Máme pro vás zlato. Hry, které jsou skutečně zadarmo, bez reklam a mikroplateb (aktualizováno)

Obchody s aplikacemi nabízejí haldu her a řadu z nich stáhnete zdarma. Je jen logické, že jejich autoři chtějí vydělat, takže vás buď otravuje reklama, nebo vás hra tlačí k nákupům (rychlejší postup k dalším levelům apod.). Pět fotek, ze kterých mi poklesla čelist. Foťáky v mobilech už dávno vidí víc než lidské oko… My jsme ale přece jen našli pár kousků, které jsou nejen zdarma, ale peníze z vás netahají ani při hraní. Zejména příležitostným hráčům poslouží skvěle. 2048 (Ads Free) Puzzle game (Android) Jedná se o jednu z mnoha podob klasické hry, které můžete napříč Google Play najít. Tato má nad ostatními navrch v tom, že je skutečně kompletně zdarma, jinak ale už nabízí klasické principy. Těmi jsou posouvání dlaždic s čísli tak, abyste jejich součtem dosáhli výsledku 2048. Tím ale sama hra ani zdaleka nemusí končit, protože se můžete pokusit dosáhnout až finálního čísla 32 768. PLAYMOBIL Dinos (Android/iOS) Hra vychází z námětu stavebnic PLAYMOBIL, kdy se konkrétně v této ocitnete tváří v tvář prehistorickým monstrům. Budete zde cestovat s Emmou, Nickem, Willem a jejich psem Sammym mystickou krajinou Isla Roca. Budete tak prozkoumávat tento zapomenutý svět a zároveň hledat přeživší dinosaury. Samozřejmě to má ale háček, a tím je Quinn a jeho stupenci. Ti chtějí dinosaury pochytat a prodat na černém trhu. Dokážete jim v tom zabránit a najdete je dříve, než oni?

Still Here (Android) Hra je interaktivním příběhem odehrávající se v roce 1998. Hlavní hrdina Mark je zde uvězněn ve svém žalu, protože to jsou tři měsíce, co přišel o svou přítelkyni Susie. Záblesk naděje ale přilétá s malou můrou, která je jejím převtělením. Jejím úkolem je, aby oživila jeho vzpomínky na společný život a dokázala, aby se ze společně prožitých chvil spíše radoval, než aby z nich trpěl zármutkem. Mastermind (Android) Je to hra pro chytré hlavy. Musíte v ní totiž dekódovat barevnou sekvenci na desce před vámi. V závislosti na zvolené obtížnosti můžete hádat 3 až 8 barev, počítejte ale s tím, že na to máte jen vymezený počet pokusů. Hra vám také samozřejmě dává zpětnou vazbu v tom, zda je zvolená barva na určitém místě správná, či nikoli.

Flappy Pig (Ad free, no ads) (Android) Hra je přesně takovou, jakou podle názvu očekáváte. Čerpá tedy z populárního námětu hitu Flappy Bird, jen je zde místo ptáčka prase a místo trubek, kterým se vyhýbáte, zvláštní kameny s bodáky. I cíl hry je stejný – „doletět“ co nejdál je to možné, a to bez toho, aniž byste nabourali. Své prase přitom ovládáte pouhým ťukáním do displeje. Flappy Bird byl všechno, jen ne lehký a od tohoto prasátka očekávejte to samé. Sudoku - Free Offline Classic Puzzle (No ads) (Android) Je další z řady her Sudoku, tato však nabízí čistý a minimalistický design bez zbytečných rušivých prvků. Principy ale samozřejmě zůstávají stejné, a to doplnit do prázdných polí čísla od 1 do 9 bez opakování buď v řádku, sloupci nebo malé matici polí 3 × 3. Hra poskytuje zadávání si vlastních poznámek, nekonečný počet kroků zpět, 5 úrovní obtížnosti, automatické ukládání, nápovědu i statistiky.

Little Sea Wolf (Android/iOS) Jde o hru pro děti do 6 let, kteří se v ní stanou kapitány jednoho parníku. Titul nabízí mnoho miniher, které děti nejen že zabaví, ale samozřejmě se je snaží i vzdělávat. Objevují zde různé tvary a barvy, vaří chutné recepty, sází květiny v přítomné zahrádce, a to vše za asistence různých zvířecích pasažérů lodi. PLAYMOBIL Ghostbusters (Android/iOS) Hra vychází z námětu stavebnic PLAYMOBIL. Konkrétně v této bude vaším úkolem honit duchy po vzoru slavné filmové předlohy. Děj však nekopíruje příběh filmu. Zde se odehrává ve vaší základně – požární stanici, kde po výpadku proudu všichni již chycení duchové zase unikli. Vyberete si svého oblíbeného hrdinu, nebo vytvoříte vlastního, popadnete protonové dělo a jdete na to.

Freedoom (Android) Už svým názvem hra odkazuje k legendě žánru FPS. A protože původní Doom je již open source, může se různě modifikovat. Tak vznikl i Freedoom, který nabízí alternativní a komunitou vytvořené úrovně, které na vás dýchnou jistou nostalgií. BFG zde sice nenajdete, ale arzenál zbraní i monster je i tak opravdu obsáhlý. Dragon's Blade (Android) Je titul, který vyšel původně pro počítače s Windows. Vzhledem k jeho úspěchu se ale podíval i na Android, dříve byl dokonce dostupný i na iPhoneOS, na iOS jej však již nenajdete. Jedná se o klasické RPG, ve kterém si vytvoříte svého hrdinu a vrhnete se s ním prozkoumat pestrý a tajemný svět plný kouzel a magie.

Husband Run (Android) Jedná se o klasickou arkádovou hru, ve které je vaší hlavní náplní běh. Anebo útěk – záleží, jak se na to díváte. Vaše manželka totiž našla v prádle tričko s cizí rtěnkou a samozřejmě vás díky tomu podezírá z nevěry. Do ruky tak popadne pánvičku a chce vám to patřičně vytmavit. Vy tak berete nohy na ramena a dáváte se na zběsilý úprk napříč městskou zástavbou. Do toho se vyhýbáte vozidlům, překážkám a samozřejmě sbíráte mince, abyste ji poté patřičně uplatili. My Buzzword Bingo - without ads (Android) Je společenská číselná loterie pro více hráčů, která se těší velké oblíbenosti zejména ve Velké Británii a USA. Toto bingo je ale trochu jiné. Nabídne vám totiž rozhraní, ve kterém si své hry musíte nejdříve vytvořit sami. Nelosujete přitom čísla z osudí, ale pod každým se skrývá nějaká vědomostní otázka, na kterou má soutěží odpovědět. Jaké přitom hra bude obsahovat, je čistě na vás.

Awe Stack [ADS-Free] (Android) Je hra o postavení té největší věže. Nejdříve je to brnkačka, protože začínáte s velkým blokem, na který je nutné usadit stejně tak veliký. Jakmile se vám to ale nepovede úplně přesně (a vězte, že velkou roli zde hraje ideální načasování), jeho hrany se oříznou. Další blok je už tedy o to menší, a další zase menší. Jak vysoko se dostanete, tak záleží především na vaší přesnosti. Nechybí zde ani světové žebříčky pro to správné poměřování „velikosti“. Solitaire - Classical Solitaire Game (Android) Jedná se o klasickou karetní hru, která je v tuzemsku známá spíše jako Pasiáns, tedy trpělivost. I když existují varianty pro více hráčů, zde se utkáte sami se sebou. Hraje se tak, že se na stůl vykládají karty obrázkem nahoru a podle určitých pravidel se třídí, přesunují, seskupují nebo odebírají. Historie hry sahá až do 17. století, kde vznikla u nudících se politických vězňů. Hraním byl známý i Napoleon I. či královna Marie Antoinetta.

Tappy (No Ads) (Android) Klonů hry Flappy Bird je mnoho a Tappy je jedním z nich. Místo roztomilého ptáčka zde nicméně záludnými úrovněmi provádíte jen oranžovožlutou kuličku. Principy jsou pořád stejně jednoduché, protože vaším cílem je překonat co nejvíce překážek v řadě. Proti je ale samozřejmě samotná rychlost hry a i její ovládání. Unicorn Coloring Book - Games for Girls (No Ads) (Android) Jedná se o hru rozvíjející kreativitu, představivost a dovednosti u dětí předškolního věku. Těm nabídne širokou paletu obrázků, které si mohou vybarvovat, ale zároveň jim poskytne spojovačky a další minihry. I vaše ratolesti se tak zde velice hravou formou naučí rozpoznávat barvy, tvary a různé kreslící nástroje.

Turtle Trails - no ads - unblock puzzle (Android) Jedná se o logickou hru, ve které musíte želvu jménem Jim dovést na konec každé ze 144 úrovní. Úplně jednoduché to ale nebude, protože v cestě vám stojí ještě další tvorové džungle (domorodce nevyjímaje), a každý se přitom smí pohybovat jen po určené trase. Na vás tedy je určit správné pořadí tahů tak, abyste svého hrdinu dostali na vyznačené pole v co nejmenším jejich počtu. 3D PLANES - BRAVO (No Ads) (Android) Hra vychází z animovaného filmu Letadla. Z něho si bere i podobu samotných strojů, které zde ovládáte napříč rozličnými úrovněmi. Cílem je posbírat v nich co nejvíce mincí. K tomu vám pomáhají i různorodé powerupy. A protože se s hraním zvyšuje i samotná obtížnost, jistě se např. takový štít hodí. Ušetří vás totiž, když nabouráte do blízkého útesu. Magnet zase pomůže se zlaťáky atd.

Brad Runner (FREE, NO ads.) (Android) Je hra, ve které se ocitnete v roli Androida, tedy postavy symbolizující celý operační systém Android. Jde o jednoduchou hříčku, která kombinuje Pac-Mana s klasickými plošinovkami. Vaším úkolem tak je posbírat po lokaci všechno ovoce (samozřejmě i jablka), abyste postoupili do další úrovně. Obtížnost se však zvedá s tím, jak přibývají duchové, kteří vám jdou po krku. Přítomen je i editor vlastních úrovní. Turtle Trails - Save Me! (iOS) Jedná se o titul, ve kterém pomáháte kriticky ohroženým želvám přežít cyklus snášení, hnízdění a líhnutí vajec na Halape, vzdálené pláži v Havajském národním parku HAVO. Budete zde ovládat samotné želvy a chránit je, aby přežily mnoho přírodních i člověkem způsobených nebezpečí, takže stejně jako to dělají ochranáři v reálném životě. Po své cestě se pak dozvíte nejen množství informací o těchto tvorech, ale i to, jak jim skutečně pomoci i jako jednotlivci.

