pro na rok zdarma.
První ukázkové fotografie z Pixelů 10 Pro:
Postupné přiblížení
Další ukázkové fotografie
Závěr
Celkově vzato si jsou oba telefony velmi podobné – magnetické nabíjení, jas displeje, možnosti fotoaparátu, procesor, prostředí i funkce AI jsou u obou identické. Hardwarově se liší především v operační paměti a výpočetním výkonu, což však běžný uživatel nepostřehne. Prostředí Material 3 Expressive na papíře vypadalo jako velký zásah do Androidu, jenže ve skutečnosti to až taková velká změna není. Určitě si všimnete větších tlačítek, ale hrubšího fontu už asi ne.
rozměry a hmotnost: 153 × 72 × 8,6 mm, 207 g
displej: 6,3", kapacitní LTPO OLED, 1 280 × 2 856, 497 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS
paměť: 128 GB, RAM: 16 GB, baterie: 4 870 mAh
procesor: Google Tensor G5 (8× Cortex-X4, 3,1 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 16
fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk
|cena: není v prodeji
Pokud hledáte kompaktní topmodel, je Pixel 10 Pro zajímavým kandidátem. Oproti variantě XL však musíte počítat s pomalejším kabelovým i magnetickým dobíjením, což považujeme za poněkud umělé omezení. Z pohledu každodenního používání a přenášení se mi jevila praktičtější právě menší varianta – a to přesto, že jinak dávám přednost větším telefonům. Pokud vám vyhovuje základní rychlost nabíjení, má podle nás Pixel 10 Pro výhodnější poměr výkon/cena.
Pixel 10 Pro XL je s nasazeným krytem možná až příliš rozměrný, milovníci velkých telefonů si jej však oblíbí. Tento model navíc netrpí žádnými výraznějšími kompromisy. U obou telefonů mi však vadilo nestandardně umístěné zapínací tlačítko na boku a nemožnost přesunout zpětnou šipku na stranu displeje. Ne každý totiž preferuje ovládací gesta. To je však i po letech typickým rysem Pixelů, se kterým se jejich uživatelé musí smířit.
rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 8,5 mm, 232 g
displej: 6,8", kapacitní LTPO OLED, 1 344 × 2 992, 482 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS
paměť: 256 GB, RAM: 16 GB, baterie: 5 200 mAh
procesor: Google Tensor G5 (8× Cortex-X4, 3,1 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 16
fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk
|cena: není v prodeji
Kvůli identickému designu však telefonům chybí nějaké designové překvapení – okolí je přirovnávalo k loňským Pixelům, což není pro novinky úplně pozitivní. Na druhou stranu ani předchozí generace iPhonů často nevypadaly výrazně jinak a nikomu to vlastně zase až tak nevadilo.
V základním balení spolu s telefonem dostanete jen USB-C kabel a špendlík pro vytažení bočního šuplíku. V Česku se Pixel 10 Pro prodává za cenu od 27 990 Kč, Pixel 10 Pro XL startuje na částce 32 990 Kč. Základní Pixel 10 je k mání od 22 900 Kč.