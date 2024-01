Mapy Google zpřesní navigaci v tunelech. Je potřeba zapnout komunikaci s Bluetooth majáky

Google přidal do mobilní aplikace Mapy Google nový režim pro komunikaci s Bluetooth lokátory v tunelech. Nejde tedy o kapesní lokátory typu AirTag, ale majáky v tunelech, které kontinuálně vysílají svoje ID, k němuž je přiřazena přesná poloha majáku v rámci tunelu.

Až dosud byla tato funkce přístupná jen v aplikaci Waze, nově se dostává i do mainstreamových Google Map. Funkci si však musíte před navigováním ručně aktivovat. Samotné Bluetooth majáky však nejsou jedinou možností, jak v tunelech umožnit navigaci. Např. v pražském tunelu Blanka jsou už třetím rokem nasazeny tzv. GPS opakovače.



Do Google Map se dostává funkce pro přesnější navigaci v tunelech. Využívá Bluetooth majáky a musíte si ji v aplikaci ručně aktivovat. V Google mapách pro iOS tato funkce zatím chybí

Nový přepínač hledejte přes aplikaci Google Mapy, ve kterých zvolte Nastavení – Nastavení navigace. V možnostech řízení aktivujte položku „Bluetooth lokátory v tunelech“. Po aktivaci funkce musíte ještě aplikaci potvrdit oprávnění pro hledání a připojení zařízení v okolí.

Samotné Bluetooth majáky (alias The Waze Bacons) slouží k tomu, aby měli řidiči představu o poloze a pohybu auta i tehdy, když s ním vjedou do podzemí, kde není dostupný signál GPS. Funkce tak zajišťuje větší bezpečnost řidičiů a také lepší „viditelnost“ na události, které by se mohly stát při jízdě v tunelu.

Bluetooth majáky v tunelech používá řada měst, např. New York, Chicago, Paříž, Rio de Janeiro, Brusel, Oslo, Sydney, Boston, Mexico City a další. Města, která mají zájem o přidání do programu, mohou vyplnit krátkou žádost. Pokud budou mít k dispozici samotné Bluetooth lokátory, Google pomůže s jejich instalací.

Via Smartdroid, Google podpora