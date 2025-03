Mapy.cz mají pro předplatitele nové režimy plánování tras. Srovnali jsme, co navrhnou cyklistům

Předplatitelé Mapy.cz najdou v poslední aktualizaci aplikace pro Android i iOS nové režimy pro plánování trasy. Mezi pěšími trasami byly dříve jen možnosti Rychlá a Turistická, nyní přibyly Turistická trasa s feratami, Běh a režim Sportovní kočárek. U jízdy na kole bylo doposud možné volit mezi Cykloturistikou, Horským kolem a Silničním kolem. Nové jsou režimy Gravel a Sportovní koloběžka.

Každý z plánovacích režimů upřednostňuje jiné typy cest:

Pěší výlety:

Pěší, Rychlá: nejrychlejší cesta do cíle

Turistická: preferuje značené turistické stezky

Turistická s ferratami: naplánuje trasu včetně ferrat

Běh: podobné plánování jako u Rychlé trasy, počítá ale s vyšší rychlostí pohybu

Sportovní kočárek: plánuje trasy po zpevněném povrchu

Plánování pro kolo:

Cykloturistika: preferuje cyklostezky a cyklotrasy

Horské kolo: plánuje trasy po pěšinách a lesních stezkách v náročném terénu

Silniční kolo: preferuje cyklistické trasy a silnice

Gravel: nabízí polní a lesní cesty a nenáročný terén

Sportovní koloběžka: preferuje cyklostezky a dobrý povrch

Nové režimy najdete pouze v mobilních aplikacích. Na webu zůstává původní sestava.

Srovnáváme trasy pro kolo

Zajímalo mě, jak se přesně liší režimy plánování pro kola. Připravil jsem si proto srovnání v oblasti, kterou mám dobře projetou. Třemi body jsem naplánoval okruh Moravským Krasem. Měl kolem 70 km a byl jsem zvědavý, kudy mě Mapy z/do Bílovic nad Svitavou povedou.

Všechny trasy pohromadě si můžete prohlédnout na Google Earth.

Cykloturistika: 76 km, převýšení 886 m (červená na Google Earth)

Tohle je velice dobrá trasa pro cykloturisty. Někde bych sám jel třeba nějakou paralelní stezkou, ale kdybych měl někomu naplánovat vyjížďku, bude se z velké části shodovat s trasou, kterou navrhly Mapy. Jako jediná vede Pustým žlebem kolem Punkevních jeskyní, přidává Rakovecké údolí, Kalečník, Mariánské údolí… Frekventované silnici do Blanska se bohužel nedá rozumně vyhnout, ale jinak je to moc pěkná trasa.

Horské kolo: 60 km, převýšení 1306 m (modrá)

Po této trase bych se asi na horském kole nevydal. Mapy při plánování sáhnou po jakékoli čárkované stezce bez ohledu na její stav. V lese jsou přitom mnohé z nich zarostlé a neprůchodné. Jinde přitom zase plánování upřednostnilo silnici před kvalitními lesními cestami, které použil režim Cykloturistika. To je zvláštní.

Abych to nebral úplně subjektivně, posuzoval jsem návrh ještě pomocí heatmap služby Strava, které ukazují, kudy cyklisti v Krasu opravdu jezdí. Mnohé části navržené trasy jsou doslova panenské, nebo vím, že se po nich jezdí spíš jen opačným směrem. Ne, tento okruh bych nedoporučil.

Mimochodem režim Horské kolo na webových Mapách.cz odpovídá Cykloturistice v aplikaci. Musel jsem to porovnat, protože takové trasy po neprojetých čárkovaných stezkách mi webový plánovač nikdy nenabízel.

Silniční kolo: 69 km, převýšení 901 m (fialová)

Při plánování po silnicích se toho nedá moc pokazit. Tato trasa by silničkám vyhovovala. Část okruhu je ale zbytečně společná. Směrem do Křtin bych cyklistu raději poslal přes Adamov a dál kolem Býčí skály, po jedné z nejhezčích silnic, které v Krasu najdete. Nebál bych se tady ani některých částí trasy, které naplánovala Cykloturistika.

Gravel: 66 km, převýšení 855 m (žlutá)

Tohle je zklamání. Trasa pro gravelové kolo je téměř stejná jako návrh pro silničku. Až na pár výjimek vede po asfaltových silnicích, po kterých jezdí auta. U některých míst, kde se liší, bych paradoxně zase silnici preferoval, protože jedna z lesních stezek reálně vůbec neexistuje a druhá je hodně strmá a rozbitá.

Ale proč tady není Pustý žleb, Kalečník a další místa, která jsem chválil u cykloturistické trasy? Ta by byla pro gravel skvělá, stejně jako další trasy mimo silnice, kterými je Moravský Kras protkaný. Nebo se při plánování něco pokazilo?

Sportovní koloběžka: 67 km, převýšení 862 m (zelená)

Trasa je prakticky shodná jako u gravelu. Asi by to fungovalo, navrhl bych ale stejnou úpravu po silnici kolem Býčí skály jako u silničního režimu. Také jinde bych koloběžku dokázal poslat po zajímavějších cestách.

Turistika není auto, plánujte sami

Plánování občas nedopadlo úplně nejlépe. Ukazuje ale na to, že u turistiky – ať už pěšky nebo na kole – není vhodné píchnout špendlík do cíle a všechno nechat na strojích. Ty berou v úvahu jen vzdálenost a k tomu preferenci určitých komunikací. Když má trasa stát za to, je potřeba plánování věnovat čas a návrh upravit vložením špendlíků do míst, kudy chcete jet.

Vzal jsem nepovedený návrh po gravel. Jeden špendlík jsem zapíchnul k Punkevkám, další do Rakoveckého údolí a na Kalečník a už mám pěknou trasu, která by mě bavila.

Zrovna režim gravel je zvláštní. Snad bych i řekl, že je v něm nějaká chyba. Zkoušel jsem jsem s ním různé trasy a pokaždé příliš preferuje silnice. Dokonce i v situacích, kde je třeba hned vedle značená lesní cyklotrasa s ideálním povrchem pro tento typ kola.

Pro plánování se velice hodí heatmapy, které zvýrazňují trasy, po kterých se cyklisti nebo turisti často pohybují. Zmínil jsem je u Stravy, kde jsou součástí předplatného, v Garminu Connect zadarmo (i když trochu horší). U obou služeb můžete nastavit plánování, které bude brát ohled na popularitu tras.



Heatmapy, zvýraznění častých tras na Stravě a v Garminu Connect. U obou jsem nastavil zobrazení pro horská kola