Fisherman's Horizon (Android) Už dle názvu hra napovídá její jasné zaměření. Jedná se totiž o simulátor života jednoho rybáře. Zde ale nestačí jen nahodit a čekat. Nejdříve se musíte rozhodnout, co vůbec chcete chytat, musíte si k tomu zakoupit patřičnou výbavu a poté si na mapě ještě pro váš rybolov vybrat ideální polohu. Z grafického pojetí na vás dýchne retro atmosféra her dob dávno minulých, ze které vás nevyvede ani 8bitový hudební podkres. Enhance (Android) Je hra o robotovi se zajímavým poselstvím. Začínáte zde jako obyčejný jednoúčelový robot, který se ale svými nápady a vylepšeními postupně zdokonaluje. A protože vše sdílí v rámci sociální sítě Instabot, získává množství fanoušků. Stane se tak nejen úspěšný, ale i slavný. Až posléze však zjistí, že tento sen, který měl, není tak skvělý, jak mohl na první pohled vypadat. Proč k tomuto zjištění došel, si ale už budete muset odhalit sami.

Pixel Dungeon (Android) Jak už sám název titulu napovídá, je asi zřejmé, o co zde půjde – o hodně pixelové dobrodružství v páchnoucích kobkách, ve kterých budete muset čelit přesile různých pekelných zplozenců. A ano, přesně tak to také je. Do toho řešíte questy, sháníte lepší výbavu, vylepšujete svého hrdinu atd. Seedship (Android/iOS) Vám poskytne hluboké vesmírné dobrodružství. Jako umělá inteligence na lodi převážející hibernované kolonisty nových světů se totiž musíte umět rychle rozhodovat, jinak přivedete celou nadějnou misi do jisté záhuby. Nenajdete zde žádnou akci, ale minimalistické textové prostředí, které vás informuje o všem potřebném. Jednotlivé úrovně jsou navíc generovány náhodně, takže máte o zábavu opravdu postaráno.

Meteoroids (Android) Jedná se o retro arkádovou hru, která slavila úspěch nejen v 90. letech na PC, ale už dávno předtím na herních automatech. Jako pilot hvězdného korábu jste se zde ocitli v poli meteorů, které musíte zneškodnit, abyste postoupili do další úrovně. Pozor ale na přátelské mimozemšťany, které si určitě nechcete rozezlít. Hra nabízí více režimů ovládání i stupňující obtížnost. Star Traders RPG (Android) Tato hra se sice také odehrává ve vesmíru, avšak ten je již o poznání propracovanější a komplexnější. Nečekejte zde však žádné grafické orgie. Budete zde velet coby kapitán hvězdného korábu své posádce, a rozhodovat tak, kam povedou vaše cesty. Strategie se totiž hodně liší od toho, zda se vydáte na cestu dobra, nebo sázíte spíše na kariéru zákeřného piráta.

Chicken Odyssey (Ad Free) (Android) Jedná se o cestu jednoho kuřete napříč slunnými poli až po pusté hory. Hra je tedy klasického nekonečného běhacího žánru, ve kterém se musíte vyhýbat nejen četným překážkám, ale i lstivým vlkům, kteří na vás mají spadeno. Do toho sbíráte mince a různé varianty pokrývky hlavy. Ovládání je ale triviální. Prakticky se totiž soustředí jen na skok v ten pravý čas. Classic Brick - No ads (Android) Je typický Tetris. Najdete zde tedy ovládací prvky pro posun bloku i jeho rotaci, přičemž nechybí rychlé jeho umístění. Díky funkci „stín“ vidíte, kam jej budete polohovat, čímž předcházíte chybám. A co je cílem hry? Samozřejmě nahrát co nejvyšší skóre, než se jakýkoli blok dotkne horní plochy displeje, kdy hra končí. Musíte je tedy ideálně skládat tak, abyste mizeli jednotlivé plné řady. Ostatně, kdo by tento princip neznal?

Classic Solitaire - Without Ads (Android) Samozřejmě že se zde jedná o klasickou karetní hru, kterou můžete mastit i na svých smartphonech. Nabídne hladké animace (a to i ty po výherní partii), různé úrovně obtížnosti, možnost volby herního pozadí stejně jako zad karet, denní výzvy i celosvětový žebříček. A protože můžete titul hrát jen jednou rukou, je přítomen i režim pro leváky. LEGO DUPLO Connected Train (Android/iOS) Je hra pro nejmenší, které v ní nastoupí do Duplo vláčku a stanou se jeho strojvedoucím. Ovládají nejen jeho rychlost, ale i houkají, zapínají světla, když se zešeří atd. Po své cestě pak sbírají různé samolepky, které se následně použijí do prostředí železniční stanice. Pokud pak vlastníte stavebnice Nákladní vlak (10875) nebo Parní vláček (10874), umí s nimi hra interagovat.

Age of Pirates RPG (Android) Hra vám nabídne RPG dobrodružství, ve kterém se ocitnete ve světě Laanbrakar. Uprostřed průmyslové revoluce, ve které ještě doznívá doba magie. Vy se zde budete plavit se svou posádkou a snažit se obchodovat a bojovat tak, abyste dosáhli buď slávy, nebo naopak byli obávanými piráty. Jakou cestou se vydáte, je zde totiž jen na vás. Asteroids (Android) Jedná se o vesmírnou střílečku, ve které jsou vašimi úhlavními nepřáteli meteority. Ty do vás samozřejmě nesmí nabourat, takže aby se tak nestalo, musíte je likvidovat svými střelami. Ovládání je sice jednoduché, ale to neznamená, že by byla jednoduchá i sama hra. K dispozici jsou tři režimy, kdy můžete hrát i s počítačem, a to jako spojencem, nebo naopak svým protivníkem.

Cyber Knights RPG (Android) Jde o cyberpunkové RPG odehrávající se v daleké budoucnosti. Velíte zde týmu žoldáků, kteří jsou vylepšení různými implantáty a najímány na takové úkoly, do kterých se nikomu jinému nechce. Ve hře na vás čeká na 140 různých zbraní, 45 brnění a 60 implantátů, kterými se můžete vybavit, ale zároveň 600 NPC postav, 55 monster a mnoho dalšího. LEGO Friends: Heartlake Rush (Android/iOS) Je to závodní a sběratelská hra, ve které se řítíte zběsilou rychlostí napříč městem z kostek. Ty do toho chytáte a za jejich pomoci vylepšujete své vozítko. Samozřejmě jsou zde přítomny ale i četné překážky, kterým se musíte vyhýbat. Cílem totiž je ujet či později i uletět, co nejdelší vzdálenost. Pomůže vám k tomu množství charakterů známých ze stavebnic Lego Friends.

Space Trader (Android) Jedná se o port hry původně vytvořené pro operační systém Palm OS, který má na svědomí designér Pieter Spronck. V době své největší slávy, to se mimochodem psal rok 2000, se titul dokonce stal freeware hrou roku pro „mobilní počítače“. O 20 let později si ale titul můžete pořád zahrát. A pořád s tím kouzlem v rozhodování, zda se dáte na cestu dobra, nebo zla, jestli si přítomný vesmír podmaníte svými komunikačními schopnostmi, nebo hrubou silou. Connect (Android) Je logická hra, která těží z klasického konceptu spojování potrubí. Ty lze otáčet dle tvarů jejich podstavce vždy tak, aby jedno navazovalo na druhé. Podstavce však mohou mít více stran, čímž získáváte více variant a tím se také razantně zvyšuje obtížnost. Cílem pak je pospojovat jednotlivé části v co nejkratším možném čase.

Cube Escape: Harvey's Box (iOS) Je typická úniková hra, ve které se ocitáte v uzavřené krabici. Od toho ostatně také plyne název titulu. Píše se rok 1969 a vy se za každou cenu musíte ze svého vězení dostat. Je nutné jít na to ale postupně a s rozumem. Přítomno je totiž množství logických hádanek, které vás pomalu ale jistě posouvají k vytoužené svobodě. PLAYMOBIL Kinderklinik (Android/iOS) Hra vychází z námětu stavebnic PLAYMOBIL. Konkrétně tato je určena všem malým doktorům, doktorkám a sestřičkám, protože se v ní budete starat o své pacienty. Budete měřit krevní tlak, kontrolovat srdeční tep, léčit zlomeniny kostí, brát vzorky krve ale dávat i infuze, provádět rentgeny a mnoho dalšího.

XON Epizode One (Android/iOS) Jedná se o puzzle adventuru z pohledu první osoby, která vás pohltí zejména svým grafickým zpracováním. Prozkoumáváte zde mysteriózní svět plný různých mechanizmů a nástrah, skrze které se snažíte dostat. Pokud vás první epizoda chytne, jsou k dispozici ještě další tři. Ty už ale nejsou zdarma a zaplatíte za ně 55 Kč za díl. Templar Assault RPG (Android) Je to strategická hra na hrdiny, ve které vedete komando templářů zachraňující svět. Nejdříve před kultisty, poté před piráty, zapomenutým zlem, xenomorfy, emzáky a prostě čemukoli, co ohrožuje naši matičku Zemi, co se nachází v jejím podzemí a ostatně i na její oběžné dráze. Na herní plochu je přítomen pohled z ptačí perspektivy, abyste měli o veškerém dění pěkný přehled. Jak pak ale už dokážete využívat různých předností vojáků, záleží na vás.

Uprise (iOS) Jedná se o atmosférickou logickou adventuru ve 3D inspirovanou Rubikovou kostkou. Vaším cílem zde je dostat hlavní hrdinku hry na vrchol vesmírné stanice jejím ideálním otáčením. K tomu je ale potřeba procházet skrze četné teleporty, hackovat terminály ovládající silová pole nebo strážné roboty a samozřejmě se plížit kolem všudypřítomných strážných. Floppy Bird (Android) Floppy Bird je typickým klonem kdysi velice populární a nesmírně obtížné hry. Náplň zde zůstala stejná, takže i tady ovládáte ptáčka prolétajícího skrze otvory v trubkách. Abyste dosáhli co nejvyššího skóre, tak se samozřejmě žádné z nich nesmíte dotknout, a přitom se snažit dolétnou co nejdále. Na výběr je ze dvou herních módů, kdy se při jednom snažíte sbírat i bonusové hvězdičky.

Cube Escape: Arles (iOS) Je klasická úniková hra, ve které jste uvězněni v pokoji, ze kterého se snažíte uprchnout. Musíte prozkoumat své okolí a snažit se najít různá vodítka, která vám pomohou. Ovládání a principy jsou sice triviální, ale odhalit je, už tak snadné nebude. Záleží tedy jen na vašem důvtipu a také pozornosti, aby vám žádné důležité pojítko neuniklo. PLAYMOBIL Princess (Android/iOS) Hra vychází z námětu stavebnic PLAYMOBIL. Konkrétně tato je určena spíše malým princeznám, a to samozřejmě díky svému pohádkovému námětu. Ty si zde vyberou jednu ze čtyř postav, se kterou poté procházejí rozlehlé lesy a hledají různé poklady. Pomocí takto nalezených zlatých mincí pak vylepšují své vlastnosti, takže jsou zde přítomny i nějaké ty RPG prvky.

