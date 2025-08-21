Živě Premium
Google na včerejší keynote představil novou rodinu smartphonů Pixel 10. Zdroj: Jan Láska, Živě

Modely jsou celkem čtyři: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro Fold. My máme na test prozatím modely Pro. Zdroj: Jan Láska, Živě

Skládací Pixel 10 Pro Fold se v Česku prodávat nebude. Zdroj: Jan Láska, Živě

Barevné varianty u různých modelů zahrnují černou, šedou, modrou, béžovou, zelenou. Naše testovací vzorky jsou černé a šedé (s nádechem do modra). Zdroj: Jan Láska, Živě

Dvojice modelů Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL si je ze všech novinek nejbližší. Až na pár detailů se liší hlavně ve fyzické velikosti. Zdroj: Jan Láska, Živě

Pixel 10 Pro má displej s úhlopříčkou 6,3 palce, model Pixel 10 Pro XL narostl na 6,8 palce. S fyzickou velikostí pak souvisí i rozdílná kapacita baterie. Zdroj: Jan Láska, Živě

Inverzní design se opakuje i letos. Základní Pixel 10 má lesklé tělo a matné hrany, vyšší modely Pro to mají naopak. Zdroj: Jan Láska, Živě

Drobným meziročním rozdílem v designu je přesunutí obou hlasitých reproduktorů na spodní hranu. Zdroj: Jan Láska, Živě

Charakteristický oválný modul fotoaparátu na celou šířku zad si letošní generace uchovala. Zdroj: Jan Láska, Živě

Mezigeneračním vylepšením je vyšší maximální jas displeje a samozřejmě také vyšší výkon jednotného čipsetu Tensor G5. Zdroj: Jan Láska, Živě

Tři čočky koukají tentokrát ze zad všech modelů. Teleobjektiv totiž obdržel i základní model Pixel 10. Zdroj: Jan Láska, Živě

K designu výhrady nemáme, zatím se neokoukal. Pouze některé loňské barvy (například růžová) působily veseleji. Zdroj: Jan Láska, Živě

Ještě v jedné věci se modely Pro a Pro XL liší. Nejnižší paměťová varianta Pro je 128 GB, což už je docela málo. Pro XL začíná na 256 GB. Zdroj: Jan Láska, Živě

Telefony už lze předobjednat. První zájemci je dostanou se zajímavou zaváděcí slevou. Zdroj: Jan Láska, Živě

Máme Google Pixel 10 a začínáme testovat. Pod stejnou skořápkou se skrývá několik překvapení

Jan Láska
21. srpna 2025
  • Do redakce dorazily zbrusu nové smartphony řady Google Pixel 10
  • Na pohled jsou velmi podobné loňské devítkové generaci
  • Hlavní novinky se skrývají uvnitř a oceníte je až při používání

Google včera představil novou generaci vlajkových smartphonů Pixel 10. Rodina je tradičně čtyřčlenná a stejně jako loni nebude uvedena v kompletním počtu na všech trzích. Pro ten český není například určen skládací model Google Pixel 10 Pro Fold, který by byl zřejmě příliš drahý a nemusela by se pro něj najít dostatečná poptávka.

Na všechny tři zbývající modely – Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL – se ale těšit můžeme, a to ve všech existujících barvách (pro každý model jsou čtyři). Hlavním znakem letošních Pixelů je designová podobnost s loňskou generací. Viditelných rozdílů je minimum (například hlasité stereo reproduktory se přesunuly na spodní hranu), odlišnosti budeme muset hledat uvnitř.

Tou největší novinkou je bezesporu vlastní magnetický systém Pixelsnap – obdoba applovského MagSafe. Telefony v sobě mají vestavěné magnety, díky kterým se připojí k různorodému příslušenství, například k bezdrátové dobíjecí podložce. Drobných vylepšení bude ale daleko více a my už se těšíme, až je budeme objevovat při testování, které už teď rozbíháme.

Mezitím si novinky můžete lépe prohlédnout v komentované galerii v úvodu článku.

Zahájit diskuzi

