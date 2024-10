Mapy Google jsou šikovné, pohodlné a zdarma. Jenže o nás sbírají i spoustu soukromých dat

Mapy Google jsou povinnou součástí každého Androidu. Když však potřebuje navigovat do cíle, jsou rychle po ruce. Stačí otevřít aplikaci, zadat adresu a stisknout tlačítko. Google svou mobilní navigaci poskytuje zdarma, jenže ve světě není nic zadarmo. Musíte počítat s tím, Google bude sbírat všemožná osobní data. Ta mu pomáhají se zkvalitněním služeb, ale také k různým dalším účelům. Těchto dat rozhodně není málo, vyvázat se z jejich sběru můžete jen částečně.



Pro Mapy Google je navigace záminka, jak získat spoustu uživatelských dat. Některé z nich slouží pro funkce map (hustota dopravy, recenze, vytíženost, apod.), některé však spíše pro reklamní a marketingové účely

Mimo prosté navigace z místa A do místa B má Google s vašimi uživatelskými daty trochu jiné plány. Google primárně sbírá informace o vaší přesné poloze, a to proto aby vás mohla mobilní aplikace, nejen navigovat, ale také poskytovat informace o hustotě dopravy. Google dále sbírá cesty, kterými se vydáváte při navigování, a také informace z čidel telefonu, např. aktuální nadmořskou výšku. Až potud je to zcela v pořádku.

Personalizace a časté dotazy

Přesná lokalizační data dále Google používá k personalizaci map, k návrhům nebo k určení míst, která jste navštívili. Data o přibližné poloze pak slouží k reklamním a marketingovým účelům, a to bez prozrazení vaší přesné polohy. Mapy Google dále zaznamenávají vše, co jste hledali, včetně navigačních pokynů, stránky, které jste navštívili, i vytáčená telefonní čísla, na která kliknete v mapách.

Tyto informace už se přiřazují k vašemu Google účtu, takže telefon například může připomenout místa, která jste vyhledávali nebo ukládali do paměti. Nebo po vás chce, abyste uvedli, zdali je podnik nebo tramvaj přeplněná.

Google Mapy dokonce dokáží na mapových podkladech zobrazit bydliště vašich kontaktů, pokud k nim aplikace dostane volitelný přístup. Google dále sbírá obsah z uživatelských příspěvků, tj. z recenzí, na místa, která jste navštívili, fotky, které jste nahráli do Google Map, další detaily z toho, co jste uvedli, nebo se vás dokonce ptá na doplňující otázky.

Pokud vyhledáváte v mapách hlasem, měli byste zpozornět. Google uvádí, že hlasové nahrávky používá k vylepšení aplikace a přesnosti vyhledávání, tato data však mohou být použita pro účely personalizace a pro analytické účely. Stejně jako přístup ke kontaktům, tak i hlasové vyhledávání můžete ručně deaktivovat. Tím ale sledování nekončí.

Google pro účely spolupráce (např. se Spotify) ví o tom, jaké další aplikace máte v telefonu nainstalované. Ví, kam jste na mapách posunuli prst, a kde jste se dotkli displeje, a celý obrázek doplňují jednoznačné identifikátory, které jsou použity pro „reklamy a bezpečnost“. Např. vaše jméno, e-mail, uživatelské ID, domovská a uložená adresu (např. do práce), a také telefonní číslo.

A právě to všechno je cena za to, že můžete Google Mapy používat zdarma. Slovo „zdarma“ však záměrně uvádíme v uvozovkách...

Zdroj: Google Privacy