Spoken (iOS) Je poměrně nevšední adventura. V roli chlapce Ehrana se totiž snažíte uniknout z vězení, do kterého vás uvrhl váš vlastní bratr. Potkáváte se zde s dívkou Ayou, která s vámi sice sdílí stejnou touhu dostat se pryč, ale už nesdílí jazyk, kterým hovoříte. Musíte tak nejen vymyslet, jak se mezi sebou dorozumívat, ale jak společnými silami vyřešit všechny přítomné hádanky a rébusy. Flood (Android) Jedná se o logickou hru s barvami. Vaším cílem je zabrat celou herní plochu jednou jedinou. Abyste toho docílili, musíte vhodně vybírat tu následující. Jakmile se spletete, ztratíte jeden tah a nedosáhnete maximálního skóre. Pokud máte jen tři barvy, jde to jak po másle, pokud si ale zvednete obtížnost, můžete jich mít až 5. A to už tak jednoduché opravdu není.

Cube Escape: The Mill (iOS) Je to sice typická úniková hra, avšak v trošku jiném podání. Zde je totiž vaším úkolem rozpohybovat jeden starý mlýn. K tomu vám slouží množství předmětů, které musíte nejen vhodně kombinovat, ale použít je i na to správné místo. Grafika je příjemně kreslená, principy jednoduché. Prostě ideální na odreagování se po náročném pracovním dni. PLAYMOBIL Novelmore (Android/iOS) Hra vychází z námětu stavebnic PLAYMOBIL. Konkrétně tato se odehrává ve světě Novelmore. A ten je plný rytířů ale i darebáků. Vy se zde připojíte k princům a králům v boji o záchranu království. Proháníte se tak lesem a bojujete s bandity, hledáte ale i poklady a zápolíte v rytířských turnajích. Nechybí ani jednoduchý RPG systém.

Floodlight (Android) Je kooperativní titul pro dva hráče. Jeden v ní ovládá maják vyzařující světlo ničící příšery z hlubin moře a druhý se pak se svým člunem a ztracenými dušemi snaží dostat se až k němu. Záleží tedy nejen na vašem postřehu a rychlých prstech, ale i vzájemné spolupráci. Do toho je přítomna záplava světa, rozhněvaní bohové atd. Blocks (Android) Je to prosté – dostaňte kvádr na značku v co nejkratším čase. Tolik tedy k základnímu principu hry. Samozřejmě to ale nebude jen tak. Kvádr totiž budete muset provést skrze spletitou herní desku, která vám nedovolí vám ho tam jen tak „dokutálet“. Je tedy třeba počítat s různým jeho překlápěním. Vybrat si navíc můžete nejen z jakého materiálu bude, ale zvolit si lze i rozličná pozadí rozhraní atd.

To Ashes (Android) Hra pojednává o mladé dívce, která je doslova zapálená pro správnou věc. Jejím úkolem je vymanit se zajetí panství svých rodičů, a to za pomoci ohně. Sama je jeho nositelem, takže sama s jeho pomocí prochází skrze spletité úrovně, přičemž si samozřejmě musí dávat pozor na to, aby její žár nevyhasl. Havoc (Android) Jako by hra vypadla z oka legendárnímu Wolfensteinovi 3D z roku 1992. To nejen grafikou, ale i celkovým zpracováním. Proplétáte se tak skrze různá bludiště, hledáte tajné chodby, klíče a samozřejmě i konec úrovně. Do toho jsou zde nepřátelé, kteří vám vaše snažení značně ztěžují. Chcete-li zavzpomínat na začátek devadesátek, tak jde o naprosto ideální titul.

Cube Escape: Seasons (iOS) Jedná se o typickou únikovou hru, která vyniká především svou atmosférou. Seasons začíná v roce 1964 a vy se na tento rok snažíte rozpomenout. I když vše vypadá zcela neškodně, s postupem času se začnou mnohé věci dávat do pochodu. A to doslova. Jejich různými kombinacemi totiž odkrýváte zapomenuté tajemství. PLAYMOBIL Top Agents Turboride (Android/iOS) Hra vychází z námětu stavebnic PLAYMOBIL. Konkrétně v této bude vaším úkolem vžít se do role tajného agenta a bojovat proti nepřátelům zejména na a pod vodní hladinou. Jdete totiž po krku zákeřnému kapitánovi, který si říká Fisheye. Ten chce na celý svět zaútočit řadou uměle vyvolaných tsunami a ochromit tak chod běžného života.

Flowrunners (Android) Jedná se o typickou arkádovou plošinovku, ve které v roli dívky Zoe utíkáte před totalitním režimem. Ten zpodobňují nejen policisté, ale i obrovská nekonečně vysoká věž. Oproti ní se ale nejedná o nekonečnou běhačku, protože zde jsou přítomny úrovně, které se snaží pokaždé vypadat jinak, a proto neustále přichází s něčím novým. Maze (Android) Je to prosté – dostaňte se do cíle v co nejkratším čase. Na výběr je ze čtyř velikostí bludiště a několika herních režimů. Můžete se tak snažit pokořit svůj nejlepší čas, nebo závodit proti umělé inteligenci. Ovládání je triviální a se svou postavičkou pohybujete skrze šipky zobrazené na displeji. Herní plochu navíc můžete přibližovat a oddalovat pro lepší orientaci.

Eros' Arrows (Android) Jak je obecně známo, Eros je bůh lásky. Zde tak v jeho roli střílíte šípy lásky tak, aby zasáhly a propojily co nejvíce přítomných osob. Jakmile šíp vystřelíte, můžete ještě upravovat jeho trajektorii, abyste dosáhli co největšího skóre. I když to zní jednoduše, počítejte s tím, že se u toho i trochu zapotíte. A to zejména, pokud chcete u každé úrovně získat maximální počet bodů. 2048 (No Ads) (Android) Verzí hry 2048 vzniklo už mnoho. Tato sice neoplývá krásou, za to nabízí jednoduché prostředí s jasným herním cílem – ze všech přítomných čísel nasčítat cifru 2048. Mimo to ale titul nabízí ještě tři další herní režimy, které prověří vaše logické uvažování. Vyjma toho nekonečného je zde třeba i ten, který vám dá pouhých 60 s na to nasčítat co nejvyšší možné skóre.

Legendary Creatures (Android/iOS) Tato vzdělávací hra poskytuje moderní způsob, jak oživit úžasná prehistorická stvoření. Ty se před vámi budou pohybovat ve svém přirozeném prostředí, přičemž vy budete zkoumat, jak vlastně žily. Za pomoci speciálních animací pak budete moci vytvářet zábavné kompozice, personalizovat je dalšími prvky a jednoduše se u hraní bavit. PLAYMOBIL Mars Mission (Android /iOS) Hra vychází z námětu stavebnic PLAYMOBIL. Konkrétně v této bude vaším úkolem prozkoumávat planetu Mars. Budete sklízet krystaly, hledat ztracené lodní součásti, ale zároveň budete objevovat mimozemskou technologii. Po planetě ale nebudete cestovat jen po svých, k prozkoumávání použijete i jetpack, budete se prohánět v Roveru atd. Hru navíc zpestřují pěkné animované filmečky.

Clockwork Dream (Android) Jedná se o point-and-tap titul plný rozbitých strojů, které se v průběhu vašeho hraní pomalu probouzejí k životu. V hlavní roli se představí křehká baletka a mnoho hodinových soukolí, které určují chod času. Vy jej budete muset přetáčet dopředu i dozadu tak, abyste hrdince umožnili „hladký“ průchod. Stack (Android) Je to prosté – postavte co nejvyšší věž můžete. Jak? Hra vám předkládá bloky, které se vzájemně překrývají. Vy musíte v ideální čas tapnout na displej, čímž každý nový blok umístíte. Jakmile se ale o kousek seknete, následující blok je o to menší. A ten další zase menší a další zase menší, čímž si postupně ztěžujete další hraní. Je to prostě o přesnosti a vaší nedočkavosti.

Eventide (Android) Je akční hra odehrávající se ve světě Eventide, ve které se snažíte rozplést minulost stínového bojovníka. Přítomen je dynamický a emočně založený hudební doprovod a díky ideálním ovládacím prvkům můžete titul hrát i na externích ovladačích. Každá úroveň má jiné a náhodné rozvržení, takže se vám nestane, že se u hry začnete nudit. Sokoban (Android) Verzí hry Sokoban vzniklo už mnoho. A i když jsou graficky hodně rozlišné, vždy mají společný cíl – dostat daný objekt na dané místo, a to za přesných pravidel. Zde tak panáček tlačí spletitým bludištěm břemeno v podobě bedny. Samozřejmě se jedná o logický titul, který i když vypadá poměrně jednoduše, pekelně vašemu uvažování zavaří.

Heartfelt (Android) Jedná se o izometrickou logickou hru, ve které, abyste mohli postoupit na další úroveň, si doslova vyrvete srdce z těla. Alex – hlavní hrdina titulu, jej totiž používá k tomu, aby jím aktivoval tlakové desky, otevřel jím dveře, nebo přilákal nepřátele do pasti. Ti představují emoce, proti kterým bojuje. Jedná se tak např. o úzkost nebo sebepochyby atd. Squares (Android) Jde o logickou hru s čísly a s přesnými pravidly. Titul nabízí několik obtížností, kdy si můžete zvolit velikost plochy, ale zároveň počet čísel. Od 0 do 4 se hraje jistě jednodušeji, než od 0 do 8. Hra obsahuje více jak 1 000 různých úrovní a zároveň nabízí i nápovědu, když se opravdu ztratíte. Jinak se jedná o vizuálně jednoduchý titul.

Edge of Sanity (Android) Jedná se o studentský projekt vyvinutý během šesti týdnů na Mezinárodní akademii digitální interaktivní zábavy (DADIU). Vaším úkolem zde je krmit Boha duší přítomnými hříšníky. Jedná se tedy o logickou hru s akčními a stealth prvky. Čeká zde na vás množství rozličných úrovní, a také samozřejmě zábavy. Jigsaw (Android) Už z názvu hry je asi patrné, o co zde půjde. A ne, tento titul nemá s hororovou filmovou sérií nic společného. Jedná se o klasické puzzle, které vám poskytne nepřeberné množství obrázků k jejich poskládání. Těm pak můžete určit i počet dílků, ze kterých je budete chtít dát dohromady. Nechybí stopky, které vám řeknou, jak dlouho už danou skládačku řešíte, ani množství úspěchů.

DiscoverQuiz (iOS) Je cesta horkovzdušným balónem kolem světa a ještě dál, až za sluneční soustavu. Jde o typickou kvízovou hru, ve které jsou vám pokládány otázky a za správné odpovědi jsou vám vykresleny kompletní obrázky, přičemž jste přeneseni na další. Titul však nabízí nejen možnosti kvízu, ale abyste na jeho záludné otázky správně odpovídali, je přítomna i obsáhlá encyklopedie. PLAYMOBIL Polizei (Android/iOS) Hra vychází z námětu stavebnic PLAYMOBIL. Konkrétně v této bude vaším úkolem honit v roli policisty lupiče a pokusit se jim zabránit v útěku i s bohatým lupem. Budete je stíhat nejen policejním vozem, ale i na motocyklu, budete se vyhýbat překážkám na silnici, a naopak se do nich pokusíte nasměrovat zloděje. Do toho si ale musíte hlídat i množství benzínu v nádrži.

Traces (Android) Traces je otevřená dobrodružná hra se štítem v hlavní roli. Ten totiž využijete nejen k divokým sjezdům z písečných afrických dun, ale i k letu. Vy zde hrajete jako poslední přeživší člen zaniklé civilizace a rozplétáte otázku její zkázy. Svět kolem vás je sice prázdný, ale nabitý stopami z minulosti, které následujete. Kam vás však zavedou, už musíte rozluštit sami. Chain Reaction (Android) Jde o relaxační hříčku, ve které nejsou přítomny žádné složité principy. Na ploše totiž poletují mnohobarevné kuličky a vy se ideálním umístěním té své snažíte spustit řetězovou reakci. Dle toho, jakou reakci vaše akce vyvolá, pak můžete postoupit do dalšího kola. Pokud ale minete a nesplníte určený počet, končíte.

Overgrown (Android) Je survival hra zasazená do post-apokalyptického světa. Vy se zde ocitáte v roli matky sedmiletého dítěte, která se ho v této neutěšené době snaží vychovat. Na každém kroku zde ale číhá nebezpečí a vy musíte sebrat veškerou svou odvahu a své ratolesti ukázat tu pravou roli nejen rodiče, ale i ochránce. Budete hledat potraviny, úkryt a možná najdete i nová přátelství. Brick Breaker (Android) Jedná se o typický žánr hry, ve které ze své plošiny vystřelujete kuličku proti „zdi“. Každý jeden dotek znamená odstranění jedné cihly. Cílem je zneškodnit všechny a postoupit do další úrovně, aniž byste kuličky minuly a o všechny přišly. Nechybí ani četné power-upy, jakými může být zvětšení plošiny, průrazná kulička atd. Na opačné straně jsou ale i negativní efekty, mezi které patří i např. zrychlení kuličky apod.

FantaSea (iOS) Je vzdělávací hra navržená spolu s psychology a učiteli pro děti ve věku 4 až 7 let. Ti v ní najdou mnoho aktivit, které se odehrávají v poutavém prostředí až na dně moře. Objeví zde písmena, číslice, tvary, ale naučí se i základní početní operace. Zlepší si své dovednosti řešení problémů, logiku, rychlost v uvažování, procvičí reflexy, koordinaci rukou a očí a mnohem více. Threes! Freeplay (iOS) „Trojky“ jsou už poměrně kultovní logickou hrou. Její princip spočívá ve sčítání čísel na omezené herní ploše. Jak se ale vaše čísla zvyšují, zvětšuje se i počet polí. Ovládání je maximálně jednoduché, protože vám postačí pouze švihat prstem po displeji na danou stranu. Vše je navíc doprovozeno příjemnou relaxační hudbou, líbit se rozhodně bude i jednoduchá grafická stránka.

Zombie Football! (iOS) Hra se odehrává v době, kdy zombie hrají už i americký fotbal. Vy pak mezi nimi jako „normální“ přeživší hráč kličkujete tak, abyste dali touchdown. K tomu ale můžete po hřišti sbírat různé power-upy, jako jsou štíty atd. Přítomno je na 50 úrovní, nespočet variant skinů vašeho hrdiny, arénový režim a nejlepší je, že to můžete hrát i off-line. Samsara Room (Android/iOS) Zde jde o atmosférickou point-and-click adventuru. Ocitli jste se v tajemné místnosti, před vámi je telefon, zrcadlo, staré hodiny a pár divných věcí, které vůbec nepoznáváte. A jak se tak zdá, je zde jenom jedna cesta ven – skrze osvícení. Jakou však to bude mít formu, už záleží, kam se vaše kroky v této hře budou ubírat.

Primal Arena (Android) Jedná se o divokou mimozemskou akci, ve které se ocitnete v roli jakéhosi „hmyzáka“, který je vržen do spletitých arén. Těch je celkem 10 a vy se z nich musíte probojovat skrze zástupy neméně zákeřných a neméně nevzhledných hmyzích nepřátel. Díky RPG prvkům si pak můžete mezi jednotlivými úrovněmi vylepšovat statistiky tak, abyste byly silnější, rychlejší a ještě zákeřnější. Prostě divočina se vším všudy. Falling Blocks (Android) Zde jde o typický Tetris, který je ozvláštněn několika herními módy. Pokud na to tedy máte odvahu, můžete se v „mizení řad“ utkat třeba i proti umělé inteligenci. Nastavit si lze také handicap, na kolika předvyplněných řadách se bude začínat. Graficky hra určitě neoslní, hudbu pak vypnete okamžitě po spuštění titulu, nicméně základní principy dodnes neztratily nic ze svého kouzla.

FantaFarm (Android/iOS) Titul zábavnou formou učí děti spoustě novým věcem prostřednictvím miniher, které navrhoval tým odborníků s pomocí psychologů a učitelů. Čeká zde na ně svět plný barev, zvuků a animovaných postav, který jim umožní objevit 5 základních vzdělávacích témat. Mezi ty patří nejen barvy a tvary, ale také druhy zvířat atd. Vše je přitom vyvedeno v jednoduché grafice s intuitivním ovládáním. Biniax2 (Android) Jedná se o jistou variaci spoj 3 her, zde vám však stačí spojit jen dva stejné symboly, aby zmizely. Ty mají tvar ovoce, takže pokud jste již přejedeni všech těch sladkostí z Candy Crush ság, ale máte tento typ her rádi, zde se můžete patřičně vydovádět. To tedy berte s rezervou, protože od titulu toho samozřejmě nemůžete příliš očekávat. Na chvíli ale nudu jistě zažene.

Naroth (Android) Naroth je otevřený fantasy svět z pohledu první osoby, ve kterém budete bloudit divočinou, hledat útočiště ve vesnicích a necháte se najímat místními k plnění rozličných úkolů. Základní příběh tohoto RPG se ale točí kolem ztracení otce, po jehož osudu pátráte. Titul vám nabídne 15 rozličných typů nepřátel, více jak 100 kusů různé výbavy a celých 15 hodin zábavy. Moonshine Pixel Dungeon (Android) Je další RPG dobrodružství, tentokrát však vyvedené v příjemné retro pixelové grafice a směřující k pod žánru roguelike. Úrovně a nepřátelé jsou zde generování zcela náhodně, takže i při opakovaném hraní nenarazíte na stejnou situaci. Celé to má ale jeden problém – je to nesmírně komplikované. Pokud se tedy chcete do hraní pustit, měli byste již s podobnými typy her nějaké zkušenosti.

Myr (Android) Hra vás zavede do Skandinávie doby kamenné, tedy o 10 tisíc let nazpět v čase. Jedná se o poměrně unikátní titul, protože vychází z poznání vědců a archeologů, na jakých místech našli pozůstatky po tehdejší civilizaci. Vy jste zde tak v roli přírody – pomocí větru, mlhy, bažiny a dalších jevů totiž určujete, kterým směrem se tehdejší lovci za svou kořistí vydají. Jezzin (Android) Je typická hra s odkrýváním obrázků na hrací ploše. Co nejrychleji tak musíte zabrat co největší její plochu tak, aby vaše přímky nekolidovaly s přítomnými objekty, jako jsou nepříjemně skákající míčky. Hra nabízí rovnou čtyři režimy. Hrát tak můžete, dokud vám nedojdou životy, neuběhne stanovený čas, nepřekonáte své nejvyšší skóre, nebo dokud neztratíte jediný život.

yioFiller (Android) Jedná se o strategickou hru se zabíráním území. I když se soustředí jen na pár barev a vypadá velice jednoduše, počítejte s patřičnými taktickými triky, kterými dokážete své soupeře pěkně potrápit. Stejně tak ale oni vás. Díky obsaženému multiplayeru se navíc můžete utkat klidně i se svými kamarády. Hraje se to velice snadno, stejně tak se i učí jednotlivé principy, takže směle do toho. Fun Fair (Android/iOS) Jedná se o hru určenou dětem do osmi let, ve které budou pomáhat malému Johny Crashovi na vzrušující a nebezpečné cestě skrze jednu fantastickou pouť. Prozkoumají v ní na 9 záludných scén, ve kterých budou překonávat překážky a sbírat dobroty, aby drželi krok s šíleným Cukrářem. Děti si zde procvičí své reflexy, ale zároveň se naučí řadu nových anglických slov.

HQ Trivia (Android) V této hře odpovídáte každý den na jednoduché otázky a řešíte různé slovní hádanky. Za své správné odpovědi navíc můžete získat finanční odměnu. A to reálnou. Titulu se propůjčili a propagují jej takové světové hvězdy, jakými jsou např. The Rock, Robert De Niro, Gordon Ramsay a Alicia Silverstone. Tic Tac Toe (Android) Pokud tento anglický výraz neznáte, tak vězte, že se jedná o klasické piškvorky. A pokud dokonce neznáte ani je samotné, tak se jedná o strategickou hru, ve které spolu soupeří dva hráči. Ti se obvykle střídají v kreslení křížku a kolečka. Vyhrává pak ten hráč, který jako první vytvoří nepřerušenou řadu pěti svých značek. Zde můžete hrát nejen proti svým kamarádům, ale klidně i proti umělé inteligenci.

Hold Me Closer (Android/iOS) Jedná se o akční a logickou plošinovku, ve které se v roli matky vracíte zpět domů značně ponurým lesem. V něm sbíráte světelné lampiony, které symbolizují vaše vzpomínky. Cestou však narážíte i na četné překážky, jakými jsou obrovské hračky a nepřátelé, které se vás pokusí zbrzdit. Můžete je rozbít, obejít, ale i se jim třeba schovat. Chess (Android) Klasická hra v šach asi dokáže překvapit máločím. Jedná se o deskovou hru pro 2 hráče, kteří zápolí na čtvercové desce obsahující 64 čtverců (8 řádků po 8 sloupcích) o to, kdo obklíčí krále protivníka svými figurami tak, aby jim ten už neměl kam uniknout. Jednotlivé figury ale mají různé pohyby, kterými se na šachovnici mohou pohybovat. Zde můžete hrát nejen proti přátelům ale i umělé inteligenci, a to v pěkné 3D grafice.

Achipato (Android) Jde o real-time strategii vyvedenou v minimalistickém stylu. Nabízí jednoduchá pravidla, jednoduché ovládání i jednoduchou grafiku, jednoduché to ale určitě není. Čeká zde na vás více jak 80 úrovní, ve kterých musíte prokázat svůj strategický um v postupném budování své základny a jejím patřičným bráněním proti nájezdům protivníků. Alice My First Doll (Android/iOS) Je hra určená pro děti do pěti let věku. Je navržena tak, aby stimulovala dětskou zvědavost a podporovala jejich smyslový a kognitivní vývoj, stejně jako vnímání vztahu příčiny a následku. Budou se v ní starat o panenku Alenku, krmit jí, uspávat, koupat atd. Hra je plná barev, zvuků a samozřejmě také přátelských postaviček, které čekají na objevení, a to v každé sekci hry.

