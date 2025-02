Mapy.cz opět nabízejí aktualizaci offline map Česka. Na častější frekvenci si ale nezvykejte

Mapy.cz lákají na aktualizované mapové podklady Česka, které si můžete stáhnout pro offline použití. Letos je to už poněkolikáté, a to jsme sotva v polovině února. Dosud jsme byli zvyklí na zhruba sedm aktualizací ročně. Takhle by dosavadní tempo mohlo být překonáno dvakrát až třikrát.

Nakonec to tak ale nebude. Veronika Geltner, PR specialistka ze Seznam.cz, nám prozradila, že prozatímní letošní frekvence aktualizací byla nadprůměrná, ale šlo o výjimku. Důvod dočasně vyššího tempa neznáme, dále se však Seznam bude držet dřívější frekvence.



Mapy.cz opět nabízí aktualizaci podkladů Česka

Když jsme začátkem prosince zpovídali Martina Jeřábka, manažera produktového týmu Mapy.cz, řekl nám, že vývojový tým by chtěl mobilní mapové podklady aktualizovat častěji. Na webu se to děje zhruba jednou za 10 dní, na mobilech zhruba jednou za dva měsíce. Častějším aktualizacím brání infrastruktura, kterou tým Mapy.cz předělává.

Někteří lidé po placeném tarifu volali. Před pár týdny nám to ve velkém rozhovoru řekl Martin Jeřábek: