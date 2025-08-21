Máme Google Pixel 10 a začínáme testovat. Pod stejnou skořápkou se skrývá několik překvapení

Google včera představil novou generaci vlajkových smartphonů Pixel 10. Rodina je tradičně čtyřčlenná a stejně jako loni nebude uvedena v kompletním počtu na všech trzích. Pro ten český není například určen skládací model Google Pixel 10 Pro Fold, který by byl zřejmě příliš drahý a nemusela by se pro něj najít dostatečná poptávka.
Na všechny tři zbývající modely – Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL – se ale těšit můžeme, a to ve všech existujících barvách (pro každý model jsou čtyři). Hlavním znakem letošních Pixelů je designová podobnost s loňskou generací. Viditelných rozdílů je minimum (například hlasité stereo reproduktory se přesunuly na spodní hranu), odlišnosti budeme muset hledat uvnitř.
Tou největší novinkou je bezesporu vlastní magnetický systém Pixelsnap – obdoba applovského MagSafe. Telefony v sobě mají vestavěné magnety, díky kterým se připojí k různorodému příslušenství, například k bezdrátové dobíjecí podložce. Drobných vylepšení bude ale daleko více a my už se těšíme, až je budeme objevovat při testování, které už teď rozbíháme.
Mezitím si novinky můžete lépe prohlédnout v komentované galerii v úvodu článku.