DOKU - Minimal Material Sudoku (Android) Kdo by neznal sudoku, neboli česky též magický čtverec, kterou v roce 1979 vymyslel Howard Garns. Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané zčásti vyplněné tabulce. Ta je rozdělena na 9 × 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 × 3). K předem vyplněným číslům je třeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každém řádku, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců jsou použita vždy všechna čísla jedna až devět, ovšem každé číslo jen jednou. V DOKU si užijete na 2 800 variant hry ve čtyřech obtížnostech. Fimbul '91 (Android/iOS) Jedná se o dobrodružnou hru na hrdiny podobnou spíše point and click adventurám, která se odehrává v roce 1991 a vychází ze severské mytologie. Vy se zde totiž ocitáte v roli znovuzrozeného Lokiho, který čelí nové podobě Ragnaroku. Musíte tak sjednotit svou rodinu a postavit se svému osudu. Hra je naštěstí lokalizována i do anglického jazyka, který zde zvládne i začátečník.

Slide (Android) Slide je další logickou hrou, která dá pořádně zabrat vašemu logickému uvažování. Najdete zde na 175 úrovní, ve kterých musíte pohybovat kuličkou tak, aby se vždy dostala k cílovému portálu. Problém je v tom, že se při jednotlivých tazích musí vždy opřít o přítomné objekty, jinak skončí ztracena v hlubokém vesmíru. A to určitě nechcete. Nechybí ani různé mechanismy a patřičné záludnosti, které vám cestu za úspěšným splněním mise komplikují. LEGO City Explorers (Android/iOS) Vychutnejte si zábavu a dobrodružství ve vesmíru pomocí LEGO City Explorers. Vypusťte vlastní digitální raketu na oběžnou dráhu Země a pokračujte v misích jako skutečný astronaut. Tato hra je inspirována misemi NASA, takže jsou přítomna i četná videa pořízená z prostředí stavu bez tíže. Nechybí ani podrobné návody pro modely LEGO City Space, což může být jedinou nevýhodou titulu. K jeho plnému využití by je totiž bylo vhodné vlastnit.

Companata (Android) Jedná se o logickou hru, která je nápadně podobná pokeru. Jen zde tak nějak chybí jakékoli karty. Můžete ji hrát až ve čtyřech hráčích, kdy se přetahujete o nadvládu nad jednotlivými surovinami. Grafické zpracování je skutečně jednoduché, alespoň vám tak nic nestrhává pozornost od soustředění se na lítý strategický boj. CrazyChic (Android/iOS) Titul CrazyChic se bude líbit spíše něžnějšímu pohlaví. Hra totiž nabídne čtyři dívky, které si můžete „vystajlovat“ dle vašich představ. Určíte jim účes, make-up, zvolíte ideální šatník, doplňky a samozřejmě i patřičně nalakujete nehty. Titul se samozřejmě hodí spíše mladším hráčkám, které učí kreativitě a představivosti.

Night Painter (Android/iOS) Noční malíř je 3D plošinovka, která se odehrává v imaginárním snovém světě malého Kidda, kde zákeřná zlá temná bytost odstranila všechny jeho barvy. Vaším úkolem tak je navrátit mu je. Každá barva ale zároveň ovlivňuje plochu, kterou jí namalujete. Modrá tak daný blok přetvoří na skokanskou plošinu, červená jej zase zprůhlední atd. Do toho manipulujete s objekty, hledáte tajné skrýše apod. Shmatoosto (Android) Pod tímto roztodivným názvem naleznete sbírku několika jednoduchých miniher založených na kulečníku. Je snadné se je naučit a stejně tak je snadné je i hrát. Může za to nejen minimalistické prostředí hry, které zaručí její chod i na starších zařízeních. Bonusem je pak hotseat pro více hráčů.

Magink (Android) Jedná se o slasher s asijskou tématikou, ve kterém se ujmete role mladé dívky vydávající se vstříc svému osudu. Nechybí zde používání magie, boje s bossy ani patřičně retro pixelové grafické zpracování. Hra vás chytne hned po jejím spuštění a buďte si jisti, že ji projdete jedním dechem. Za to ostatně může i to, že je poměrně krátká, což je jediná piha na její kráse. Cataclysm: Dark Days Ahead (Android) Děj se odehrává v postapokalyptickém světě plném po mase lačnících zombií, což ale není ten největší problém, který máte. Protože se děj odehrává v budoucnosti, jsou zde přítomni i přeživší, kteří jsou vylepšení kybernetickými implantáty. Zombíky tak sprovodíte z povrchu zemského poměrně snadno, jakmile ale narazíte na kyborga, musíte k jeho eliminaci disponovat o poznání lepším arzenálem.

Demetrios Chapter 1 (Android) Jedná se o nepředvídatelnou point and click adventuru plnou černého humoru. Ujímáte se v ní role Bjorna Thonena, majitele pařížského starožitnictví, který je jednoho večera okraden, když se podnapilý vrací domů. Za pomoci své sousedky Sandry se na vlastní pěst vydává po stopách za zločinci a postupně rozplétá nečekaná tajemství. Tato první kapitola, která vás uvede do děje, je zdarma, dalších 5 si pak můžete koupit po 26 Kč. Robomaker (Android) Tato hra byla vytvořena proto, aby pomohla dětem objevovat robotiku, rozvíjela jejich logické myšlení a zároveň jim osvětlila základy programování. K vytvoření vlastního robota zde najdete na 250 různých komponent, které nejen že jinak vypadají, ale také dělají jiné věci. Samotné programování pak nabízí 5 stupňů obtížnosti.

Vextor (Android) Jedná se o parádní arkádovou vesmírnou střílečku, která je vyvedena sice v jednoduché, ale za to nesmírně poutavé neonové grafice. Cílem je zde samozřejmě vydržet co nejdéle a k tomu nahrát co nejvyšší skóre. To sbíráte patřičným likvidováním svých oponentů. Jak postupuje čas, vyvíjí se sice vaše palebná síla, zároveň ale značně přibývá i nepřátel. Hra nabízí možnost hrát na výšku i na šířku, má několik herních módů a nechybí jí ani patřičně retro hudební podkres. Coding Planets 2 (Android) Tato hra příjemně promaže vaše mozkové závity. Jedná se totiž o logický titul, který staví na základech programování. Na každé planetě na vás čeká řada úkolů, které musíte splnit za pomoci svého robota. Toho k danému úkonu ale musíte nejdříve naprogramovat. A jak jistě tušíte, s postupem do dalších úrovní to bude těžší a těžší. Hra je nicméně určena pro hráče bez rozdílu věku, přičemž nabízí tři programovací jazyky.

Waddle Away (iOS) Děj se odehrává v dystropické budoucnosti, ve které převzala obrovská zlá společnost kontrolu nad celou planetou. V důsledku své extrémní kapitalistické ideologie je svět nyní extrémně znečištěn a společnost z toho viní tučňáky. Také proto se je snaží vyhubit. Vy jim ale máte samozřejmě pomoci. A protože jsou tučňáci skutečně vynalézaví, možná jim pomůžete nakonec ovládnout i celý svět. Hraní vychází z konceptu populárního titulu Lemmings. Máte zde tedy omezený počet akcí na určitý počet tučňáků. Vodobanka (Android) I když to tak může vypadat, tato hra nemá s vodou moc společného. Jedná se totiž o takticko-strategickou hru, ve které ovládáte svůj SWAT tým. Ten se má samozřejmě patřičně vypořádat s nastalou situací, aby tak učinil bez ztrát na životech civilistů a v co nejkratším čase. Principy je poměrně jednoduché se naučit, protože sama hra se snaží být patřičně minimalistická. A pokud vás chytne, strávíte u ní poměrně dost času, protože úrovní je skutečná spousta a navíc jsou poměrně nápadité.

Snowblind (Android /iOS) Hra začíná ve sněhové bouři, ve které ztratíte svou sestru. Když se bouře přežene, vydáte se ji samozřejmě hledat. Postupně ale zjistíte, že možná spíše než ona jste se vlastně ztratili sami. A do toho všeho je vám zatracená zima. Musíte tedy rozdělávat ohně, hledat stopy, překonávat různé překážky a snažit se přežít. Linia (Android/iOS) Jedná se o originální logickou hru, která sice nabízí relaxační atmosféru, je ale patřičnou výzvou pro váš mozek. Dle barevného vzoru u horní strany displeje totiž musíte skrze obrazec pohybující se na displeji vytvořit linii, která právě dané barvy protne. Jednotlivé objekty ale rotují, skrývají se, mění svůj tvar a dělají vše proto, aby pro vás nebylo vytvoření linie tak jednoznačné. Skutečně zajímavý počin.

the trip (Android) V tomto výletě jde o to dojet bezpečně do cíle. Autor titulu totiž prodělal autonehodu, ze které když se léčil, vytvořil právě tuto hříčku. V hlavní roli se zde představuje dodávka, která musí na své cestě překonávat různé překážky. Slouží ji k tomu četné power-upy, jako jsou křídla, výsuvná náprava atd. Navíc toto autíčko umí i skákat. Ať už tedy jedete kamkoli, hlavně bezpečně docestujte. Simon Tatham's Puzzles (Android) Jedná se o kolekci 39 logických her pro jednoho hráče s otevřeným zdrojovým kódem – také proto je titul k dispozici zdarma, bez reklam a lze jej hrát off-line. Jednotlivým kláním lze zvolit obtížnost, dle vašich preferencí lze ale upravit i ovládání tak, aby vám plně vyhovovalo. Zajímavou funkčností je využití NFC, kdy můžete danou hádanku odeslat kamarádovi a poprosit ho o pomoc s jejím řešením.

Opacha-mda (Android) Hra sice vypadá poněkud prostě, nicméně nenechte se zmást prvním dojmem. Jde totiž o velmi zdařilou strategickou hru o zabírání planet, která není jen prostou klikačkou. Zde je důležitý i váš postřeh. Pravidla jsou přitom snadná a dobře zapamatovatelná, rozhraní je přehledné a intuitivní a úrovní je skutečně více než byste čekali. Dokážete jich tedy překonat více jak 500? CATxCAT (Android) Jestliže u Opacha-mda může zdání klamat, tak zde tomu tak rozhodně není. Zde se opravdu jedná jen o to zfackovat jednou kočkou tu druhou. Jde o tzv. žánr „button masher“, kdy se jedním tlačítkem bráníte a druhým útočíte. Kdo pak přijde o všechny životy dříve, prohrává. Hra je vyvedena ve čtyřech barvách a doprovozena patřičně divokým 8bitovým hudebním podkresem. Ať už to ale všechno vypadá, jak chce, hraní je koneckonců docela psina.

Somnia: Fantasy RPG (Android) Je česká hra na hrdiny od vývojáře Petera Kováče, která prověří vaší paměť, důvtip i reflexy. Budete v ní prozkoumávat svět mrazivých tunder, spalujících pouští i pevností dávno zapomenutých králů. K tomu samozřejmě počítejte s boji s nepřáteli, řešení hádanek, a také získávání zkušeností k postupu na vyšší úrovně. Hrát pak můžete nejen příběhovou linii, ale třeba i jen náhodně vytvořené světy. Cataclysm: Dark Days Ahead (Android) Je roguelike RPG odehrávající se v postapokalyptickém světě, ve kterém je skutečně obtížné přežít. Jste zde totiž vrženi do nehostinné pustiny, bez vybavení a jakýchkoli informací, přičemž všude kolem vás se potloukají krvežíznivé zombie. Je jen na vás, jestli půjdete hledat výbavu do města, nebo se raději schováte v hustém lese. Čím déle ale budete přežívat, tím silnější se stanete.

Atomic Architects (Android/iOS) Jde o vzdělávací hru, ve které cestujete jako elektron skrze různé dvojrozměrné vrstvy materiálů a tvoříte částice světla, tedy fotony. Samozřejmě ale na své cestě narazíte na několik překážek, které vám ji značně komplikují a se kterými se musíte vypořádat. Ovládání je ale maximálně jednoduché, soustředí se totiž jen na skok vzhůru a dopředu. Coding Planets (Android) Je hra, která dokáže zlepšit vaše logické schopnosti s kódováním. Jedná se o puzzle titul, ve kterém dáváte instrukce svému robotovi. Ten za jejich pomoci musí vyřešit četné hádanky, které jsou na něho připraveny napříč různými planetami a dalšími vzdálenými světy. Každá úroveň tak přidává nové prvky, díky nimž roste i obtížnost hry.

Expedition: The RPG Card Game (Android/iOS) Žánr této hry je zjevný už z jejího názvu. Jde o karetní textovou hru s prvky hry na hrdiny, která je však vhodná pro celou rodinu. Je totiž určena pro jednoho až šest hráčů, které projdou jeden quest během 20 minut. Anebo jim to potrvá celý večer, herní tempo si totiž určujete sami. Hra vás navíc nezatěžuje žádnými pravidly, ani počítáním hodů kostkou, jakými jsou typické všechny RPG hry. Травница – The Herbalist (Android) Jedná se o poklidnou a meditativní hru, ve které budete muset z různých ingrediencí vytvářet kouzelné lektvary. Celý titul je vyveden v anime grafickém pojetí a je doprovázen melodickým soundtrackem. Má ale možná jedinou chybu – je kompletně v azbuce. Pokud tedy už není vaše ruština to, co bývala, asi nebudete zrovna vědět, která položka co znamená. Všichni ostatní ale směle do toho. Pro titul totiž hovoří i jeho hodnocení, které dosahuje známky 4,5 hvězdy.

Shmup (Android) Rychlých rolovacích arkádových stříleček po vzoru Tyriana není nikdy dost. Pokud chcete vyzkoušet další jeho zběsilou reinkarnaci, je zde pro vás právě Shmup. Ovládání se soustředí prakticky jen na směrový ovladač a ten pro střelbu. Kupředu, vstříc světlým zítřkům, letíte automaticky. A váš cíl? Samozřejmě že vyhýbat se nepřátelům, jejich střelám, dostat na konec úrovně a zde pokořit připraveného bosse. OpenLieroX (Android) Klasické Liero jste si mohli zahrát už na PC. Zde se jedná o mobilní reinkarnaci poměrně populárního multiplayerového PVP titulu s jasnými pravidly. Máte zde svou postavu, lano, zbraň a mapu. V jednom režimu se musíte dostat na konec lokace dřív, než oponent, ve druhém se už jedná o klasický deathmatch, ve třetím si pak vzájemně kradete vlajky. To vše v nezaměnitelné retro grafice, ze které na vás prostě dýchne nostalgie.

Starrows (Android) Je to MOBA a není to MOBA. Nehledě na přece jen ne úplně nejmodernější grafiku a možnost tvorby vlastní základny je zde hlavní rozdíl v tom, že tady nehrajete on-line proti živým hráčům, ale off-line proti umělé inteligenci. Jinak jsou ale principy vesměs shodné, takže jde o to vyslat patřičně vyzbrojené vojsko proti svému oponentovi a pokořit nejen jeho bojovníky, ale i krále. Pokud ten padne, hra končí. Bleentoro (Android) Jde o strategickou hru, která je jednoduchá na ovládání i na pochopení ale už poměrně složitá na kompletní prolomení všech přítomných hádanek. Její smysl přitom spočívá jen v distribuci různých surovin obvykle z bodu A do bodu B. Když se do toho ale zapojí ještě mezikrok C a popřípadě D, už to tak jednoduché opravdu není. Inu vyzkoušejte sami.

Ananias Mobile Roguelike (Android) Jedná se o typické roguelike RPG, ve kterém si vyberete povolání vašeho hrdiny, se kterým se pouštíte probít se zástupy nepřátel skrze spletitý dungeon. Dle vaší úvodní volby budete buď neohroženým rytířem, ale klidně i mocným čarodějem nebo třeba tajemným mnichem. K dispozici je totiž 8 tříd, kdy každá přináší odlišný styl hraní. Freebloks 3D (Android) Zde jde o deskovou hru, s pevně danými pravidly. Každý hráč má 21 dlaždic s různými počty čtverců. Hráči se postupně střídají s umístěním vždy jedné dlaždice na desku, která je o velikosti 20 × 20. První dlaždice každého hráče musí být umístěna v jeho rohu desky. Každá následující dlaždice se musí dotknout rohu jedné z předchozích dlaždic, ale nikdy nesmí sdílet jejich hranu. Hra končí, když žádný hráč už nemůže umístit žádnou dlaždici. Pak se obsazené čtverce sečtou a hráč, který jich obsadil více, vyhrál.

La Abadia de los Muertos (Android) Je to hodně zvláštní hra. Ne ani tak retro grafikou odkazující ke klasickým plošinovkám, ale spíše námětem. Děj se totiž odehrává ve 13. století, ve kterém jako kacíř prcháte před křižáckou armádou. Schováte se před nimi v rozlehlém klášteře a začínáte objevovat jeho tajemství, přičemž vaší jedinou zbraní je víra. Máte-li na to nervy, směle do toho. Rozhodně ale doporučujeme vypnout si zvuky. There is no game - Jam Edition (Android) Titul sice spadá do sekce her, ale už dle jeho názvu jde mnohé odvodit a to i když u něho Google Play uvádí žánr „dobrodružné“. Vězte, že zde moc hrát nebudete. Tedy vlastně zde hrát hlavně vůbec ani nemáte. Toto dílo tak zkouší vaše nervy v tom, jak dlouho vydržíte nedotknout se displeje. Takže, jak dlouho že to vydržíte?

Sol705 (Android) Tento titul se značně zvláštním jménem je point and click adventura o partě přátel, která tráví svůj volný čas v tajném výzkumném klubu Sol705 zabývajícím se paranormálními jevy. Je vám tedy asi jasné, že než narazíte na UFO, moc dlouho to trvat nebude. Čeká zde na vás spletitý případ vyřešení pohřešovaných spoluobčanů, záludné hádanky, ale nechybí ani četný humor. Achikaps (Android) Jedná se o jednoduchou ekonomickou strategii s jasnými principy, které se poměrně snadno učí. Úchvatnou grafikou sice neoplývá, za to nabízí hladké animace a poskytuje maximálně přehledné uživatelské rozhraní. Vyjma přítomných kampaní navíc můžete hrát i ty vytvořené hráči po celém světě. Jedná se tedy o poměrně dlouhotrvající zábavu.

IceBlink Basic RPG (Android/iOS) Jedná se o klasické tahové RPG značně old-school vzhledu, ve kterém je ale právě jeho síla. Ta však spočívá ještě v jednom faktoru – můžete si zde totiž vytvořit vlastní příběh ve vlastním světe a s vlastními pravidly. To díky přítomnému editoru. Vzhledem k multiplatformní dostupnosti aplikace lze navíc příběh vytvořit třeba na Androidu a hrát jej na iOS nebo klidně i v počítači. Mindustry (Android) Pokud máte rádi žánr Tower Defense, dá vám na něho hra Mindustry trochu jiný pohled. Zde je vaším úkolem vytvořit propracovaný výrobní řetězec různých dopravníků, kterými musíte ládovat munici do vašich obranných věží, které brání vaši základnu před vlnami nepřátel. Hrát přitom nemusíte jen sami, ale i se svými přáteli a to klidně i ve vámi vytvořených mapách.

Vexed (Android) Jedná se o zábavnou a docela návykovou puzzle hru, která byla původně vyvinutá pro PalmOS. Protože se ale stala OpenSource, můžete si ji užít i na zařízeních s Androidem. A o co že v ní jde? Samozřejmě o ideální párování kostek se stejnými symboly. Ty posléze zmizí a dají vám prostor pro přesun nových. Zní to sice jednoduše, jednoduché to ale rozhodně není. breakeroids (Android/iOS) Jedná se o poměrně zajímavý mix her Asteroids a Bridge breaker. Po vzoru prvního na vás nalétávají různé vesmírné asteroidy, které pak musíte likvidovat zase po vzoru toho druhého – tedy za pomoci své plošiny a kuliček. Nechybí zde patřičně neonová grafika, divoké retro zvuky a řada power-upů, které vám mohou nejen pomoci, ale i značně zavařit.

Galaxy Hero [RPG] (Android) Kdyby vás zajímalo, které hře se Galaxy Hero podobá nejvíce, je to jistě legendární Tirian. Z něho si titul vypůjčil nejen styl hry, ale i některé grafické návrhy. Hraní ale rozšiřuje o RPG prvky. Ty vám umožňují nejen vylepšovat si své zbraně a vybírat si mezi těmi, které chcete aktuálně použít, ale samozřejmě vylepšujete i statistiky svého vesmírného korábu. Grafikou hra nijak neoslní, zvuky určitě raději vypnete, ale pokud máte rádi retro, budete nadšeni. OpenTTD (Android) Kdo by neznal klasickou budovatelskou strategii Transport Tycoon, to popřípadě i s přídomkem Deluxe. Díky open-source kódu si jej můžete zahrát i na svých zařízeních s Androidem. Znovu se tak budete hnát za novými zakázkami, snažit se zvětšovat své dopravní impérium a naopak usurpovat to protihráčovo. Tohle je legendární titul, který vás však okouzlí i v dnešní době.

SuperTux (Android) Jak by vypadal Mario, kdyby byl převlečen do kostýmu tučňáka? A jak by vypadal jeho svět, kdyby zapadal sněhem? Přesně jako ve hře SuperTux. Jedná se totiž o typickou arkádu, ve které budete skákat, skákat a zase skákat, k čemuž vám postačí jediné ovládací tlačítko. A to klidně i na televizním ovladači. Hru totiž spustíte i na televizních přijímačích. Lichess • Free Online Chess (Android/iOS) Máte-li rádi šachy, tak vás tento titul sice neučaruje grafickým zpracování, ale jistě uhrane svými možnostmi. Vyjma hraní proti umělé inteligenci zde totiž můžete vyzvat i reálné soupeře, můžete hrát turnaje, sledovat své statistiky, řešit různé situace v četných cvičeních atd. Titul navíc poskytuje pokročilý nástroj k analýze každé partie, takže vám přesně řekne, kde jste udělali jakou chybu, abyste se jí příště vyvarovali.

