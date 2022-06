Mark Zuckerberg ukázal čtyři prototypy VR brýlí. Každý má něco speciálního, vývoj ještě nějakou dobu potrvá

Šéf společnosti Facebook, Mark Zuckerberg, se na svém účtu pochlubil videem, v němž prezentuje čtyři vývojové prototypy chystaných VR brýlí, které vzniknou pod značkou Meta. Zatímco americký gigant cílí na to, aby vytvořil jedny univerzální brýle s maximální výbavou, aktuální fáze prototypů vypadá spíše o opaku. Jinými slovy, Meta má velký cíl, jen to ještě nějakou dobu potrvá...

Prvním prototypem je Butteerscotch, tedy brýle, které testují co největší hustotu pixelů. Meta cílí na tzv. „retinální“ rozlišení, což je zhruba 60 pixelů na jeden stupeň obrazu. Aktuální prootyp má o pět pixelů méně, i tak je to to 2,5× více, než u brýlí Oculus Quest 2. Cílem je maximální čitelnost a ostrost textu, a aktuální výsledky vypadají, ve srovnání s jinými brýlemi, zatím dost zajímavě.

Prototyp Half Dome zase řeší ostření očí. U běžných VR brýlí musí oči neustále přeostřovat na přední a zadní část obrazu, jenže prostorový efekt není tak „hluboký“. Tento prototyp dokáže sledovat pohyb očí a virtuálně přidat hloubkový efekt tam, kde je třeba.

Mark Zuckerberg se pochlubil čtyřmi prototypy VR brýlí:

Třetí prototyp Starburst jsou zřejmě prvními VR brýlemi s podporou HDR. Zuckerberg u brýlí vyzdvihuje jasnější obraz, než u špičkových televizí. Důkazem je jas až 20 tisíc nitů (!), běžným uživatelům by však měla bohatě stačit poloviční meta. I tak to bude jas desetinásobně vyšší, než u mnohých smartphonů.



Prototyp Holocake 2 má zatím nejblíže ke komerčně vypadajícím brýlím pro virtuální realitu od společnosti Meta

Čtvrtý prototyp Holocake 2 je zatím nejblíže finální podobě VR brýle, který už testeři využívají k hraní počítačových her a titulů pro virtuální realitu. Meta chce u tohoto prototypu vyzkoušet i holografické čočky, což by podstatně snížilo tloušťku celých brýlí.

A zatímco těmto čtyřem prototypům cesta na trh minimálně ještě nějakou dobu potrvá, nejblíže svému uvedení jsou brýle Project Cambria, které se mají na trh dostat ještě letos. Brýle by měla stát dvojnásobek toho, co Oculus Quest 2, takže se připravte na částku okolo 25 tisíc korun.

