Markety s aplikacemi jsou jedno velké reklamní smetiště. Najít novou zajímavou apku je čím dál větší kumšt

Mobilní aplikace a hry už nejsou tak atraktivní jako dříve, tedy minimálně pro mě. Zatímco ještě před lety jsem často experimentoval a zkoušel a nové a nové aplikace, v poslední době u sebe pozoruji (a nejsem sám), že si u nového či testovaného telefonu stáhnu aplikace a hry, které znám, nebo které jsou zmiňované v různých žebříčcích, než abych sám aktivně stahoval a vyhledával zatím neobjevené „perly“. Stahování aplikací a her ztratilo kouzlo, často je jedna jako druhá a chybí funkce, kvůli kterým byste si aplikace zapamatovali.



Navržený obsah, sponzorované aplikace „pro vás“ nebo hry, bez kterých se neobejdete. Google Play se stal spíše centrem reklam, než místem, kde byste aktivně vyhledávali zajímavé aplikace a hry...

Aplikace mají u smartphonů jedinečnou možnost přidat něco, co u nich dosud nebylo. Od služeb pro monitorování pohybu, až po deskové hry a simulátory. Jenže, zatímco v minulosti bylo možné na Google Play a App Storu najít skutečné perly, dnes už to stoprocentně neplatí. A nebo se zeptejte sami sebe – kdy naposledy jste u mobilních aplikačních obchodů „jen tak“ hledali nové aplikace hry, aniž byste přesně věděli, co právě teď potřebujete?

Jedna jako druhá, designem i funkcemi

Než aby aplikace vyčnívaly, vývojáři u nich raději použijí stejný univerzální a homogenní design, který připomíná tři další aplikace se stejným zaměřením. Pokud aplikace určitého typu někdy přišla s určitou funkcí, dnes už to umí všechny konkurenční aplikace. Nejvíce patrné je to u sociálních sítí. Každá z nich postupem času přebírá design i funkce konkurenčních sítí, a uživatelé je nepoužívají kvůli funkcím, ale často kvůli nostalgii.



V rámci hry se objevuje reklama v podobě instantní hry – praktiky reklamních firem neznají hranic. Už dávno nestačí jen malý banner nebo celoobrazová reklama při otevření hry. Reklamy vyskakují po stisku tlačítka a nebo je jejich sledování podmíněno postupem ve hře

A tato stagnace vývojářů se promítá i do kvality samotného obsahu. Vznikají kopie aplikací a her s odlišným názvem a jediným cílem – prodat reklamu. Doba bannerů, které zabíraly miniaturní část displeje, je nenávratně pryč. V módě jsou celoobrazové reklamy, které vyskakují nečekaně nebo po stisku tlačítka. Hry mají často omezené zdroje (tokeny, benzín, energii, žetony...), které vyčerpáte, a jejich doplnění stojí čas a nebo shlédnutí reklamy. Kreativitě se meze nekladou. Tento model navíc dokáže zneužít i známé herní franšízy, např. Age of Empires.

Předplatné jako spása i zkáza

A pak je tu druhý extrém. Aplikace, které nabízí speciální funkce, jenže které jsou za předplatné. U streamovacích služeb to smysl dává, ale u aplikací pro úprav fotek, které chcete použít teď, a možná ji už nikdy jinde neotevřete, to je zcela zbytečné. A ví to i samotní vývojáři, kteří do těchto aplikací přidají drahé měsíční předplatné a zvýhodněné roční nebo celoživotní předplatné. Chtějí jen to, abyste zaplatili, přesto, že aplikaci třeba už nikdy nespustíte. Často je i problém se samotným zrušením předplatného, které se vývojáři těchto aplikací snaží co nejvíce znesnadnit. Lákadlem je i dočasné bezplatné období, které však často přejde přímo do placeného období, protože na zrušení úspěšně zapomenete.



Častý trend moderní doby. Aplikace spustíte poprvé a často se bez předplatného nedostanete ani k tomu, jak vlastně funguje...

V mém případě ani příliš nepomáhají služby Apple Arcade a Google Play Pass. Za měsíční předplatné vás lákají spoustou her dostupných „zdarma“, jenže vás nalákají na známá jména, zatímco ty ostatní nejsou tolik atraktivní. Ani zlevněné předplatné mě nepřesvědčilo, že bych měl dát tomuto modelu šanci. A místo roku jsem vydržel jen dva měsíce.

Čím novější Android, tím méně aplikací

A svou vinu za „neatraktivní“ vyhledávání aplikací má i Google Play. Bohatě stačí podsouvání reklam položek na první místa, která jste vůbec nevyhledávali. Videa u her, které vás nezajímají, doporučované odkazy, ikony her, které jste naposledy hráli či náhodné mizení důležitých informací, např. detailů zabezpečení nebo data, kdy byla aplikace naposledy aktualizované. A to nemluvíme o lokálních komentářích. Stačí, abyste objevili aplikaci, která v Česku „nefrčí“, a zjistíte jen její hodnocení, ale komentáře si nepřečtete. Protože nejsou v češtině. A to je v době, kdy Google dokáže překládat texty rychleji, než byste stiskli tlačítko, dost na povážnou.

To vše dotváří obraz toho, že aplikační obchody nejsou místo, kde by všichni uživatelé chtěli trávit čas a aktivně hledat zajímavý obsah. Možná i proto, alespoň v mém případě, s rostoucími verzemi Androidu v telefonu klesá počet aktivně používaných aplikací třetích stran. Ty nové už často nemají čím zaujmout, ani nějak obohatit základní sadu aplikací. Nebo to je tím, že právě předinstalované aplikace už mají tolik funkcí, že nepotřebuji žádné náhrady? Za sebe mohou říci, že mě k vyhledávání nového obsahu na Google Play vůbec nic netáhne. Vše, čím mě zde chce Google upoutat, mě spíše odrazuje.

A jak je to u vás? Je pro vás hledání zajímavých aplikací v App Storu a Google Play stále relevantní, nebo obchody otevíráte jen zřídkakdy? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.