HyperRogue (Android) Je zvláštní hra už jen svým zobrazením herního světa. Je to totiž jeden z mála titulů, který se odehrává na hyperbolické rovině. Plocha je tak složena ze šesti a sedmiúhelníků a přímek, které se zdají rovnoběžné. Posléze se však od sebe rozbíhají a nikdy se neprotnou. Díky tomu je tak skutečně nepravděpodobné, že jedno místo objevíte dvakrát. Jinak jde o typickou roguelike hru, takže prozkoumáváte světy, hledáte poklady a bojujete s nepřáteli. Hidden Dimensions 3 (Android) Karetní hry nemusejí být jen typu Hearthstone nebo Solitér. HD 3 je totiž karetním titulem, ve kterém sbíráte karty se sci-fi tématikou, kterých je více jak 500 různých druhů, a se kterými se poté účastníte různých herních výzev. Váš balíček tak musí obsahovat ideální karty k tomu, abyste s nimi vybudovali svou základnu a zároveň dokázali zničit tu nepřítele. Herní mechanizmy jsou docela propracované a koukat se na to rozhodně také dá.

Xonix32 (Android) Je hra jistě dobře známá všem uživatelům staršího data výroby. Na platformě MS DOS totiž byla přítomna v mnoha různých variantách. Ovládáte v ní červenou kostku, která po herní ploše kreslí obrazce tak, aby vybarvila alespoň 75 % plochy k postupu do další úrovně. Samozřejmě do ní nesmí narazit ostatní kostky a to ani do jí právě kreslené čáry. Ze začátku je to brnkačka, později ale skutečně nervy drásající. Antiflux (Android) Jedná se o logickou arkádu, ve které na vás čekají roboti, teleporty, lasery a především 60 úrovní, ve kterých se budete muset „probít“ skrze spletité nástrahy až na jejich konec. Hratelnost je sice jednoduchá, protože hlavní postavu ovládáte jen za pomoci směrového kříže, ale díky dynamice úrovní a minimu času na přemýšlení počítejte s tím, že to bude opravdu zběsilé.

Shadowscrapers (Android/iOS) Jedná se o poměrně originální titul, který si hraje se stíny. S jejich pomocí totiž řešíte různé hádanky, které vám otvírají dveře do dalších úrovní. Docela zajímavý je i námět hry. Se svou vesmírnou lodí totiž přistanete na planetě, která obsahuje mnohé mrakodrapy, ve kterých však nikdo nežije. Postupným protloukáním se skrze jednotlivé úrovně tak pomalu poodkrýváte příběh, kam že jste se to vlastně dostali. The Frostrune (Android) Zde se pokusíte rozluštit příběh inspirovaný severskou legendou, mýty a samozřejmě Vikingy. Frostrune je typickou hledačkou a point-and-click adventurou, ve které se ocitnete na opuštěném ostrově. Ten navíc vypadá, že byl vybydlený náhle a ve značné panice. Okolí přítomných stavení je také patřičně temné, posázené různými mohylami obsahující zvláštní runy. A protože máte pro strach uděláno, a vlastně zrovna nemáte do čeho píchnout, jdete tajemství tohoto zvláštního místa rozluštit.

OpenTyrian (Android) Tyrian byla klasická DOS hra, která si získala srdce mnohých hráčů. Jedná se o typickou „scrolling“ střílečku, ve které na vás neustále nalétávají hordy nepřátel, které musíte likvidovat za pomoci pořád se vylepšujících kanónů vašich vesmírných korábů. Hra obsahuje plný obsah, takže zde najdete všechny 4 epizody i s celým příběhem a samozřejmě bossy. Andor's Trail (Android) Je RPG staré školy, ve kterém se vydáte na pouť skrze svět Dhayavar hledat svého ztraceného bratra Andora. Samozřejmě nechybí četné questy, hledání lepší výbavy, tuhé souboje a vše, co má správná hra na hrdiny obsahovat. Líbit se bude zejména všem pamětníkům, protože přímo odkazuje na takové klasiky žánru, jakými jsou Ultima, Rogue nebo Legend of Zelda.

Void Pyramid (Android) Je to sice také RPG, ale zcela jiného podání. Odehrává se v postapokalyptickém světě egyptské říše daleké budoucnosti, které vládne zlý faraón Prime. Každý, kdo se mu znelíbí, je zde vyhoštěn do záludné pyramidy, ze které, pokud chce přežít, musí najít východ. A jedním takovým nešťastníkem jste samozřejmě i vy. Na výběr máte ze tří postav, přičemž každá samozřejmě nabízí jiné unikátní schopnosti i příběh. OpenArena (Android) Kdo by neznal legendární FPS akci Quake 3 Arena. Právě z tohoto titulu vychází i tento titul, který podporuje on-line utkání proti živým protihráčům ale i off-line klání proti botům. Na výběr je i z deseti herních režimů, mezi kterými nechybí Deathmatch ani Capture the Flag. Hru dokonce rozchodíte i na Android TV, pro ideální ovládání je ale doporučen Gamepad.

Ballistic (Android) Jedná se o typickou balanční hru s kuličkou, kterou musíte provést skrze klikaté bludiště od startu až po cíl, aniž byste vyjeli mimo trasu. Počítejte s množstvím nástrah, kterými mohou být pohybující se překážky, ale i obtížné skoky. Úrovní je všehovšudy jen 10, za to je ale každá vytvořená ručně. Titul navíc nabízí i úspěchy, které vás budou nutit hru dokončit. SuperTuxKart (Android) Zde jde o open-source motokárové závodění se zvířecími charaktery, které se na Android dostalo z PC. Nabízí množství rozličných tratí v několika režimech, ve kterých se můžete snažit pokořit hráče z celého světa, nebo jen vašich přátel. To proto, že titul podporuje také lokální multiplayer. Vyjma toho je však přítomen i příběhový mód.

Battle for Wesnoth LEGACY (Android) Jedná se o neoficiální port PC hry Bitvy o Wesnoth na platformu Android, což je tahová fantasy strategická hra, vzdáleně podobná velice populární sérii Heroes of Might & Magic. Čekají v ní na vás zajímavé kampaně plné jednotek různých ras, které musíte porazit, ale i ostatní hráči ovládaní umělou inteligencí. Pokud však chcete, můžete si zahrát také proti svým kamarádům. Underhand (Android) Jde o tzv. CCG (Cultist Card Game), která vás dostane do role vůdce jednoho kultu. Vaším úkolem zde je efektivně spravovat jeho zdroje, a to podle toho, jaké vám padnou karty z balíčku. Jak budete na nastolené události reagovat, určíte, jaká kouzla svoláte. Jestli obranná, podpůrná nebo útočná je tak jen na vás. Počítejte s děsivým, i když patřičně kostičkovým, vizuálem a nervy drásající hudbou.

Wicked Lair (Android) Tento titul je kombinací dvou velice populárních žánrů – Tower Defense a budovatelské strategie. Jak totiž budujete svůj podzemní dungeon, postupně vám do něho začínají přicházet otravní hrdinové, kteří jej chtějí prozkoumat (a samozřejmě v něm najít nějaký ten poklad). Vy tak proti nim musíte vysílat svá monstra, abyste měli čas na další a další hloubení svého podzemí. Dungeon Madness (Android) A dungeon ještě jednou, ale tentokráte ve zcela jiném, a o poznání klasičtějším, podání. Zde už se totiž ujímáte neohroženého hrdiny, který se vydává do podzemních chodeb hledat svůj osud. Tím je nejen přežít jeho 44 záludných pater plných monster, ale na konci zničit zlého černokněžníka, který se chystá ovládnout svět. Prostě klasika.

Cytoid (Android/iOS) Jedná se o hudební hru, ve které můžete přehrávat, ale i vytvářet a sdílet vlastní úrovně. Titul poskytuje širokou škálu hudebních žánrů, stejně tak disponuje různým herním designem. Nechybí světové žebříčky s nahranými body ale i hlasování o nejoblíbenější úrovně atd. Ultraflow 2 (Android/iOS) Jde o poměrně divokou arkádovou hru, která kombinuje styly her typu airhockey a minigolf. Pokud si myslíte, že to nejde dohromady, tak se budete opravdu divit, o jakou zábavu byste se připravili. Zde totiž není žádné skóre, není zde ani ubíhající čas, tím zásadním problémem je jen vaše zručnost, která prověří, jestli budete schopni dostat disk do cíle.

BuniBon (Android) Jedná se o hru, ve které budete neustále poskakovat. Cílem hry je totiž posbírat na herní ploše se vyskytující modré orby a přitom nepřijít k úhoně. Ovládání je extrémně jednoduché, ne tak ale obtížnost hry. Každá chyba se totiž trestá. Úrovní je obrovská spousta a kupodivu nechybí ani boje s bossy. Bunibon 2 Free (iOS) Na platformě iOS první díl nenajdete, druhý je zde ale kompletně zdarma. Oproti tomu na Androidu jsou k dispozici oba, ten druhý vás však už vyjde na 20 Kč. Pořád zde jde ale o to samé, jako v první díle, jen je razantně vylepšena grafická stránka hry a přibyly i další zajímavé mechanizmy, úrovně a nepřátelé.

Battleheart (Android) Hra vám umožní vytvořit si jedinečnou sestavu hrdinů, se kterými se vydáte za legendárním RPG dobrodružstvím kombinovaným s real-time strategií. Vše ovládáte jednoduchými výběry, ke kterým vám stačí jeden prst. Nechybí desítky unikátních dovedností, stovky tříd a kvalifikací. K tomu bojujete nejen hrubou silou, ale sesíláte i mocná kouzla a to ve více jak 30 úrovních. Commander Genius (Android) Jde o klasickou arkádovou hru z minulého století, ve které se ujímáte role kluka Kena. Ten byl totiž nešťastnou náhodou přenesen kamsi do vesmíru. Zde poznává záhadné postavy a mechanizmy, skrze které se v této arkádě musí vždy proskákat až na konec úrovně. Připravte se na patřičně divokou grafiku a stejně takovou i hudbu.

Free Heroes 2 (T-800 mod) (Android) Série her Heroes of Might & Magic patří do zlatého fondu klasického hraní. Třetí pokračování se dokonce dočkalo HD verze, oproti tomu byl však jeho předchůdce vydán jako open source. Proto si jej můžete zahrát i na mobilech, zcela zdarma a s novými kampaněmi. Když překousnete poněkud horší grafiku, jistě oceníte geniální mechanizmy této tahové strategie. Vector Pinball (Android) Je klasický pinball, který vyniká jednoduchou vektorovou grafikou. Nabízí šest různých rozvržení herní plochy, reálnou fyziku a samozřejmě klasickou hratelnost. V ní, jako v každém jiném pinballu, ovládáte rampy, kterými odpalujete míčky přičemž se snažíte posbírat co nejvíce bodů.

Zombieville USA (Android) Už dle názvu je zřejmé zaměření titulu. Zde budou hrát hlavní roli krvežíznivé zombie, zbraně hromadného ničení a váš postřeh. Jedná se totiž o arkádu vyvedenou v jednoduchém grafickém vzezření, ve které je vaším úkolem přežít co nejdéle a zlikvidovat přitom co nejvíce nemrtvých. Čeká zde na vás 18 typů zbraní, možnost řídit vozidla, hledání přeživších atd. 2048 (Android) Jedná se o klasickou a velice zábavnou hru o spojování dvou stejných čísel v kýžený celkový výsledek 2 048. Ovládání podnikáte jednoduchým tažením prstu po displeji, jehož matice může mít velikost 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 7×7 nebo 8×8. Hra nabízí automatické ukládání, jeden krok zpět a také nekonečný režim.

ranDungeon (Android) Jde o akční roguelike pixelové RPG, ve kterém jsou náhodné nejen úrovně, ale i předměty v nich se nacházející a stejně tak i nepřátelé. Samozřejmě pak dojde i na bosse. S postupem v dungeonu dál a dál totiž hra také patřičně nabírá na obtížnosti. Můžete si zde vytvořit vlastní skin nejen pro svou postavu, ale i jednotlivé předměty a to ve velice líbivé pixelové grafice s opravdu jednoduchým ovládáním. Shares & Forex Investing simulator - Trading Game (Android/iOS) Je to trochu netradiční hra. Vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách, BREXIT, OPEC fluktuace ropy a mnoho dalších faktorů má totiž vliv na celosvětovou ekonomiku, na kurzy měn, na vývoj akcií. Tento titul vám pomůže ovládnout umění investovat v ten pravý čas a pochopit, kde se skrývají příležitosti atd. Obchodní úspěch je zde zaručen. Tedy dle slov vývojářů alespoň ze 73 %.

Simple Solitaire Collection (Android) Titul nabízí sadu karetních her, mezi kterými najdete takové perly, jakými jsou AcesUp, Canfield, Forty&Eight, FreeCell, Golf, Grandfathers Clock, Gypsy, Klondike, Mod3, Pyramid, SimpleSimon, Spider, Tripeaks, Vegas a Yukon. K dispozici je 8 různých designů karet, 18 různých jejich pozadí a 6 různých hracích ploch. Nechybí nastavení obtížnosti ani automatické ukládání. GameStart Pixel Battle (Android) Hra odkazuje na staré japonské automatové tituly, které byly vydávány po roce 1980 a vynikaly nejen jednoduchou grafikou, ale i hodně divokou hudbou a poměrně těžkou obtížností. Jedná se o arkádu s několika různými postavami (ninja, kocour, pes, jednorožec atd.), které se pouští do roztodivných dobrodružství – vždy ve zcela odlišném stylu.

2048 (Ads Free) (Android/iOS) Je známá logická hra, ve které jednoduchým spojování bloků sčítáte čísla na nich obsažená tak, abyste se dostali na kýžené číslo 2048. I když je koncept skutečně jednoduchý, dosáhnout této mety vám dá opravdu zabrat. Zejména za to totiž může omezený prostor herní plochy. Pathos Nethack Codex (Android/iOS) Roguelike RPG her není nikdy dost. Tato je sice graficky extrémně jednoduchá, což ale neznamená, že jinak nejde do hloubky. Už v úvodu totiž nabídne na výběr z 13 různých tříd hlavního hrdiny, se kterým se posléze vydáte do hlubokého dungeonu, aby vám ten vydal své tajemství. Počítejte s hledáním nejen ideální cesty za vítězstvím, ale i s píděním se po lepší výbavě, kouzlením, bojováním a rozplétáním hodně zamotaného děje.

Unciv (Android) Jedná se o budovatelskou strategii, ve které je jen na vás, zda se nejdříve vrhnete do vývoje technologií nebo hromadění vojska k obléhání okolních světů. Jednoduchá grafika ničemu nevadí, protože díky ní je hra poměrně přehledná. Vše se zde točí především kolem textových nabídek, které vám tak říkají, co symbolizují. A samozřejmě hledání surovin. Aces up (Android) Kdo by neznal klasickou karetní hru Solitaire/Aces Up/Esa. V jednoduché grafice plné karet zde jde totiž o jediné – poskládat všechny do postupky (ideálně barevné). Kdyby vám nebylo jasné jak, hra nabízí přesné vysvětlení. Přítomny jsou pak i vaše statistiky v podobě toho, kolik jste již odehráli her, kolik jste jich vyhráli, kolik času jste hraním strávili atd.

Simple Brick Games 14 in 1 (Android) Jak už název napovídá, tato hra vám poskytne 14 „cihlových“ her v jediné. Vždy se přitom jedná o ty typické pro staré digihry známé z 90. let minulého století. Titul vám nabídne 3 textury, 5 různých barev pozadí a 5 tlačítek pro ovládání. Vyjma těch směrových zde totiž najdete i jedno „akční“. Od grafické stránky se nedá očekávat nic, než co vám zmíněné „konzole“ nabídly kdysi, hratelnost je ale příjemná a má jednu nespornou výhodu – zde už se vám jen tak nějaké tlačítko nezasekne. Father and Son (Android/iOS) Jedná se o poutavé dobrodružství, které startuje z Národního archeologického muzea v Neapoli. To začíná jako příběh syna, který nikdy nepoznal svého otce. Jak jdete v hledání jeho stop prožíváte různé osudy lidstva, jako je zkáza Pompejí, běžný život ve starověkém Egyptě atd. Tuto adventuru sice dohrajete za pouhou hodinku, nechá ve vás ale nezapomenutelný zážitek silného příběhu.

Fast like a Fox (Android) I když se jedná o klasickou běhačku, klasická rozhodně není. Mezi ostatními tituly totiž vyniká svým ovládáním. K určení rychlosti využívá interní senzory pohybu telefonu, na kterém ji máte spuštěnou. Co to znamená? Že se nelze soustředit jen na dotyky prstů na displeji, které určí skok, ale i na klepání do zad telefonu. Cílem hry pak je samozřejmě doběhnout co nejdále a posbírat při tom co nejvíce peněz rozesetých po rozličných lokacích. Frozen Bubble (Android) Tak toto je skutečná klasika všech klasik. Mohli jste ji hrát již před desítkami let na chytrých Nokiích s operačním systémem Symbian, stejně tak na těch od výrobce Sony Ericsson, které měly dotykový displej a jemu odladěné rozhraní s přídomkem UIQ. Princip je jednoduchý – vystřelovat barevné kuličky tak, aby odstranily ty stejné barvy padající vám na hlavu. Pokud nebudete dostatečně rychlí a přesní, hra končí.

Pew Pew (Android) A vesmír ještě jednou, tentokráte již o poznání akčněji. Se svojí osamělou raketkou zde totiž stojíte mnohamilionové přesile. Vy se tak musíte vyhýbat nejen jejich střelám, ale i jim samotným, přičemž je zásadní to do nich patřičně „kropit“ ze svých kanónů, abyste si udělali alespoň maličký kousek prostoru pro vlastní přežití. Za to, jak se vám daří, si pak odemykáte další lodě, lepší zbraně, nové mise atd. Data Wing (Android/iOS) Jde o závodní hru, ve které ovládáte malou šipku napříč stylovými, neonově zářícími tratěmi. Celé to má ale docela zajímavý příběh. Jste zde totiž nositelem informace v rámci operačního systému, který se musí dostat z bodu A do bodu B, než jej dostihne, nebo předběhne, zákeřný virus. Hra mluví česky, má dvě příběhové linie, intuitivní arkádové ovládání dvěma prsty, více jak 40 úrovní, celosvětové žebříčky a skvělý hudební podkres.

Stranger Things: The Game (Android /iOS) Oficiální hra k populárnímu seriálu streamovací služby Netflix. Ocitáte se zde znovu v roce 1984 ve městě Hawkins v Indianě, ve kterém se nacházejí všechny známé lokace ze seriálu. Najdete zde i oblíbené hrdiny, kteří budou řešit hádanky za pomocí svých speciálních vlastností každého z nich. Celá hra je vyvedena v retro grafice. Ta je, stejně jako doprovodný zvukový podkres, poplatná období, ve kterém se celý příběh odehrává. Antiyoy (Android/iOS) ...je vizuálně velice jednoduchá tahová strategie s prostými pravidly. I když se snadno učí, je těžké je plně ovládnout a stát se vládcem světa. Jedná se totiž o typický titul o snažení se získání nadvlády nad ostatními národy a celou herní plochou. Zdroje máte samozřejmě omezené a soupeři jsou patřičně záludní. Přítomen je nicméně i multiplayer a to až pro 10 vašich přátel, generátor náhodných map nebo více jak 120 těch předdefinovaných, které jsou součástí příběhu.

Ultraflow (Android/iOS) Pokud máte rádi originální logické hry, bude se vám Ultraflow jistě zamlouvat. Je to totiž minimalistická ale poměrně komplexní puzzle hra založená na fyzikálních zákonech. Je třeba mít na paměti, že úhel odrazu se rovná úhlu dopadu a že k dokončení každé z 99 úrovní máte jen omezený počet „doteků“. Když se k tomu v pozdějších fázích hry přidají i hrátky s gravitací, počítejte s tím, že vám dá úspěšné řešení každé z nich pěkně zabrat. Warfare Incorporated (Android/iOS) Grafikou sice neoslní, hratelností ale nadchne i na starších zařízeních. Jedná se o klasickou real-time strategii, ve které se utkáte o nově objevenou planetu Icarus. Ta totiž skýtá množství nerostného bohatství, které chce prostě každý. A to nemluvě o mimozemských artefaktech. K dispozici je singleplayer o více jak 40 hlavních misích a stovkou doplňkových, hrát ale můžete i v on-line multiplayeru.

Cube Escape: Theatre (iOS) Je úniková hra, ve které se ocitáte v roce 1971 na scéně jednoho divadla. To se však kompletně odehrává jen ve vaší mysli, a protože je dost děsivé, tak se z něho samozřejmě snažíte vymanit. Ovládání je jednoduché, což ostatně platí i o samotné hře, která vás pohltí spíše atmosférou a poměrně zajímavým příběhem, který se pokusíte rozlousknout. PLAYMOBIL Luxusvilla (Android/iOS) Hra vychází z námětu stavebnic PLAYMOBIL, kdy konkrétně v této budujete jednu luxusní vilu. Vlastně se do jisté míry jedná o klon aplikace The Sims jen s tím rozdílem, že zde je menší svět a všechny přítomné postavy mají tvar ikonických panáčků stavebnice. Těm můžete měnit nejen vzhled, ale samozřejmě je i převlékat a určovat jim, co mají v rámci vily dělat.